Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir

    GPU devinin merakla beklediğimiz yeni GPU’larının üretimi Samsung’un tesislerinde yapılabilir.
    4 gün
    4,1b
    2
    13
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekibin yeni kartları AMD’ye karşı güç tüketimi konusunda iddialı olmak zorunda. Zira AMD TSMC’nin 7 nm sürecini tercih ederek Nvidia’ya karşı ciddi bir avantaj elde etti.

    Gelen haberlere göre Nvidia, Ampere GPU’larının üretimi için Samsung ile el sıkışabilir. 10 nm’nin gelişmiş bir hali olan 8LPP tekniği üzerinde duruluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3070 Ti ortaya çıktı

    Rafine 10 nm

    10 nm ile aynı yaprak aralığının kullanılmaya devam edildiği 8LPP tekniğinde kapı aralığında elde edilen %6’lık düşüş sayesinde transistör yoğunluğu 61 milyon/mm2’nin üzerine taşınabilmiş.

    Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Neden Samsung tercih edilmiş olabilir?

    Samsung’un kendi 10 nm sürecine kıyasla %10 enerji verimliliği sunan 8 nm LPP nodunun TSMC’nin 7 nm süreci karşısındaki durumu hakkında net bir bilgi bulunmasa da Samsung’un genelde maliyet avantajına sahip olduğu biliniyor.

    Ayrıca TSMC'nin talebe yetişememesinin bir neticesi olarak siparişte bulunmak isteyen firmaların biraz daha tuzlu fiyatlarla karşılaştığı iddiaları da son iddiayı destekler nitelikte.

    Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi"

    Bu açıdan Nvidia 3 tepe model GPU’sunu Samsung’a emanet etmiş olabilir. Diğer taraftan sızıntılardan takip ettiğimiz 250-300 watt arasında seyreden TGP değerleri çok tepki çekmişti. Yüksek tüketimin bir açıklaması da 8 nm süreci olabilir.



    https://www.techpowerup.com/269347/nvidia-geforce-ampere-gpus-built-on-samsung-8nm-instead-of-tsmc-7nm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 4 gün en beğenilen
    Acaba nedeni şu haberdeki nedenler olabilir mi? :
    https://www.donanimhaber.com/amd-nin-kazanimini-hesap-edemeyen-nvidia-zora-girdi--121521
    AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi
    AMD’nin TSMC 7nm EUV sürecini kullanarak elde ettiği kazanımları göremeyen Nvidia son bir hamleyle kısıtlı da olsa TSMC’den 7nm EUV bantları almayı başardı.

    Yada Nvidia baktı AMD farkı kapatmaktan uzak ve Samsung daha ucuza döküm yapıyorken ayni için neden TSMC'ye daha fazla bayılsın?
    Acaba nedeni şu haberdeki nedenler olabilir mi? : https://www.donanimhaber.com/amd-nin-kazanimini-hesap-edemeyen-nvidia-zora-girdi--121521 AMD’...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yoizhik (Fatih U.) 4 gün
    daha üreticiyi belirlememişler bu sene yeni gpu beklemesek mi acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün
    ben çinin ne zaman tsmcye çökeceğini merak ediyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün
    Amd 7nm yi kaptı kapmasına da üst segmente kart çıkartmıyor. Ok düşük ve orta segmentte f/p si gerçekten iyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Zaten benim söylediğim de bu." lan size çip, mip yok" demesini niye bekliyor, neden kendi fabrikasını kurmuyor? Gerekirse Samsung gibi fason da da yapar kapasite fazlasını.

