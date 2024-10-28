Toyota Avrupa, ilk 9 ayda tüm zamanların rekoruna ulaştı

Toyota marka bazında ise ilk 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik artış elde ederek 848 binin üzerinde satış rakamına ulaştı. Toyota bu rakamlarla birlikte Avrupa’nın en çok tercih edilen ikinci markası olmaya devam etti.
Toyota’nın Avrupa’da en çok satılan modelleri sırasıyla 155 bin 527 adetle Yaris Cross, 133 bin 634 adetle Yaris, 121 bin 519 adetle Corolla ürün gamı ve 97 bin 698 adetle Toyota C-HR oldu. Toyota’nın yenilenen ve genişleyen hafif ticari araç ürün gamı Toyota Professional ise ilk 9 ayda 97 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.
Toyota Türkiye’de de hibrit liderliğinde zirveyi bırakmıyor
Toyota, tam hibrit pazarından yüksek performansıyla pazar lideri olarak yoluna devam ediyor. Toyota’nın Türkiye’deki toplam satışları içerisinde hibrit araçların payı yüzde 53,4 olurken, tam hibrit araçlardaki pazar payı ise yüzde 61,3 olarak gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu