Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor

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Son test sonuçları Intel’in uzun bir süredir mesai harcadığı GPU mimarisinin ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

Tiger Lake iGPU'su GeForce MX350'ye karşı

Geekbench 5’te ortaya çıkan Tiger Lake işlemcileri Core i7-1165G7 ve Core i5-1135G7 işlemcileri iGPU performansıyla öne çıkıyor. 4266 MHz’lik LPDDR4X belleğin kullanıldığı Tiger Lake yongalı sistemler MX350 karşısında oldukça etkileyici performans göstermiş.

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2 GB’lık GDDR5 belleğe sahip MX350 640 Cuda çekirdeği taşıyor. 768 işlem birimi barındıran Core i7-1165G7’nin 59845 puan aldığı OpenCL testinde Nvidia’nın çözümü 59828 puan elde etmiş. Parçacık fiziği testinde Intel’in çözümünün büyük bir farkla geride kalması ise dikkatlerden kaçmıyor.

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640 işlem birimi barındıran Core i5-1135G7 ise yine OpenCL testinde %16.7’lik işlem birimi düşüşüne karşılık olarak %13.5 daha düşük skora ulaşmış.

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Görünüşe göre Tiger Lake işlemcileri Willow Cove ile güncellenen işlemci kanadının yanı sıra iGPU performansıyla da adından söz ettirecek. Zira bahsettiğimiz tüm performans rakamları 28 watt’lık TDP çatısı altında elde edilmiş.

https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-xe-gpu-performance-matches-geforce-mx350

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