    Çok mu büyük, yani Nvidia'nın bile altından kalkamayacağı kadar büyük maliyetlerden bahsediyoruz, anlamaya çalıştığım bu benim.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ilkerinanç
    intelin zen2'ye rağmen 14nm litografide ısrar edeceği kadar büyük maliyetler. Intel nvidianın en az iki katı büyüklüğünde bir şirket. Oradan hesapla.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brokengineer (on ) 3 gün ilkerinanç
    Parayı bas teknolojiyi kur deyince olmuyor. Mesela Huawei ciplerini şuan tsmc ye ürettiremiyor. Samsungla masaya oturdular onda da Samsung'un üretim sürecini sağlayan cihazların Hollanda malı olması sıkıntılı. Yani bu iş o kadar kolay olsaydı o düşük nmde üretim yapan makineyi yapan Hollandalı derdi ki ulan ben çıkayım bu Samsung'a rakip olayım. Nvidiayı geç sen Apple'ın eli tsmcye bakıyor ki üretimi mümkün mertebe kendi bünyesinde entegre edebilen firma. Kaynak ayırmak problem değil. Önemli olan know how denen olay. Adamlarda da o var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Tamam da fabrikayı bir kere kurup masraf yapacak, sonra kimseye muhtaç olmadan istediği gibi işine bakacak, Intel gibi, kısmen de AMD gibi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ilkerinanç
    fabrika dediğin şey içerideki astronomik pahalı makineler. Bu iş tornayı alıp uç değiştirmek gibi değil. O makinelerin yenilenmesi falan lazım, işte UV ile çizen makine ayrı mesela, 7nm çalışabilen makine ayrı falan filan. Yoksa 10. nesil intel niye 14nm gelsin ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 4 gün en beğenilen
    Acaba nedeni şu haberdeki nedenler olabilir mi? :
    https://www.donanimhaber.com/amd-nin-kazanimini-hesap-edemeyen-nvidia-zora-girdi--121521
    AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi
    AMD’nin TSMC 7nm EUV sürecini kullanarak elde ettiği kazanımları göremeyen Nvidia son bir hamleyle kısıtlı da olsa TSMC’den 7nm EUV bantları almayı başardı.

    Yada Nvidia baktı AMD farkı kapatmaktan uzak ve Samsung daha ucuza döküm yapıyorken ayni için neden TSMC'ye daha fazla bayılsın?
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Bu adamlar neden kendi fabrikasını kurmuyor? Maliyet yüzünden mi?
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün ilkerinanç
    tsmc ve samsung apple amd nvidia huawei qualcom gibi bir sürü şirkete hizmet veriyor diğeri sadece kendi işlemcileri için 10 milyar dolar arge yapıp 7 nm sonra bir 10 milyar dolar daha yapıp 5 nm geçişi yapacak değil ya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 4 gün ilkerinanç
    • O kadar kolay olsaydı dünyanın en büyük şirketleri TSMC nin eline bakmazdı. Apple, Intel, Huawei ve daha niceleri. Şuan TSMC chip mip yok lan size dese akıllı telefon üretiminden tut PC donanımlarına kadar hiç bir şey üretilemez gerisini sen düşün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scan (Sercan ) 4 gün ilkerinanç
    Maliyetleri azaltmak ve uzmanı olmadığınız işler için için bazı iş kalemlerini farklı şirketlere yaptırıyor firmalar. (Outsourcing diye geçer) GPU dizayn etmek ayrı şey, üretmek ayrı şey.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak 4 gün Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti 4 gün MediaTek sektörün ilk WiFi 6 8K televizyon yongasını duyurdu 4 gün Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor 4 gün Samsung Galaxy M01s geliyor 4 gün SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı! 4 gün Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video) 4 gün Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek 4 gün Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir Sonraki Segmentinde hızlı ama bir eksiği var "TP-Link Archer C80 incelemesi" 4 gün Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak 4 gün Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor 5 gün OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı 5 gün Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor 5 gün Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek 5 gün Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var 5 gün NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var 5 gün Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor 5 gün 2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı 5 gün Geleceğe Dönüş filmi Transformers ile buluştu 5 gün Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı 5 gün Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı 6 gün PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı 6 gün Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi