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Intel'de yeni fiyat indirimi için geri sayım başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ay Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini duyuran Intel hız kesmeyerek LGA775 formundaki işlemcilerden oluşan ürün gamı için dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300 ile çift çekirdekli E5300 ve E1500 modellerini pazara sunmuştu. Firmanın mevcut yol haritasına göre Ocak ayı içerisinde Intel yeni bir fiyat indirimine daha gitmeye hazırlanıyor. Peki hangi modellerin fiyatı düşecek, indirim ne öoranda olacak?

Intel'in 18 Ocak'ta gerçekleştirmeyi planladığı fiyat indiriminden çift ve dört çekirdekli en az 5 modelin etkilenmesi bekleniyor. Firmanın fiyatını düşüreceği işlemciler arasında yaz aylarında anons edilen ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli Core 2 Quad 8200 modelinin yanı sıra çift çekirdekli E7000, E5000, E2000 ve E1000 serilerinden bazı modellerin de yeni fiyat indiriminden etkileneceği bildiriliyor.

Yapılacak indirim çerçevesinde dört çekirdekli Q8200 modeline ek olarak çift çekirdekli E7500, E7400, E5200, E2220 ve E1400 modellerinde de fiyatların düşmesi beklenirken indirim oranının modeline göre 10$ - 20$ seviyesinde olacağı belirtilmekte. Ayrıca Intel'in güncel yol haritasına göre yine önümüzdeki ay içerisinde ısılş güç tasarımları 65 watt düşürülen dört çekirdekli Core 2 Quad 9000s serisi işlemciler de duyurulacak.


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drkayzer 10 yıl
çok komik düşüşler
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justbejust 10 yıl
intelin laf olsun gündem dolsun diye yaptığı cüzi indirimlerden birine benziyor.
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max975 10 yıl
amd piyasaya uygun fiyatlı işlemçiler sürerse o zaman görürüz bu indirimleri
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Promity 10 yıl
İndirim AMD ye endeksli yeni seri iyi çıkarsa eli mahkum indirim yapmaya. q9400den daha iyi ve daha ucuz Phenom olursa kim gider İntel alır? Esas bomba zaten x3 ler olcak C2D ların mezarını kazabilir.
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fatihcanery 10 yıl
intel işi biliyor bakalım amd den nasıl bir cevap gelecek
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WinteR 10 yıl
E7000, E5000, AMD X2 7000,X3 8000 sınıflarında güzel indirim olcak, üst sınıf pek etkilenmez, ancak 2. el'i hareketlenir.
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
düşsün tabi eldeki duoları quad yapalım
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demircibu 10 yıl

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