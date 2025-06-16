BYD isyan etti: "Çin'deki fiyat savaşları sürdürülebilir değil"

Çinli elektrikli araç devi BYD, ülkede giderek şiddetlenen fiyat rekabetinin sağlıksız ve sürdürülemez olduğunu açıkladı. Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da Bloomberg’e verdiği röportajda sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.
"Yoğun rekabet indirim yapmaya zorluyor"
BYD, Mayıs ayı sonunda 22 modelinde fiyat indirimine gitti. Bazı araçlarda indirim oranı yüzde 30’u aştı. Bu agresif adım, şirketin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefinin bir parçası. Ancak yılın ilk dört ayında satışlar yalnızca yüzde 15 artış gösterdi. Bu da hedefe ulaşmak için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
BYD’nin ardından Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi markalar da benzer indirimler yaptı. Bu gelişmeler, Çin’deki fiyat savaşının daha da derinleşeceği yönünde endişelere yol açtı.
Duruma müdahale eden Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla sektöre çağrıda bulundu. Dernek, düzensiz fiyat indirimlerinin şirketlerin kâr marjlarını erittiğini ve rekabet ortamını bozduğunu belirtti.
Stella Li, röportajda BYD’nin Avrupa’ya yönelik planlarına da değindi. Şirketin önümüzdeki yıllarda Avrupa'da 20 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını söyleyen Li, BYD’nin şu an için Avrupalı üreticilerle iş birliği yapma düşüncesi olmadığını vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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