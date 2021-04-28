Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor

Görünüşe göre Intel düşük güç tüketimli Tiger Lake-U işlemcileri için bir refresh nesli planlıyor. Tiger Lake-H beklerken Tiger Lake-U Refresh gelmesi kullanıcıların canını sıkacak.İlginizi Çekebilir Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor
Tiger Lake-U Refresh
Intel’in ince dizüstüler için geliştirdiği Tiger Lake-U işlemci ailesi refresh alabilir. Frekans artışına gidilmesi beklenen yongalar bu yılın 3. çeyreğinden sonra ilk dizüstülerde yer alacak.
Yılın ikinci yarısında tanıtılacağı tahmin edilen mobil Alder Lake işlemcilerinin yanında TGL-R çözümleri düşük güç tüketimli alternatifler olarak yer alacağa benziyor.
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Diğer taraftan Tiger Lake-H (H45) işlemcilerinden güç alan ilk çözümlerin 2 hafta sonra tanıtılması bekleniyor. Son olarak Tiger Lake-H35 ailesi için herhangi bir refresh planlanmadığı iddia edilmesine karşın daha önce Core i7-11390H gibi refresh yongalar gün yüzüne çıkmıştı.
https://videocardz.com/newz/intel-confirms-tiger-lake-refresh-is-coming-to-ultra-thin-designs-later-this-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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