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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı

    Intel henüz Comet Lake’i yeni duyursa da Rocket Lake’ten haberler gelmeye başladı bile.
    1 sa. (Son Güncelleme: 9 dk.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in halihazırdaki Comet Lake işlemcileriyle aynı soketi paylaşacak Rocket Lake işlemcilerine dair bilgiler gelmeye başladı.

     

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    6/12 yonga 3DMark'a düştü

    3DMark’ın veri tabanına düşen 6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi rapora göre 3.5 GHz’lik taban frekansta çalışıyor. 4.09 GHz’lik boost frekansa sahip erken mühendislik örneği işlemcinin nihai frekanslarının daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

    6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı
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    Intel, Rocket Lake’te yıllardır bırakamadığı 14 nm sürecine yer vermeye devam edecek. Bu açıdan güç tüketimi başlığı yine firmanın en çok eleştiri toplayacağı konu olarak kalacak. Buna karşın 11. nesil Core işlemcileri Sunny Cove çekirdekleri yerine Willow Cove çekirdekleriyle gelecek. Dolayısıyla kaydadeğer IPC artışı yolda diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir"

    Ek olarak Gen12 Xe grafik birimin yer verilmesi olası Rocket Lake iGPU kanadında da AMD’nin karşısına rekabetçi bir şekilde çıkabilir. Son olarak Rocket Lake işlemcilerinin bu yıl sonu ya da gelecek yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/267526/intel-rocket-lake-cpu-appears-with-6-cores-and-12-threads Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    runge kutta 30 dk. yeni yorumcu
    11. neslin hızlı geleceğini yazmıştık. Acelesi olmayan bekleyebilir. 11. nesilde %18-20 civarı IPC artışı konuşuluyor. Tabi bu hangi Skylake'e göre bilinmiyor.

    northwood hocam, tanıtılması yazmışsınız ama çıkışı olarak konuşuluyordu o dönem için diye hatırlıyorum.

    Release Date: 2021, maybe even late 2020
    techpowerup.com/...
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    symbiat (symbiat karalama) 55 dk.
    valla bu saaten sonra intel islemci alacak olsam iki kere dusunurum, gun gecmiyorki bir acik haberi cikmasin.... kim ister aldigi islemci guncelleme ile yavaslasin.... olacak sey degil.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Yeni nesil saadet zinciri



    8c 16t alti islemci alinmaz bu saatten sonra
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    Prinergy (EGE er) 1 sa.
    intel 7 nm ye inmediği sürece işlemci alınmaz. Vaktiyle 7820x alarak güzel bir yatırım yapmışım. 12. nesle kadar götürür beni rahatlıkla.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    7nm öncesi baya baya ISINMA turları olacaktır bence de. Alacaklara güzel, pahalı sıvı soğutmalar dilerim.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 sa.
    En yüksek model 8 çekirdek olacakmış ve farklı mimari. Düşük boost hızı ile yüksek ipc artışı kesin gibi, bir de 14nm'nin esnek oc kabiliyeti eklendiğinde bakalım nasıl olur. 7nm Alder Lake-S öncesi ısınma turları olacak gibi görünüyor.
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