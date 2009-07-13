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Intel X25-E serisi en hızlı SSD modellerinde firmware güncellemesine gidiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel X25-E serisi en hızlı SSD modellerinde firmware güncellemesine gidiyor
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Yarıiletken pazarının zirvesindeki isim olan Intel bilindiği üzere sadece işlemci ve yonga seti üretimi yapmıyor. Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile önümüzdeki sene harici ekran kartı pazarına adım atmayı planlayan firma, kendi ürettiği NAND flash bellek yongalarını kullanan ve kendi markasını taşıyan katı hâl sürücüleriyle, SSD dünyasında liderliğe oynamayı ve endüstri standardı olacağı düşünülen yeni depolama teknolojisiyle değişen süreçte pazardaki en büyük oyuncu olmayı hedefliyor.

Önümüzdeki haftalarda 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanacak daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve fiyat anlamında daha rekabetçi SSD modellerini pazara sunmayı hedefleyen firma son kullanıcılar için özellikle M ve E serisi SSD modelleriyle pazarda yer alıyor. Gelen bilgilere göre Intel, ürün gamı içerisinde an itibariyle en iddialı SSD modeli olan X25-E'nin hem 32GB hem de 64GB'lık versiyonları için 8840 kodlu yeni firmware güncellemesini yayımlamaya hazırlanıyor.

Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan 8840 firmware güncellemesinin güncel firmware ile kıyaslandığında "aşamalı geliştirmeler" içerdiği belirtiliyor. 10 Ağustos'ta yayımlanması beklenen yeni firmware güncellemesine ek olarak Intel'in 34nm üretim teknolojisini temel alan 128GB kapasiteli X25-E modelini duyurması da beklenebilir.


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sertacaygun 10 yıl
Güncellemenin altında yatanları öğrenmek iyi olurdu aslında...
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neXXen 10 yıl
pazarda kıyasıya rekabet olucak gibi görünüyor
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