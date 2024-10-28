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Tam Boyutta Gör Toyota Avrupa’nın tam elektrikli, hidrojen yakıt hücreli, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerinden oluşan ürün gamı da 683 bin 409 adetle ilk 9 ayda Avrupa satışlarının yüzde 75’ini temsil etti. Toyota Avrupa’nın tam elektrikli satışları yüzde 28, şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 37 ve tam hibrit satışları yüzde 9 artış gösterdi.

Toyota marka bazında ise ilk 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik artış elde ederek 848 binin üzerinde satış rakamına ulaştı. Toyota bu rakamlarla birlikte Avrupa’nın en çok tercih edilen ikinci markası olmaya devam etti.

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Toyota’nın Avrupa’da en çok satılan modelleri sırasıyla 155 bin 527 adetle Yaris Cross, 133 bin 634 adetle Yaris, 121 bin 519 adetle Corolla ürün gamı ve 97 bin 698 adetle Toyota C-HR oldu. Toyota’nın yenilenen ve genişleyen hafif ticari araç ürün gamı Toyota Professional ise ilk 9 ayda 97 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

Toyota Türkiye’de de hibrit liderliğinde zirveyi bırakmıyor

Tam Boyutta Gör Toyota’nın tam hibrit araçları, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de müşteriler tarafından yüksek ilgi görüyor. Toyota’nın tam hibrit teknolojisine sahip modelleri Türkiye’de ilk 9 ayda 21.741 adet satışa ulaştı. Toyota’nın Türkiye’de en çok tercih edilen modelleri 8.170 adetle Corolla Sedan Hybrid, 6.619 adetle Toyota C-HR Hybrid, 5.083 adetle Corolla Cross Hybrid oldu.

Toyota, tam hibrit pazarından yüksek performansıyla pazar lideri olarak yoluna devam ediyor. Toyota’nın Türkiye’deki toplam satışları içerisinde hibrit araçların payı yüzde 53,4 olurken, tam hibrit araçlardaki pazar payı ise yüzde 61,3 olarak gerçekleşti.

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Toyota Avrupa, ilk 9 ayda tüm zamanların rekoruna ulaştı