Intel, X58 yonga setinde revizyon güncellemesine gidiyor

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Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerinde daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı konusunda çeşitli spekülasyonların olduğu D0 revizyonuna geçmeyi planlayan Intel, X58 yonga setinde de revizyon güncellemesine gidiyor. B2 revizyonundan B3 revizyonuna geçmeyi planlayan firma bu hamle ile yonga setinin IOH kompnentlerinde bazı değişiklikler yapacak.

B2 revizyonuyla pin uyumuna sahip olacağı dolayısıyla üreticiler için herhangi bir anakart modifikasyonu gerektirmeyecek olan B3 revizyon X58 yonga seti için BIOS güncellemesi gerekecek. X58 yonga setinin B3 versiyonu 10 Nisan'dan itibaren anakart üreticilerine yollanmaya başlanacak.