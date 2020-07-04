Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir

Yeşil ekibin yeni kartları AMD’ye karşı güç tüketimi konusunda iddialı olmak zorunda. Zira AMD TSMC’nin 7 nm sürecini tercih ederek Nvidia’ya karşı ciddi bir avantaj elde etti.
Gelen haberlere göre Nvidia, Ampere GPU’larının üretimi için Samsung ile el sıkışabilir. 10 nm’nin gelişmiş bir hali olan 8LPP tekniği üzerinde duruluyor.İlginizi Çekebilir RTX 3070 Ti ortaya çıktı
Rafine 10 nm
10 nm ile aynı yaprak aralığının kullanılmaya devam edildiği 8LPP tekniğinde kapı aralığında elde edilen %6’lık düşüş sayesinde transistör yoğunluğu 61 milyon/mm2’nin üzerine taşınabilmiş.
Neden Samsung tercih edilmiş olabilir?
Samsung’un kendi 10 nm sürecine kıyasla %10 enerji verimliliği sunan 8 nm LPP nodunun TSMC’nin 7 nm süreci karşısındaki durumu hakkında net bir bilgi bulunmasa da Samsung’un genelde maliyet avantajına sahip olduğu biliniyor.
Ayrıca TSMC'nin talebe yetişememesinin bir neticesi olarak siparişte bulunmak isteyen firmaların biraz daha tuzlu fiyatlarla karşılaştığı iddiaları da son iddiayı destekler nitelikte.
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Bu açıdan Nvidia 3 tepe model GPU’sunu Samsung’a emanet etmiş olabilir. Diğer taraftan sızıntılardan takip ettiğimiz 250-300 watt arasında seyreden TGP değerleri çok tepki çekmişti. Yüksek tüketimin bir açıklaması da 8 nm süreci olabilir.
https://www.techpowerup.com/269347/nvidia-geforce-ampere-gpus-built-on-samsung-8nm-instead-of-tsmc-7nm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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https://www.donanimhaber.com/amd-nin-kazanimini-hesap-edemeyen-nvidia-zora-girdi--121521
AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi
AMD’nin TSMC 7nm EUV sürecini kullanarak elde ettiği kazanımları göremeyen Nvidia son bir hamleyle kısıtlı da olsa TSMC’den 7nm EUV bantları almayı başardı.
Yada Nvidia baktı AMD farkı kapatmaktan uzak ve Samsung daha ucuza döküm yapıyorken ayni için neden TSMC'ye daha fazla bayılsın?