Intel ve Apple, Imagination firması için yarışıyor

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PowerVR serisi grafik işlem yongalarıyla tanınan Imagination firması sektör devi iki firmayı karşı karşıya getiriyor. Bir süre önce Imagination firmasındaki hisse oranını yeni bir yatırım ile %16 seviyesine çıkaran Intel'den hemen sonra Apple da yaptığı açıklama ile firmadaki hisse oranını %3.6'dan %9.5 seviyesine çıkardığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce de yine her iki firma arka arkaya Imagination firmasına yatırım yaparak adeta yeni bir mücadelenin fitilini ateşlemişlerdi.

Başta Intel ve Apple olmak üzere geliştirdiği grafik teknolojileri Samsung vb. teknoloji devleri tarafından lisanslanan Imagination firması iki dev arasındaki yarıştan en kazançlı çıkan taraf olacak gibi görünüyor. Son yatırımıyla Intel ile aradaki farkı bir miktar kapatan Apple'a karşı Intel'in yeni bir girişimde bulunp bulunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.