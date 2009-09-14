Intel'de bir dönemin sonu; Pat Gelsinger ayrılıyor

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Geçtiğimiz haftalarda AMD'de bazı üst düzey yöneticilerin Apple ve Nvidia'ya geçiş yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Benzeri bir gelişme de Intel cephesinde yaşanıyor zira New York Times'ın haberine göre firmanın efsane isimlerinden Pat Gelsinger, şirket ile yollarını ayırarak EMC firmasına geçiş yapıyor. 1979 yılından bu yana Intel'in çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak Dijital Şirket Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışan Gelsinger, yarıiletken endüstrisindeki kilit yöneticilerden birisi olarak gösterilirken, x86 mimarisinin bugünlere gelmesinde anahtar rollerden birisini üstlendiği de biliniyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen Intel Geliştiriciler Forumu'nun (IDF) sembol ismi olan ve özellikle yeni nesil mikroişlemci mimarilerinin tantımını bizzat üstlenen Pat Gelsinger'ın EMC'de depolama operasyonlarının başına geçeceği belirtiliyor. Pat Gelsinger'dan boşalan koltuğu kimin dolduracağı henüz bilinmiyor ancak Gelsinger'ın bazı görevlerini tamamiyle olmasa bile Intel'in satış ve pazarladam sorumlu baş yöneticisi Sean Maloney'in üstleneceği, Mobil Platformlardan sorumlu Dadi Perlmutter'in de tüm yonga operasyonlarının başına geçeceği de detaylar arasında yer alıyor.

Pat Gelsinger'ın ayrılışıyla ilgili olarak Intel'in henüz resmi herhangi bir açıklama da bulunmadığını da belirtelim.

Pat Gelsinger hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.intel.com/pressroom/kits/bios/pgelsing.htm

New York Times'ın haberi için; http://bits.blogs.nytimes.com/2009/09/13/intel-is-said-to-plot-an-executive-overhaul/