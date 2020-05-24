6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı

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Yarıiletken üreticisi Intel’in halihazırdaki Comet Lake işlemcileriyle aynı soketi paylaşacak Rocket Lake işlemcilerine dair bilgiler gelmeye başladı.

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3DMark’ın veri tabanına düşen 6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi rapora göre 3.5 GHz’lik taban frekansta çalışıyor. 4.09 GHz’lik boost frekansa sahip erken mühendislik örneği işlemcinin nihai frekanslarının daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

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Intel, Rocket Lake’te yıllardır bırakamadığı 14 nm sürecine yer vermeye devam edecek. Bu açıdan güç tüketimi başlığı yine firmanın en çok eleştiri toplayacağı konu olarak kalacak. Buna karşın 11. nesil Core işlemcileri Sunny Cove çekirdekleri yerine Willow Cove çekirdekleriyle gelecek. Dolayısıyla kaydadeğer IPC artışı yolda diyebiliriz.

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Ek olarak Gen12 Xe grafik birimin yer verilmesi olası Rocket Lake iGPU kanadında da AMD’nin karşısına rekabetçi bir şekilde çıkabilir. Son olarak Rocket Lake işlemcilerinin bu yıl sonu ya da gelecek yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/267526/intel-rocket-lake-cpu-appears-with-6-cores-and-12-threads

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