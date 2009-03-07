Intel'de Celeron 420 ve Core 2 Duo E7200 için emeklilik işlemleri başlatıldı

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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel ürün gamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, maliyet odaklı sistemler ve giriş seviyesi bilgisayarlar için hazırlanan çift çekirdekli iki model için daha emeklilik belgeleri imzaya açıldı.

Intel cephesinde haberimize konuk olan ve sahalar veda etmeye hazırlanan işlemcilerin 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.6GHz'de görev yapan Celeron 420 ile 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.53GHz'de çalışan Core 2 Duo E7200 modelleri olacağı belirtiliyor.

Her ikisi de LGA775 formunda olan işlemciler için 2 Temmuz'a kadar sipariş alımının süreceği açıklanırken, satışların tray versiyonlar için 2 Eylül, kutulu versiyonlar içinse 2 Ekim tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. Halihazırda listelerdeki yerini kaybetmeye başlayan Celeron 420 modelinin aksine Core 2 Duo E7200 modelinin 113$ seviyesinden satışına devam ediliyor.