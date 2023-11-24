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    Anlık Bildirim

    Formula 1, sezonun son yarışında pist ihlallerini yapay zeka ile tespit edecek

    Formula 1, yapay zeka ile bir aracın pist sınırlarını ihlal edip etmediğini tespit etmek istiyor. Yetkililer, manuel inceleme gerektiren olayların sayısını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor.
    Formula 1, pist ihlallerini yapay zeka ile tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'de başarı, genellikle çok küçük marjlar ve mesafelerle belli oluyor. Sürücüler en ideal tur süreleri için en kazançlı sürüş çizgileri belirlese de yarışlarda ve sıralama turlarında daha fazla avantaj elde etmek için belirlenen sınırlarının dışına çıkabiliyorlar. Şimdi ise F1, yetkililerin bir aracın tekerleklerinin beyaz sınır çizgisini tamamen geçip geçmediğini kontrol etmelerine yardımcı olmak için bir yapay zeka sistemini test edecek.

    Formula 1’de yapay zeka dokunuşu

    F1 ve yetkililer zaten bazı virajlarda araçlardan ve pistten gelen sensörler ile bir aracın beyaz çizgilerin dışına taşıp taşmadığını görebiliyorlar. Ancak bazı durumlarda incelemelerin manuel olarak da yapılması gerekebiliyor. Bu inceleme sürelerini kısaltmak için motor sporlarının yönetim organı olan Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), bu hafta sonu sezon kapanışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde Computer Vision teknolojisini kullanacağını açıkladı.

    Bu yaklaşım, başlangıç olarak pistin kenarındaki çizgiyi geçen piksel sayısını belirlemek için kullanılacak. FIA şimdilik pist sınırlarının ihlaline ilişkin incelemeleri tamamen otomatik hale getirmeyi planlamıyor. Bunun yerine, manuel inceleme için yetkililere gönderilen potansiyel kural ihlallerinin sayısını önemli ölçüde azaltmak istiyor.

    Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinde dört kişi yaklaşık 1.200 potansiyel ihlali incelemek zorunda kalmıştı. Ekim ayındaki ABD Grand Prix'sinde bazı pist sınırı ihlallerinin cezasız kalmasının ardından yetkililer yeni bir yaklaşım bulmaları gerektiğini kabul etmişlerdi. Computer Vision sistemi de bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. FIA, yetkililerin manuel olarak incelediği olası ihlallerin sayısını yarış başına yaklaşık 50'ye düşürmeyi umuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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