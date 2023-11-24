Formula 1, sezonun son yarışında pist ihlallerini yapay zeka ile tespit edecek

Formula 1’de yapay zeka dokunuşu
F1 ve yetkililer zaten bazı virajlarda araçlardan ve pistten gelen sensörler ile bir aracın beyaz çizgilerin dışına taşıp taşmadığını görebiliyorlar. Ancak bazı durumlarda incelemelerin manuel olarak da yapılması gerekebiliyor. Bu inceleme sürelerini kısaltmak için motor sporlarının yönetim organı olan Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), bu hafta sonu sezon kapanışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde Computer Vision teknolojisini kullanacağını açıkladı.
Bu yaklaşım, başlangıç olarak pistin kenarındaki çizgiyi geçen piksel sayısını belirlemek için kullanılacak. FIA şimdilik pist sınırlarının ihlaline ilişkin incelemeleri tamamen otomatik hale getirmeyi planlamıyor. Bunun yerine, manuel inceleme için yetkililere gönderilen potansiyel kural ihlallerinin sayısını önemli ölçüde azaltmak istiyor.
Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinde dört kişi yaklaşık 1.200 potansiyel ihlali incelemek zorunda kalmıştı. Ekim ayındaki ABD Grand Prix'sinde bazı pist sınırı ihlallerinin cezasız kalmasının ardından yetkililer yeni bir yaklaşım bulmaları gerektiğini kabul etmişlerdi. Computer Vision sistemi de bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. FIA, yetkililerin manuel olarak incelediği olası ihlallerin sayısını yarış başına yaklaşık 50'ye düşürmeyi umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.