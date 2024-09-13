Firmware nedir? Yazılım güncelleme nasıl yapılır?

Dijital dünyada uzun zamandır donanım ve yazılım gibi standart terimlerin yanı sıra firmware olarak adlandırılan üçüncü bir tanımlama kullanılıyor. Firmware, yeni bir terim olmamasına rağmen ortalama bir kullanıcı ne anlama geldiğini, yazılımdan farkının ne olduğunu bilmeyebilir. Bu rehber yazıda günümüzde laptoplar ve tabletlerden akıllı telefonlara, modemlere, arabalara ve ev eşyalarına kadar cihazların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan donanım yazılımının (firmware) ne demek olduğundan bahsedeceğiz.

Firmware nedir, ne işe yarar ❓

Tam Boyutta Gör Firmware, “firm” ile “software” kelimelerinin birleşimidir ve Türkçede donanım yazılımı anlamına gelir. Firmware, işlevselliklerini kontrol etmek için donanım aygıtlarına yerleştirilen bir yazılım türüdür. Başka bir deyişle, donanım aygıtlarının etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için aygıtlara yerleştirilmiş bir mikro kod veya program biçimidir.

Kameralar, cep telefonları, ağ kartları, optik sürücüler, yazıcılar, modemler ve yönlendiriciler, tarayıcılar, televizyon kumandaları gibi donanımlar, sorunsuz bir şekilde çalışmak için belleklerine yerleştirilmiş aygıt yazılımına ihtiyaç duyar. Firmware genellikle donanım yazılımı olarak adlandırılır. Ancak, aygıt yazılımı (firmware) ile yazılım (software) arasında bir fark vardır. Firmware, donanımın başlatılmasına, diğer aygıtlarla iletişim kurmasına ve temel giriş/çıkış görevlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için talimatlar sağlar. Software ise, bir aygıta yüklenir ve internette gezinme, kelime işleme, müzik dinleme ve görüntülü konuşma gibi etkileşimler için kullanılır.

Low-level firmware; Bir cihazın donanımının ayrılmaz bir parçasıdır ve güncellenemeyen veya yeniden yazılamayan salt okunur bellek (ROM) veya programlanabilir yongalarında (PROM) saklanır.

High-level firmware; Yazılım, ROM yerine sistemin yeniden yazılabilir “uçucu olmayan” flaş bellek yongalarına yüklenir. Bu da yazılımın değiştirilebileceği ve yükseltilebileceği anlamına gelir. PC’ler, Mac’ler ve oyun konsolları gibi cihazlarda bulunan bu yazılıma yüksek seviyeli yazılım denir çünkü yazılım yığınında düşük seviyeli yazılımın üstünde yer alır ve daha karmaşık talimatlar ve işlevler gerçekleştirir.

Subsystem (Device) firmware; Ana sistem yazılımından bağımsız olarak çalışan özel yüksek seviyeli yazılım türüdür. Genellikle kendi özel yazılımına sahip alt sistem donanım bileşenlerine örnek olarak; CPU’lar, ses kartları, monitörler verilebilir.