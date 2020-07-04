Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir

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Yeşil ekibin yeni kartları AMD’ye karşı güç tüketimi konusunda iddialı olmak zorunda. Zira AMD TSMC’nin 7 nm sürecini tercih ederek Nvidia’ya karşı ciddi bir avantaj elde etti.

Gelen haberlere göre Nvidia, Ampere GPU’larının üretimi için Samsung ile el sıkışabilir. 10 nm’nin gelişmiş bir hali olan 8LPP tekniği üzerinde duruluyor.

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Rafine 10 nm

10 nm ile aynı yaprak aralığının kullanılmaya devam edildiği 8LPP tekniğinde kapı aralığında elde edilen %6’lık düşüş sayesinde transistör yoğunluğu 61 milyon/mm2’nin üzerine taşınabilmiş.

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Neden Samsung tercih edilmiş olabilir?

Samsung’un kendi 10 nm sürecine kıyasla %10 enerji verimliliği sunan 8 nm LPP nodunun TSMC’nin 7 nm süreci karşısındaki durumu hakkında net bir bilgi bulunmasa da Samsung’un genelde maliyet avantajına sahip olduğu biliniyor.

Ayrıca TSMC'nin talebe yetişememesinin bir neticesi olarak siparişte bulunmak isteyen firmaların biraz daha tuzlu fiyatlarla karşılaştığı iddiaları da son iddiayı destekler nitelikte.

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Ayrıca Bkz. "Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi"

Bu açıdan Nvidia 3 tepe model GPU’sunu Samsung’a emanet etmiş olabilir. Diğer taraftan sızıntılardan takip ettiğimiz 250-300 watt arasında seyreden TGP değerleri çok tepki çekmişti. Yüksek tüketimin bir açıklaması da 8 nm süreci olabilir.

https://www.techpowerup.com/269347/nvidia-geforce-ampere-gpus-built-on-samsung-8nm-instead-of-tsmc-7nm

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