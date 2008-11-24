Intel ve Micron 34nm üretim teknolojisiyle NAND Flash yongası üretimeye başlıyor

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Yarıiletken endüstrisindeki üretim teknolojileri savaşı hız kesmeden devam ediyor. Endüstrinin lider isimlerinden Intel ve Micron ortaklığında kurulan IM Flash Teknolojileri firması, 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 32Gb MLC (multi-level cell) NAND flash bellek çözümlerini duyurdu. 34nm ile pazarın üretime hazır en gelişmiş üretim teknolojisinin kullanıldığı belirtilen 32Gb monolitik yonga, 30mm'lik waferlardan elde ediliyor.

Yüksek verimlilik ve düşük üretim maliyetine sahip olduğu belirtilen yonganın yanı sıra IMFT firması önümüzdeki sene yine 34nm üretim teknolojisinden yararlanarak SLC (single-level cell) NAND flash yongaları da hazırlamayı planlıyor. Bu arada 34nm üretim teknolojisinin sene sonuna kadar Intel ve Micron ortaklığında kurulan IMFT firmasının üretim kapasitesinin %50'sinden fazlasını oluşturması bekleniyor.