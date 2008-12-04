Intel ve Hitachi profesyonel SSD'ler için ortak çalışma yapacak

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Geleceğin depolama standardı olması ve günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alacağı öngörülen katı hâl diskleri yani SSD'ler şimdiden pek çok firmanın iştahını kabarmış durumda. SSD'leri yatırım programına alan isimlerden biri de Intel.

Silikon teknolojilerinde sektör lideri isimlerden Intel, hazırladığı ilk SSD modellerini bir süre önce kullanıma sunarken, depolama çözümlerinde pazarın önde gelen oyuncularından Hitachi ile işbirliğine gidiyor.

Gelen bilgilere göre, ikili arasında yapılan anlaşma ile iş istasyonları, sunucular ve depolama sistemleri için SAS (Serial Attached SCSI) ve Channel (FC) arabirimlerini destekleyen yüksek performanslı SSD depolama çözümleri hazırlanacak.

2010 yılında hazır olması beklenen SSD'lerin Intel tarafından hazırlanan NAND flash yongalarını ve kontrolcüleri temel alması beklenirken pazarda Hitachi markası altında satılacağı bildiriliyor.