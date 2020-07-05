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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor

    Yarıiletken üreticisinin verdiği emekler meyve vermeye yakın görünüyor.
    3 gün
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor
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    Son test sonuçları Intel’in uzun bir süredir mesai harcadığı GPU mimarisinin ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

    Tiger Lake iGPU'su GeForce MX350'ye karşı

    Geekbench 5’te ortaya çıkan Tiger Lake işlemcileri Core i7-1165G7 ve Core i5-1135G7 işlemcileri iGPU performansıyla öne çıkıyor. 4266 MHz’lik LPDDR4X belleğin kullanıldığı Tiger Lake yongalı sistemler MX350 karşısında oldukça etkileyici performans göstermiş.

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    Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor
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    2 GB’lık GDDR5 belleğe sahip MX350 640 Cuda çekirdeği taşıyor. 768 işlem birimi barındıran Core i7-1165G7’nin 59845 puan aldığı OpenCL testinde Nvidia’nın çözümü 59828 puan elde etmiş. Parçacık fiziği testinde Intel’in çözümünün büyük bir farkla geride kalması ise dikkatlerden kaçmıyor.

    Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor
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    640 işlem birimi barındıran Core i5-1135G7 ise yine OpenCL testinde %16.7’lik işlem birimi düşüşüne karşılık olarak %13.5 daha düşük skora ulaşmış.

    Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir"

    Görünüşe göre Tiger Lake işlemcileri Willow Cove ile güncellenen işlemci kanadının yanı sıra iGPU performansıyla da adından söz ettirecek. Zira bahsettiğimiz tüm performans rakamları 28 watt’lık TDP çatısı altında elde edilmiş.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-xe-gpu-performance-matches-geforce-mx350 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 3 gün
    Eh daha evvelde 1050 gucunde olacagini iddia etmistim.
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    No Way Out (Mert A.) 3 gün
    iGPU için büyük bir adım, yıllar sonra intel ilk defa dişe dokunur birşey yapmış.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi)
    ARM tabanlı işlemciler zaten yeterince rakip olmaya aday Apple'ın en son hamlesinden sonra.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    "Yağmasak da gürleriz" demiş Intel
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ilkerinanç
    Gürleye gürleye yağacak bir gün :)
    Bir de Nvidia, Tegra dışında masaüstü ve dizüstü için işlemci üretmeye başlarsa CPU ve GPU kanatlarında 3 tane alternatif olur. Rekabet iyidir derler.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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