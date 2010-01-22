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Intel X68 çipsetini ikinci çeyrekte duyurabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel X68 çipsetini ikinci çeyrekte duyurabilir
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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisini Mart ayında duyurmaya hazırlanan Intel, ikinci çeyrekte yeni yonga seti modelleriyle gündeme gelebilir. 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte sene başında H55 çipsetini de duyuran firmanın, önümüzdeki aylar için planladığı çipsetlerden birisi de X68 olabilir. Gelen bilgilere göre ikinci çeyrek için takvimlenen yeni çipset, Haziran ayında yapılacak Computex 2010 fuarı kapsamında tanıtılabilir. Henüz Intel tarafından doğrulanmış olmasa da X68 yonga setinin hem bazı önemli güncellemeler içereceği hem de ICH11 köprüsüyle geleceği bildiriliyor.

LGA1366 formundaki işlemcilere destek vereceği belirtilen yeni çipset Core i7 900 serisi CPU'lar ile kullanılabilecek. Intel'in halihazırdaki en güçlüp çipset çözümü olan X58 ile kıyaslandığında hem USB 3.0 hem de SATA 6Gbps gibi yeni nesil teknolojilere destek verecek Tylersburg Refresh kod adlı yonga seti, ATi Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor.

USB 3.0 ve SATA 6Gbps gibi yeni nesil teknolojilere doğal destek getirecek X68 çipsetini için Intel'in sessizliği ise sona eriyor.


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Sp_UlTiMaTe 9 yıl
x58 kullanamadık bi x68 niye çıkıyo
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aydogdu1453 9 yıl
Hocam napıyosunuz. böyle hız olur mu yav her işlemci için çipset çıkartcaklar yakında parayı çöpten toplamıyıruz ki kardeşim.İnsaf diyorum intel insaf
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showstopper41 9 yıl
Gen2 x36 nın meâli ne oluyor. PCIe2.0 x16+x16+x4 olabilir mi? 16+16+4=36 oluyor çünkü.
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Tolgá 9 yıl
eğer en büyük güncellemesi usb ve sata 3 ise çok önemli değil..x58 dede usb 3 ve sata 3 lü anakartlar var..acaba diğer değişiklikler ne..pcı express 2.1 olabilirmi
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hellteam 9 yıl
Sata3 ve usb3.0 dan başka ne getirisi olacak . Eğer x58 ler corei9 ların hepsine destek vermezse , x68 ler ve corei9 u sattırmak için iyi bir strateji olabilir
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sgnr 9 yıl
Winterın dediği gibi bir çözüm gayet mantıklı olur mevcut kullanıcılar için. Yeni anakart almış birisi olarak memnun oldum bu ürüne. =)
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mhamadko 9 yıl
@ Bethrezen
4 sene once AMD cok zor gunler yasatmisti Intele
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Bethrezen 9 yıl
mhamadko

@ Bethrezen


4 sene once AMD cok zor gunler yasatmisti Intele


Athlon zamanlarindan bahsediyorsunuz tahminimce. Cok guzel islemcilerdi.

Ben kinaye yaptim, intel her 6 ayda bir cipset cikarir ve son kullanicilar hep zor durumda kalir bu yuzdne benim icin yeni birsey degil
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sgnr 9 yıl
Takip etmenin imkanı kalmadı yok. Teknoloji benim için lüks. Magazin takip eder gibi DH den teknoloji takip ediyorum,ağzımın suyunu akıtarak. =)
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WinteR 9 yıl
Haah, alırım bir Ecs,Via SataIII,Usb 3.0 al sana X68, 100 dolar cepte.( AMD için de geçerli)
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orhangs37 9 yıl
millet daha x58 e geçiş yapmadı x68 diosun intel insaf
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Arranger. 9 yıl
x58 daha yeni çıktı. Bu ne hız intel.
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