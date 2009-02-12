Intel üç yeni mobil işlemcisini ikinci çeyrekte kullanıma sunacak

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Nehalem tabanlı iki yeni masaüstü işlemcisini (Core i7 950 ve 975 Extreme Edition) yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunmayı planlayan Intel'in dizüstü bilgisayarlara yönelik çalışmaları da devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma yine yılın ikinci çeyreğinde, muhtemelen Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarına paralel olarak üç yeni mobil işlemcisini daha kullanıma sunacak.

Centrino 2 platformu için hazırlanan yeni işlemcilerin en iddialısı Core 2 Duo T9900 olacak. 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan işlemcinin 3.06GHz'de çalışacağı, 1066MHz FSB hızını destekleyeceği ve 6MB seviye 2 bellek ile geleceği bildiriliyor. Teknik özellikleri itibariyle Core 2 Extreme serisinde yer alan X9100 modeliyle oldukça benzer olan T9900, çarpan kilidi kapalı olarak gelecek.

Haziran ayında anons edilmesi beklenen diğer iki mobil işlemci ise Core 2 Duo P9700 ve P8800 modelleri olacak. Sırasıyla 2.8GHz ve 2.66GHz'de çalışan işlemcilerin her ikisi de 1066MHz FSB hızını desteklemekte. 6MB seviye 2 bellek ile gelen P9700 modelinden farklı olarak daha uygun bir fiyatla gelecek olan P8800 modelinin seviye 2 bellek kapasitesi 3MB olarak belirlenmiş. Peki işlemciler hangi fiyat seviyesinden gelecek.

Intel'in ikinci çeyrekte kullanıma sunacağı işlemcilerden Core 2 Duo T9900'ün 530$, Core 2 Duo P9700 modelinin 348$ ve Core 2 Duo P8800 modleinin ise 241$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulabileceği bildirilmekte.