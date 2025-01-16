Toyota Avrupa, 2024'te tüm zamanların satış rekoruna ulaştı

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Tam Boyutta Gör Toyota Avrupa, 2024 yılında 1 milyon 217 bin 132 araç satışıyla tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Önceki yıla göre yüzde 4 artış elde eden Toyota Avrupa, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite stratejisinin meyvelerini topladı.

Farklı teknolojilerle herkese uygun çözümler sunan Toyota Avrupa’nın büyümesi, aynı zamanda CO2 emisyonlarının da daha hızlı bir şekilde düşmesine öncülük etti. Toyota Avrupa’nın 2024 yılında elektrifikasyona sahip araç satış oranı yüzde 74’e yükseldi ve 900 bin adedi aştı. Ayrıca tam elektrikli satışları yüzde 18, şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 36 ve tam hibrit satışları yüzde 9 arttı.

Toyota marka bazında ise yüzde 3 artışla 2024 yılında 1 milyon 128 bin 948 adetlik araç satışı gerçekleştirdi. Şirket, bu satış performansıyla birlikte üst üste dördüncü yıl Avrupa’nın en çok tercih edilen ikinci markası oldu. Markanın ticari araç ürün yelpazesi Toyota Professional’da 132 bin 614 adetlik satış elde edildi.

Toyota’nın Avrupa’da en çok satılan modelleri Yaris ve Corolla ailesinin yanı sıra Türkiye’de üretilen Toyota C-HR oldu. Bu satış rakamları sırasıyla 204 bin 787 adetle Yaris Cross, 176 bin 782 adetle Yaris, 163 bin 393 adetle Corolla ürün gamı, 131 bin 622 adetle Toyota C-HR, 97 bin 466 adetle Aygo X ve 94 bin 344 adetle RAV4 şeklinde gerçekleşti.

Toyota Türkiye’de de rekor adetlere ulaştı

Tam Boyutta Gör Toyota’nın yükselişi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devam etti. Toyota, Ocak-Aralık döneminde 61 binin üzerinde satış rakamıyla tüm zamanların en yüksek satışına ulaştı. Bununla birlikte Toyota rekor adette tam hibrit satışıyla bu segmentte yüzde 58’lik payı aldı ve tam hibrit segmentinde açık ara lider konumunu sürdürdü. Tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve hafif hibritlerin dahil olduğu hibrit pazarında da Toyota, yüzde 18 pazar payı ile liderliği devam ettirdi.

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Toyota’nın SUV modelleri de Türk tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü. Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 ve Land Cruiser Prado’dan oluşan geniş SUV ürün gamı, 19 bin 275 adetlik satışa ulaştı. Tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken Toyota C-HR Hybrid ise bu satışlarda en yüksek paya sahip oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye pazarına sunulan ve büyük beğeni toplayan Land Cruiser Prado da bu satışlara önemli katkılar yaptı. Böylece Toyota’nın Türkiye’deki toplam satışlarının yüzde 32’sini SUV modeller oluşturdu.

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Toyota Avrupa, 2024'te tüm zamanların satış rekoruna ulaştı