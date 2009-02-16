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Intel, X58 yonga setinde revizyon güncellemesine gidiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, X58 yonga setinde revizyon güncellemesine gidiyor
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Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerinde daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı konusunda çeşitli spekülasyonların olduğu D0 revizyonuna geçmeyi planlayan Intel, X58 yonga setinde de revizyon güncellemesine gidiyor. B2 revizyonundan B3 revizyonuna geçmeyi planlayan firma bu hamle ile yonga setinin IOH kompnentlerinde bazı değişiklikler yapacak.

B2 revizyonuyla pin uyumuna sahip olacağı dolayısıyla üreticiler için herhangi bir anakart modifikasyonu gerektirmeyecek olan B3 revizyon X58 yonga seti için BIOS güncellemesi gerekecek. X58 yonga setinin B3 versiyonu 10 Nisan'dan itibaren anakart üreticilerine yollanmaya başlanacak.


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atorbaci 10 yıl
demekki overclock potansiyeli daha da artacak.
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resler 10 yıl
Şu güne kadar üretilen x58 anakartlar zaten satılmıyordu. Intelin bu hamlesi ile üretilmiş olanlarda üreticinin elinde patlıyacak.
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TorwaK 10 yıl
Açıkçası tam bu hafta içersinde X58 board almayı düşünüyordum, şimdi planım suya düştü diyecekttim ki.... BIOS güncellemesi içimi rahatlattı :)
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petsiyehable 10 yıl
YA DAHA ERKEN DEDMİŞTİK DAHA İ7 alamk için erken daha çok rev yaparlar.az daha beklenmeli 6 ay mesela.
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KEyQUAD 10 yıl
yani sadece bios güncellemesiyle chipset revizyonumu deişçek
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oguzhansackan 10 yıl
Ne gibi getirleri olacakmış, herhangi bir bilgi varmı...??
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max975 10 yıl
güzel zaten şu anayı düşünmüyorum bakalım bu revizyon ne gibi getirileri olacak
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