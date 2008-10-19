Intel'de indirim günü; Çift ve dört çekirdekli 5 işlemcinin fiyatı düştü

Yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, yol haritasında da belirttiği üzere bugün itibariyle işlemci fiyatlarında indirime gidiyor ve Core 2 Duo E7400 modelini pazara sunuyor. Çift ve dört çekirdekli bazı modellerinde fiyat indirimi yapan Intel, Nehalem öncesi ürün gamındaki son düzenlemeleri yaparken, önümüzdeki aylarda pazara sunacağı yeni işlemcileri hakkında da bilgiler verdi.

Intel'in gerçekleştirdiği fiyat indiriminden dört çekirdekli iki model etkilendi. Geçtiğimiz aylarda yapılan fiyat indirimiyle 193$ seviyesine çekilen Core 2 Quad 6600'ün fiyatı 10$'lık indirim ile 183$ olarak belirlendi. Intel'in segmentinde en yüksek satış rakamına ulaşan dört çekirdekli Core 2 Quad 6600 modeli firmanın en uygun fiyatlı dört çekirdekli modeli olmayı sürdürürken, firma Q8200 modelinde de indirime gitti.

Resmi lansmanı geçtiğimiz aylarda yapılan Q8000 serisi dört çekirdekli işlemci ailesinin pazara giriş yapan ilk üyesi olarak dikkatleri üzerine çeken ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2 Quad Q8200'de de fiyat ayarlaması yapıldı. 2.33GHz'de görev yapan ve 4MB seviye 2 bellek ile donatılan 95 watt TDP'li Q8200 modelinin fiyatı 31$'lık indirimle 224$ seviyesinden 193$'a çekildi.

Intel dört çekirdekli işlemcilerinin yanı sıra farklı segmentlerdeki çift çekirdekli üç işlemcisinde de fiyat güncellemesi yaptı. Core 2 Duo E7400 modelini bugün itibariyle 133$ seviyesinden kullanıma sunan firma, satılmakta olan Core 2 Duo E7300 modelinin fiyatını ise 20$'lık indirim ile 113$'a indirdi. "ChipZilla" olarak tanımlanan Intel, Pentium E 2000 serisinde ayarlama yaptı.

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Intel, çift ve dört çekirdekli 5 işlemcisinden fiyat indirimine giderken Core 2 E7400 modelini de kullanıma sundu.

Yapılan düzenleme sonrasında Pentium E 2000 serisinin en güncel modelleri diyebileceğimiz E2220 ve E2200 modellerinde 10$'lık indirime gidildi ve E2220 modelinin fiyatı 84$'dan, 74$'a, E2200'ün fiyatı ise 74$'dan 64$'a düştü. Fiyat indirimlerinin yanı sıra Intel, Kasım ayında Nehalem lansmanına ek olarak mevcut ürün gamına da bazı yeni modeller ilave edecek.

Firmanın 30 Kasım'da duyurmayı planladığı modeller arasında dört çekirdekli Q8300 modeline ek olarak 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan E5300 ve çift çekirdekli Celeron E1000 ailesinin yeni amiral gemisi olması beklenen ve 2.2GHz'de görev yapacağı belirtilen E1500 modelleri yer alacak. Ayrıca Intel, gelecek yılın ilk günleriyle birlikte yine, yeni bir fiyat indirimine gidecek.

Intel'in 18 Ocak'ta gerçekleştirmeyi planladığı yeni indirimle birlikte Q8200, E7500, E7400, E5200, E2220 ve E1400 modellerinin fiyatlarını gelecek daha hızlı modellere paralel olarak yeniden düzenleyecek ve işlemcisine göre 10-20$ arası indirime gidecek. Yeni modeller ve Nehalem lansmanıyla birlikte ürün gamı şişecek olan Intel, çift ve dört çekirdekli 13 işlemcisini gelecek sene EOL sürecine dahil edecek.

Yeni fiyat indirimlerinin yanı sıra Intel, 16 Kasım'da Nehalem tabanlı, yeni nesil Core i7 işlemcilerini de pazara sunacak. Bloomfield serisi dahilinde, yüksek performans meraklıları için üç yeni işlemcisini pazara sunacak olan Intel, adetli alımlarda Core i7 920 modelini 284$, Core i7 940 modelini 562$ ve Core i7 Extreme Edition 965 modelini de 999$ seviyesinden pazara sunacak.