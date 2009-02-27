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Intel üç yeni Xeon işlemcisini satışa sunuyor

10 yıl
6,2b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel üç yeni Xeon işlemcisini satışa sunuyor
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Intel sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon serisi işlemci çözümlerine üç yeni model daha ekliyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı LGA775 formundaki Xeon UP işlemcileri 1333MHz FSB hızını destekliyor. İkisi dört çekirdekli biri ise çift çekirdekli üç yeni Xeon işlemcisinden X3380 modeli 3.16GHz'de çalışıyor ve 12MB seviye 2 bellek ile geliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemcinin yurt dışı satış fiyatı ise 530$ olarak belirlenmiş. Dört çekirdekli diğer Xeon modeli L3360 ise 2.83GHz'de çalışıyor ve aynı X3380 modeli gibi 12MB seviye 2 bellek ile geliyor.

Isıl güç tasarımı 65 Watt olan işlemcinin fiyatı ise 369$ olarak belirlenmiş. Dört çekirdekli modellerden farklı olarak çift çekirdekli Xeon L3110 modeli 45 Watt'lık ısıl güç tasarım seviyesine sahip. 3GHz'de çalışan ve 6MB seviye 2 bellek ile donatılan işlemci 224$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. Yeni Xeon işlemcilerine ek olarak Intel, 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin fiyatında adetli alımlar için indirim yaptı ve 70$'dan 65$ seviyesineçekti.


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max975 10 yıl
HADİ bakalım hayırlı olsun
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