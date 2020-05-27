Intel stok soğutucusunu güncelledi

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Mavi ekip son yıllarda AMD’nin uyguladığı baskı nedeniyle daha rekabetçi işlemciler sunmak zorunda kaldı. Son kullanıcı pazarına 3. kez çekirdek/izlek yükseltmesi sunan Intel’in aslında tek zorda kaldığı taraf geliştirdiği işlemciler değil.

AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte sağladığı stok soğutucular kullanıcılar tarafından Intel’in çözümlerine göre daha sessiz bir deneyim sunması nedeniyle beğeni toplamayı başardı. Buna ek olarak sıcaklık değerleri konusunda da güzel iş çıkaran AMD’nin stok soğutucularının tepe modellerle sunulan Wraith Prism üyesi özellikle öne çıktı.

Stok soğutucu klasmanına FX döneminde bakır ısı borulu daha kaslı çözümler getiren AMD, Ryzen’la birlikte tepe model soğucularında tekrardan iyileşmeye gitmesinin yanı sıra kontrol edilebilir RGB ekleyerek sisteminin görünüşüne önem veren kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar aldı. Bunun yanı sıra AMD’nin çözümlerinde kullandığı fanın Intel’inkilere kıyasla daha düşük frekansta gürültü üretmesi de rahatsızlık vericilik bakımından kullanıcılar arasında genelde daha iyi bir tablo çiziyor.

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Intel tarafı ise bu süre zarfı içerisinde yıllardır kutu içerisinde gelen çözümünü kırparak yoluna devam etti. 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip 6/12 Core i7-980X ile birlikte gelen kule tipi stok soğutucu hariç.

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AMD’nin bu süreçte Wraith soğutucusunda gittiği değişiklik de akılda kalanlardan. Zira kırmızı ekip Wraith soğutucusunda ilk 2 nesilde başlarda bakır tabanlı vapor chamber bölümüne ve daha etkili ve sessiz bir fana yer vermişti.

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Daha sonraları Ryzen 3000 işlemcileriyle birlikte verdiği çözümünde buhar kazanını kaldırmış ve daha gürültülü bir fana geçiş yapmıştı. Bunun neticesinde de aynı sıcaklık seviyesinde kalabilmesi için oyuncuların kasasının ürettiği gürültü seviyesi yükselmişti.

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Rekabet performansı arttırdı, sıra soğutucularda!

Görünüşe göre rekabet kullanıcılara işlemci performansının dışında da yaramış. Bazı inceleme ekiplerinin perakende satış kanalları üzerinden edindiği Comet Lake işlemcilerinin kutusunda gelen soğutucu hali hazırdaki modelden bir nebze farklı.

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Değişikliklere bakacak olursak, genel olarak siyah renk temasına geçiş göze çarpıyor. Buna fanın üzerinde yer alan Intel amblemi mavi yerine siyah tercih edilmesinden soğutucu yaprakların siyah renkli olması dahil. Soğutma çözümünün daha göze hitap eder bir hale geldiğini söylemek mümkün. Ayrıca soğutucunun önceden uygulanmış termal macunla geldiğini de belirtelim.

Fanın güç gereksiniminin sağlanmasının yanı sıra PWM sinyallerini de ileten kablonun da siyah renkli yen içerisine gizlenmesi güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Şu ana dek 4 renkli kablo açıkta bulunuyordu.

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Ayrıca Bkz. "6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"

Bununla birlikte tabandaki vapor chamger halkası korunmuş. 7 fan yaprağının sabit kaldığı modelin fanını tutan kollar 4’ten 3’e düşerken daha kalın yapıya kavuşmuş. Ne yazık ki henüz eski çözümle termal performans bakımından bir kıyaslama yapmak mümkün değil.

https://wccftech.com/intels-boxed-cpu-cooler-facelift-10th-gen-comet-lake-processors/

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