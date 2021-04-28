Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor

    Kullanıcılar Tiger Lake-H’ı bekleyedursun Intel Tiger Lake-U tabanlı refresh nesli üzerinde çalışıyor. Yongalar önümüzdeki dönemde ince dizüstülerin kalbinde yer alacak.
    28 Nisan 2021, 21:40 (6 sa.)
    412
    6
    2
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Görünüşe göre Intel düşük güç tüketimli Tiger Lake-U işlemcileri için bir refresh nesli planlıyor. Tiger Lake-H beklerken Tiger Lake-U Refresh gelmesi kullanıcıların canını sıkacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor

    Tiger Lake-U Refresh

    Intel’in ince dizüstüler için geliştirdiği Tiger Lake-U işlemci ailesi refresh alabilir. Frekans artışına gidilmesi beklenen yongalar bu yılın 3. çeyreğinden sonra ilk dizüstülerde yer alacak.

    Yılın ikinci yarısında tanıtılacağı tahmin edilen mobil Alder Lake işlemcilerinin yanında TGL-R çözümleri düşük güç tüketimli alternatifler olarak yer alacağa benziyor.

    Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi"

    Diğer taraftan Tiger Lake-H (H45) işlemcilerinden güç alan ilk çözümlerin 2 hafta sonra tanıtılması bekleniyor. Son olarak Tiger Lake-H35 ailesi için herhangi bir refresh planlanmadığı iddia edilmesine karşın daha önce Core i7-11390H gibi refresh yongalar gün yüzüne çıkmıştı.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-tiger-lake-refresh-is-coming-to-ultra-thin-designs-later-this-year
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bob Kelso 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple’dan tokadı yiyince tabi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Killing Road (&#39;y ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    H35 islemcileri zaten yeni ve en ufak bir mantığı olmayan işlemciler, intel ne yaşıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı 3 sa. Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı 4 sa. Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat" 4 sa. Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı 4 sa. Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti 5 sa. Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı 5 sa. Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor 6 sa. Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor Sonraki Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu 7 sa. 5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor 7 sa. Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV 7 sa. RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor 8 sa. ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı 8 sa. Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı 9 sa. Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de! 9 sa. AMD rekor üstüne rekor kırıyor 9 sa. PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı 9 sa. Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor 10 sa. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu 10 sa. Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması 10 sa. Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda 11 sa. PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar 11 sa. ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı 12 sa. The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır 12 sa. Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı 13 sa. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 13 sa. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız