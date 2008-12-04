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Intel ve Hitachi profesyonel SSD'ler için ortak çalışma yapacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve Hitachi profesyonel SSD'ler için ortak çalışma yapacak
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Geleceğin depolama standardı olması ve günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alacağı öngörülen katı hâl diskleri yani SSD'ler şimdiden pek çok firmanın iştahını kabarmış durumda. SSD'leri yatırım programına alan isimlerden biri de Intel.

Silikon teknolojilerinde sektör lideri isimlerden Intel, hazırladığı ilk SSD modellerini bir süre önce kullanıma sunarken, depolama çözümlerinde pazarın önde gelen oyuncularından Hitachi ile işbirliğine gidiyor.

Gelen bilgilere göre, ikili arasında yapılan anlaşma ile iş istasyonları, sunucular ve depolama sistemleri için SAS (Serial Attached SCSI) ve Channel (FC) arabirimlerini destekleyen yüksek performanslı SSD depolama çözümleri hazırlanacak.

2010 yılında hazır olması beklenen SSD'lerin Intel tarafından hazırlanan NAND flash yongalarını ve kontrolcüleri temel alması beklenirken pazarda Hitachi markası altında satılacağı bildiriliyor.


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CeFurkan 10 yıl
off nerde kaldi bunlar ya
bu hdd ler beni deli edecek
pc yi acaip yavaslatiyor ciksada artik sunlar ucuzlasada raidi caksak
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The Legion 10 yıl
Bunların hızları Ram'e yakın old. için;galiba bilgisayarda 'FİZİKSEL RAM' kavramı kalmayacak...
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DavutGENC 10 yıl
:D
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max975 10 yıl
evet 2010 ssd ler iyi bir yıl olabilir
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