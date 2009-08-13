Intel Xeon işlemci ailesinden dört model daha emekli oluyor

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Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesini Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil çözümlerle güncellemeye devam eden Intel, daha önce kullanıma sunulan modellerini de emekli ediyor. Gelen bilgilere göre firma, 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, "kısmen" eski sayılabilecek dört Xeon işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatmış durumda.

Tamamı dört çekirdekli modellerden oluşan ve yine tamamı yüksek fiyat segmentlerinde yer alan 2.93 GHz Xeon X7350 (2301$), 2.40 GHz E7340 (1980$), E7330 (1391$) ve 2.13 GHz E7320 (1177$) modellerini saha dışına almaya hazırlanıyor. Zira açıklanan detaylara göre dört işlemci için de sipariş son sipariş alım tarihi 12 Şubat 2010 olarak açıklandı.

Dört işlemcinin de kutulu versiyonları için son teslim tarihi 14 Mayıs 2010, tray versiyonları içinse 10 Ağustos 2012 olarak belirlenmiş.