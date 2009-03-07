Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'de Celeron 420 ve Core 2 Duo E7200 için emeklilik işlemleri başlatıldı

10 yıl
8b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'de Celeron 420 ve Core 2 Duo E7200 için emeklilik işlemleri başlatıldı
Tam Boyutta Gör

Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel ürün gamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, maliyet odaklı sistemler ve giriş seviyesi bilgisayarlar için hazırlanan çift çekirdekli iki model için daha emeklilik belgeleri imzaya açıldı.

Intel cephesinde haberimize konuk olan ve sahalar veda etmeye hazırlanan işlemcilerin 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.6GHz'de görev yapan Celeron 420 ile 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.53GHz'de çalışan Core 2 Duo E7200 modelleri olacağı belirtiliyor.

Her ikisi de LGA775 formunda olan işlemciler için 2 Temmuz'a kadar sipariş alımının süreceği açıklanırken, satışların tray versiyonlar için 2 Eylül, kutulu versiyonlar içinse 2 Ekim tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. Halihazırda listelerdeki yerini kaybetmeye başlayan Celeron 420 modelinin aksine Core 2 Duo E7200 modelinin 113$ seviyesinden satışına devam ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
ilginç geldi bana daha emekli edilmemesi lazımdı e7200 ün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
quadlarda q6600 ne ise duolarda da e7200 odur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commal 10 yıl
4aydır E7200 kullanıyorum canavar giibi OCZ güçlü fansız soğutucuyla beraber 7X24 açık pc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
Yavaş yavaş nehalem tabanlı işlemcilere yer açıyorlar galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 10 yıl
bu tik tak tik tak bigün tak diye kalacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysoLdier(V) 10 yıl
İntel insanların kafasını karıştırmaktan başka bir şeyle uğraşmıyor ya ben en çok ona sinir oluyor. E7200 ü piyasadan çekiyorsun, niye? Üretimi mi hatalı, yeterli kâr mı sağlayamadın? İntel yanlış hareket etmeye başladı bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
intel celeron 420de acele etti gibime geliyor neden derseniz o işlemcinin rakibi sempron le-1250 le-1640 dı anca o işlemciler piyasadan çekilecekti yerine sempron x2 gelecekti öyle olurdu ama erken dediğim gibi

e7200 konusundada yorumum şu yönde;

intelin e5400 işlemcisine yol açılsın diye bence çekiyorlar piyasadan baktı intel e5400 ve e7200 fiyatça yakın birbirine kaldıralım dedi yada e7200 fazla çıkmaz oldu fabrikada e7400 üretiliyor ve satılıyor çokca piyasada

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AMD Phenom II X3'ü X4 Yapın! 10 yıl Erdi Özüağ (Fx57) ile CeBIT üzerine söyleşi 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim