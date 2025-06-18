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    Eski Samsung mühendisleri, şirketin çip üretiminde neden geride kaldığını açıkladı

    Yeni bir rapor, mühendislerin katı ve askeri disipline dayalı hiyerarşik düzenden, azalan performans primlerinden ve görüşlerinin dikkate alınmamasından şikayet ettiği karanlık bir tablo sunuyor.

    Samsung'un çip üretiminde geride kalmasının sebepleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un çip bölümünde yaşanan birçok sorunun temelinde kültürel yapının yattığı sıkça dile getiriliyor. Yeni bir rapor, mühendislerin katı ve askeri disipline dayalı hiyerarşik düzenden, azalan performans primlerinden ve görüşlerinin yeterince dikkate alınmamasından şikayet ettiği karanlık bir tablo sunuyor.

    Yetenekli mühendisler rakip firmalara kaçıyor

    Güney Kore'de Samsung'da çalışmak uzun zamandır insanların hayalini kurduğu bir iş ancak bu hayal, özellikle çip bölümündekiler için, artık sönmüş görünüyor. Öyle ki, birçok mühendis artık SK Hynix, Micron, Intel gibi rakip şirketlere geçiş yapıyor.

    Rest of World'ün raporu, bir çip tasarım mühendisi olan ve birçok gece vardiyasında çalıştıktan sonra bir meslektaşının ofiste çöktüğünü gören Han Ki-bak'tan alıntı yapıyor. Han, hala gece boyunca çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Önceden bir mühendisin yalnızca tek bir tasarım aşamasından sorumlu olduğunu, şimdi ise iki üç işle aynı anda ilgilenmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu tempoda gidersem ölecek gibi hissediyorum” sözlerine yer veriliyor.

    Samsung'dan ayrılan ve hala orada çalışan toplam 10 mühendis, artan iş yükü, azalan primler ve uzun mesai saatleri nedeniyle birçok çalışanın SK Hynix gibi yerli rakiplere veya ABD merkezli Micron, Intel gibi şirketlere geçtiğini söylüyor. Hatta bazı mühendisler Çin’deki CXMT ve YMTC gibi firmalarda bile çalışmaya başlamış.

    Eskiden rakip firmalara geçmek tabu olarak görülürken, şimdi bunu açıkça yapmak alışılmış bir davranış haline gelmiş. Bir süreç mühendisi, “Artık SK Hynix’e açık açık başvuru yapmak bizim kültürümüz oldu” diyerek, yetenekli mühendislerin ayrılmasının Samsung’un geri kalmasının temel nedeni olduğunu belirtiyor. Aynı mühendis, yöneticisinin bile ona “Bir an önce buradan ayrıl!” dediğini aktarıyor.

    Aşırı hiyerarşik yapı ve askeri düzen sorunların çözümünü engelliyor

    Mühendisler, Samsung’daki çalışma ortamını askeri düzende ve aşırı hiyerarşik olarak nitelendiriyor. Üst düzey yöneticilerin ulaşılması imkansız hedefler koyduğu, bu nedenle alt kademe çalışanların bu hedefleri tutturmak için verileri çarpıtmak zorunda kaldığı öne sürülüyor. Bazı mühendislerin ve yöneticilerin verim oranlarını şişirdiği, hata oranlarını ise düşük gösterdiği iddia ediliyor.

    Bir çalışan, “Bir sorun olduğunda, onu çözmek yerine emir komuta usulüyle ortadan kaldırıyoruz. Buna Samsung tarzı deniliyor.” diyerek durumu özetliyor.

    Primler büyük oranda düştü

    Samsung’un çip bölümünde çalışanlar geçmişte yüksek ikramiyelerle ödüllendirilirdi. Ancak 2023’te gelirlerdeki sert düşüşün ardından prim alamadılar. Geçen yıl ödenen çalışan primleri, önceki yıllara göre %72 daha düşüktü ve şirketin finansal durumu hala düzelmediğinden, yakın zamanda bir değişiklik beklenmiyor.

    Samsung’un bir sözcüsü konuyla ilgili olarak, şirketin teknolojik rekabet gücünü artırmaya ve sağlıklı bir çalışma kültürü oluşturmaya odaklandığını belirtti. Primlerle hakkında ise şirketin sürdürülebilir büyümeyi destekleyen açık ve performansa dayalı bir ödül sistemine sahip olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca, şirketin çalışanlarıyla olan iletişiminde adalet, şeffaflık ve esneklik ilkelerini benimsediğini de sözlerine ekledi.

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