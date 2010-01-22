Intel X68 çipsetini ikinci çeyrekte duyurabilir

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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980 Extreme Edition işlemcisini Mart ayında duyurmaya hazırlanan Intel, ikinci çeyrekte yeni yonga seti modelleriyle gündeme gelebilir. 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte sene başında H55 çipsetini de duyuran firmanın, önümüzdeki aylar için planladığı çipsetlerden birisi de X68 olabilir. Gelen bilgilere göre ikinci çeyrek için takvimlenen yeni çipset, Haziran ayında yapılacak Computex 2010 fuarı kapsamında tanıtılabilir. Henüz Intel tarafından doğrulanmış olmasa da X68 yonga setinin hem bazı önemli güncellemeler içereceği hem de ICH11 köprüsüyle geleceği bildiriliyor.

LGA1366 formundaki işlemcilere destek vereceği belirtilen yeni çipset Core i7 900 serisi CPU'lar ile kullanılabilecek. Intel'in halihazırdaki en güçlüp çipset çözümü olan X58 ile kıyaslandığında hem USB 3.0 hem de SATA 6Gbps gibi yeni nesil teknolojilere destek verecek Tylersburg Refresh kod adlı yonga seti, ATi Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor.

USB 3.0 ve SATA 6Gbps gibi yeni nesil teknolojilere doğal destek getirecek X68 çipsetini için Intel'in sessizliği ise sona eriyor.