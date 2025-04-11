HBM3E rekabeti kızışıyor: Micron sürpriz yapabilir

Asya pazarından gelen bilgilere göre Samsung, 8 katmanlı (8-Hi) HBM3E çözümleri için seri üretime önümüzdeki ay başlamayı hedefliyor. Ancak üretim bantları hazır olsa da, Nvidia'dan henüz nihai onay çıkmış değil. Ayrıca yakın tarihte Nvidia CEO Jensen Huang, Samsung’un bu alandaki ilerlemesini olumlu değerlendirmişti. Bu da anlaşmaya zemin hazırlamış olabilir.
Aslına bakacak olursak HBM pazarı, özellikle HBM3E sonrası HBM4 gibi çözümlere geçiş aşamasında kritik bir evreye giriyor. SK hynix hâlâ pazardaki lider konumunu koruyor. Ancak Nvidia gibi büyük müşterilerin tedarik zincirinde çeşitliliğe yönelmesi, rekabeti daha da hızlandıracak gibi.
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