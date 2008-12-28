Intel'de yeni fiyat indirimi için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini duyuran Intel hız kesmeyerek LGA775 formundaki işlemcilerden oluşan ürün gamı için dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300 ile çift çekirdekli E5300 ve E1500 modellerini pazara sunmuştu. Firmanın mevcut yol haritasına göre Ocak ayı içerisinde Intel yeni bir fiyat indirimine daha gitmeye hazırlanıyor. Peki hangi modellerin fiyatı düşecek, indirim ne öoranda olacak?

Intel'in 18 Ocak'ta gerçekleştirmeyi planladığı fiyat indiriminden çift ve dört çekirdekli en az 5 modelin etkilenmesi bekleniyor. Firmanın fiyatını düşüreceği işlemciler arasında yaz aylarında anons edilen ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core 2 Quad 8200 modelinin yanı sıra çift çekirdekli E7000, E5000, E2000 ve E1000 serilerinden bazı modellerin de yeni fiyat indiriminden etkileneceği bildiriliyor.

Yapılacak indirim çerçevesinde dört çekirdekli Q8200 modeline ek olarak çift çekirdekli E7500, E7400, E5200, E2220 ve E1400 modellerinde de fiyatların düşmesi beklenirken indirim oranının modeline göre 10$ - 20$ seviyesinde olacağı belirtilmekte. Ayrıca Intel'in güncel yol haritasına göre yine önümüzdeki ay içerisinde ısılş güç tasarımları 65 watt düşürülen dört çekirdekli Core 2 Quad 9000s serisi işlemciler de duyurulacak.