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    HBM3E rekabeti kızışıyor: Micron sürpriz yapabilir

    Micron, Samsung ve SK hynix, yapay zekâ odaklı HBM3E pazarında üstünlük kurmak için yarışa girdi. Tüm gözler Nvidia hangi üreticiye öncelik vereceğinde...      
    HBM3E rekabeti kızışıyor: İşte zirvedeki marka! Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en büyük bellek üreticileri Micron, Samsung ve SK Hynix’in öncülük ettiği HBM3E pazarında kritik yarış başladı. Bu süreçte ise ABD'nin yeni ticaret savaşları ve Nvidia gibi devlerden gelen büyük siparişler üreticileri hızlandırmaya zorluyor. Peki bu rekabette kim öne çıkacak? İşte detaylar...

    HBM3E yarışı başladı

    Asya pazarından gelen bilgilere göre Samsung, 8 katmanlı (8-Hi) HBM3E çözümleri için seri üretime önümüzdeki ay başlamayı hedefliyor. Ancak üretim bantları hazır olsa da, Nvidia'dan henüz nihai onay çıkmış değil. Ayrıca yakın tarihte Nvidia CEO Jensen Huang, Samsung’un bu alandaki ilerlemesini olumlu değerlendirmişti. Bu da anlaşmaya zemin hazırlamış olabilir. 

    HBM3E rekabeti kızışıyor: İşte zirvedeki marka! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Micron ise, SK Hynix’in yıllardır elinde tuttuğu liderliği tehdit eden bir konuma geldi. Şirket, 12 katmanlı (12-Hi) HBM3E belleklerin seri üretimine başlamış durumda. Bu belleklerin Nvidia'nın yeni nesil yapay zekâ sistemlerinde, özellikle "Blackwell Ultra" B300 sunucularında kullanılacağı öne sürülüyor. Ayrıca Micron’un üretim hatlarının şimdiden dolu olduğu ve kapasite artırımı konusunda agresif adımlar attığı da gelen bilgiler arasında. 

    Aslına bakacak olursak HBM pazarı, özellikle HBM3E sonrası HBM4 gibi çözümlere geçiş aşamasında kritik bir evreye giriyor. SK hynix hâlâ pazardaki lider konumunu koruyor. Ancak Nvidia gibi büyük müşterilerin tedarik zincirinde çeşitliliğe yönelmesi, rekabeti daha da hızlandıracak gibi. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

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    vixx 3 saat önce

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    M
    moffaka 2 gün önce

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