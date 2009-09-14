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Intel'de bir dönemin sonu; Pat Gelsinger ayrılıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'de bir dönemin sonu; Pat Gelsinger ayrılıyor
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Geçtiğimiz haftalarda AMD'de bazı üst düzey yöneticilerin Apple ve Nvidia'ya geçiş yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Benzeri bir gelişme de Intel cephesinde yaşanıyor zira New York Times'ın haberine göre firmanın efsane isimlerinden Pat Gelsinger, şirket ile yollarını ayırarak EMC firmasına geçiş yapıyor. 1979 yılından bu yana Intel'in çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak Dijital Şirket Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışan Gelsinger, yarıiletken endüstrisindeki kilit yöneticilerden birisi olarak gösterilirken, x86 mimarisinin bugünlere gelmesinde anahtar rollerden birisini üstlendiği de biliniyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen Intel Geliştiriciler Forumu'nun (IDF) sembol ismi olan ve özellikle yeni nesil mikroişlemci mimarilerinin tantımını bizzat üstlenen Pat Gelsinger'ın EMC'de depolama operasyonlarının başına geçeceği belirtiliyor. Pat Gelsinger'dan boşalan koltuğu kimin dolduracağı henüz bilinmiyor ancak Gelsinger'ın bazı görevlerini tamamiyle olmasa bile Intel'in satış ve pazarladam sorumlu baş yöneticisi Sean Maloney'in üstleneceği, Mobil Platformlardan sorumlu Dadi Perlmutter'in de tüm yonga operasyonlarının başına geçeceği de detaylar arasında yer alıyor.

Pat Gelsinger'ın ayrılışıyla ilgili olarak Intel'in henüz resmi herhangi bir açıklama da bulunmadığını da belirtelim.

Pat Gelsinger hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.intel.com/pressroom/kits/bios/pgelsing.htm

New York Times'ın haberi için; http://bits.blogs.nytimes.com/2009/09/13/intel-is-said-to-plot-an-executive-overhaul/


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jiddi 9 yıl
Hahaha ! Supersiniz...
-
dstk
14.09.2009 Saat: 18:07
intel çok kar yapmadan hiçbirşey satmaz...
Cevaben tam bir Turk zekasi, dusunce stili :) hani ispati mumkun ise et hah dermis gibi :)
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yekoo
14.09.2009 Saat: 18:34
nerden biliyon muhasebesinimi tuttun :P
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:) :) :) :) :) :) Cok guldum , eksik olmayin arkadaslar...
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yekoo 9 yıl
nerden biliyon muhasebesinimi tuttun :P
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dstk 9 yıl
intel çok kar yapmadan hiçbirşey satmaz...
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mehmetali.yildiz 9 yıl
buda teknoloji dünyasının magazin haberi olsa gerek :)
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WinteR 9 yıl
Pat'in kariyerinde Intel'de yapacağı 2 önemli adım vardı, bir tanesini yapabilirdi fakat ikincisi yani Başkanlık görevini Otellini'den alması çok uzun sürecekti, kariyer amaçlı alınmış bir karar.
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sadtneverdie 9 yıl
@mistifa
yoruma bak hizaya gel... adamlar bütün pazarın sahibi sen atom bir hata gibi yazmışsın. karlarını düşürdüğünü nerden çıkardın? intelin karının düşmesi küresel krizle alakalı ayrıca aldığı cezada cabası...
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mistifa 9 yıl
Eğer bu haber doğruysa, bu arkadaşı göndermelerinin sebebi kesin netbook stratejisidir. Intel notebooklara hakimken ve deli para kazanırken, Atom gibi ucuz bi şey icat etti ve karlarını kendi eliyle düşürdü. Şimdi milleti daha ucuz notebooklara da yönlendiremiyorlar hadi ayıkla pirincin taşını. Tüketicinin şanslı olduğu ender intel hamlelerinden biri.
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