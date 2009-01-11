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Intel ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için yeni bir işlemci hazırlıyor

10 yıl
6,9b
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5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook bilgisayarlarda kullanılan Atom işlemcilerini hedef almak yerine en azından şimdilik süper-ince dizüstü bilgisayarları gözüne kestiren AMD'nin Yukon platformu ve bu platforma güç veren Athlon Neo işlemcisine Intel'den yanıt gecikmeyecek gibi görünüyor. Zira gelen yeni haberlere göre Intel, Yukon platformu ile aynı segmentte ince ve hafif dizüstü bilgisayarları hedef alan yeni bir işlemci hazırlıyor.

Henüz Intel tarafından resmi herhangi bir detay açıklanmış olmasa da Intel'in yeni işlemcisi muhtemelen firmanın an itibariyle satılmakta olan SU9300 ve SU9400 gibi düşük güç tüketimli mobil işlemcilerinin özel bir varyasyonu olacak. 22x22mm ebatlarında olması beklenen yeni işlemcinin ısıl güç tasarımının (TDP) hangi seviyede olacağı henüz bilinmiyor fakat 4-10 Watt seviyesinde olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

AMD'nin Yukon platformu netbook bilgisayarların hemen üzerinde yer alan ultra-ince dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Özellikle 13.3" boyutundaki sistemlerde kullanılması beklenen yeni platforma karşı, Atom işlemcilerinin metbook bilgisayarlar haricinde kullanmak istemeyen Intel'in haberimize konu olan "Core" mimarili yeni işlemcisini gündeme aldığı ve yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunmayı planladığı belirtiliyor.


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yonex78 10 yıl
güzel gelişme yasasın rekabet ama biz burada bunlarla avunrken ortadoguda binlerce insan katlediliyor
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max975 10 yıl
herçeşit var
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ali277 10 yıl
intele nazar boncuğu takmak lazım:d
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