Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel stok soğutucusunu güncelledi

    Uzun yıllardır aynı tasarımdaki stok soğutucusunu koruyan firmadan nihayetinde farklı bir soğutucu geliyor.
    10 dk.
    36
    85
    2
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel stok soğutucusunu güncelledi
    Tam Boyutta Gör

    Mavi ekip son yıllarda AMD’nin uyguladığı baskı nedeniyle daha rekabetçi işlemciler sunmak zorunda kaldı. Son kullanıcı pazarına 3. kez çekirdek/izlek yükseltmesi sunan Intel’in aslında tek zorda kaldığı taraf geliştirdiği işlemciler değil.

     

     

    AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte sağladığı stok soğutucular kullanıcılar tarafından Intel’in çözümlerine göre daha sessiz bir deneyim sunması nedeniyle beğeni toplamayı başardı. Buna ek olarak sıcaklık değerleri konusunda da güzel iş çıkaran AMD’nin stok soğutucularının tepe modellerle sunulan Wraith Prism üyesi özellikle öne çıktı.

     

    Stok soğutucu klasmanına FX döneminde bakır ısı borulu daha kaslı çözümler getiren AMD, Ryzen’la birlikte tepe model soğucularında tekrardan iyileşmeye gitmesinin yanı sıra kontrol edilebilir RGB ekleyerek sisteminin görünüşüne önem veren kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar aldı. Bunun yanı sıra AMD’nin çözümlerinde kullandığı fanın Intel’inkilere kıyasla daha düşük frekansta gürültü üretmesi de rahatsızlık vericilik bakımından kullanıcılar arasında genelde daha iyi bir tablo çiziyor.

                                                                  Kaynak

    İlginizi Çekebilir Avatar Cooler Master kompakt sistemleri hedef alan MasterAir G200P'yi duyurdu

    Intel tarafı ise bu süre zarfı içerisinde yıllardır kutu içerisinde gelen çözümünü kırparak yoluna devam etti. 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip 6/12 Core i7-980X ile birlikte gelen kule tipi stok soğutucu hariç.

    Intel stok soğutucusunu güncelledi
    Tam Boyutta Gör

     

    AMD’nin bu süreçte Wraith soğutucusunda gittiği değişiklik de akılda kalanlardan. Zira kırmızı ekip Wraith soğutucusunda ilk 2 nesilde başlarda bakır tabanlı vapor chamber bölümüne ve daha etkili ve sessiz bir fana yer vermişti.

    Intel stok soğutucusunu güncelledi
    Tam Boyutta Gör

     

    Daha sonraları Ryzen 3000 işlemcileriyle birlikte verdiği çözümünde buhar kazanını kaldırmış ve daha gürültülü bir fana geçiş yapmıştı. Bunun neticesinde de aynı sıcaklık seviyesinde kalabilmesi için oyuncuların kasasının ürettiği gürültü seviyesi yükselmişti.

    Intel stok soğutucusunu güncelledi
    Tam Boyutta Gör

    Rekabet performansı arttırdı, sıra soğutucularda!

     Görünüşe göre rekabet kullanıcılara işlemci performansının dışında da yaramış. Bazı inceleme ekiplerinin perakende satış kanalları üzerinden edindiği Comet Lake işlemcilerinin kutusunda gelen soğutucu hali hazırdaki modelden bir nebze farklı.

    Intel stok soğutucusunu güncelledi
    Tam Boyutta Gör

     

    Değişikliklere bakacak olursak, genel olarak siyah renk temasına geçiş göze çarpıyor. Buna fanın üzerinde yer alan Intel amblemi mavi yerine siyah tercih edilmesinden soğutucu yaprakların siyah renkli olması dahil. Soğutma çözümünün daha göze hitap eder bir hale geldiğini söylemek mümkün. Ayrıca soğutucunun önceden uygulanmış termal macunla geldiğini de belirtelim.

    Fanın güç gereksiniminin sağlanmasının yanı sıra PWM sinyallerini de ileten kablonun da siyah renkli yen içerisine gizlenmesi güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana dek 4 renkli kablo açıkta bulunuyordu.

    Intel stok soğutucusunu güncelledi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"

    Bununla birlikte tabandaki vapor chamger halkası korunmuş. 7 fan yaprağının sabit kaldığı modelin fanını tutan kollar 4’ten 3’e düşerken daha kalın yapıya kavuşmuş. Ne yazık ki henüz eski çözümle termal performans bakımından bir kıyaslama yapmak mümkün değil.



    https://wccftech.com/intels-boxed-cpu-cooler-facelift-10th-gen-comet-lake-processors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Intel Nuc 11 Extreme, 1.35 litre hacimde GTX 1660 Ti ile gelebilir
    22 sa.
    Intel Elkhart Lake Atom işlemcisi gün yüzüne çıktı
    1 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ykstrue 5 dk. yeni yorumcu
    Zahmet olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Intel stok soğutucusunu güncelledi Sonraki iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu 1 sa. Hyundai elektrikli otomobilleri için LG'den pil tedarik edecek 1 sa. Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek 1 sa. Kendisi renkli, peki ya sesi? "JBL Tune T220 TWS incelemesi" 1 sa. Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak 2 sa. SD 8.0 standardı ile 4GB/s hızlar mümkün oluyor 2 sa. Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı 3 sa. OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı 3 sa. 5G destekli ZTE Axon 11 SE'nin lansman tarihi açıklandı 4 sa. Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı 4 sa. ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit: "Düzenleyeceğiz veya kapatacağız" 4 sa. Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında 5 sa. iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek 5 sa. 2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 6 sa. SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin 6 sa. Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi 7 sa. YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor 8 sa. Bayram Kampanyası 8 sa. Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate 10 sa. AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi