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Çinli elektrikli araç devi BYD, ülkede giderek şiddetlenen fiyat rekabetinin sağlıksız ve sürdürülemez olduğunu açıkladı. Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da Bloomberg’e verdiği röportajda sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

"Yoğun rekabet indirim yapmaya zorluyor"

Tam Boyutta Gör Li, piyasadaki yoğun rekabetin BYD’yi fiyat indirimine zorladığını söyledi. "Bugün yeni bir model çıkarıyoruz, iki ay sonra rakiplerimiz aynı modelin daha büyüğünü, üstelik 10-20 bin yuan daha ucuza satıyor. Bu sağlıklı değil ama ayakta kalmak için mecburuz," dedi.

BYD, Mayıs ayı sonunda 22 modelinde fiyat indirimine gitti. Bazı araçlarda indirim oranı yüzde 30’u aştı. Bu agresif adım, şirketin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefinin bir parçası. Ancak yılın ilk dört ayında satışlar yalnızca yüzde 15 artış gösterdi. Bu da hedefe ulaşmak için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

BYD’nin ardından Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi markalar da benzer indirimler yaptı. Bu gelişmeler, Çin’deki fiyat savaşının daha da derinleşeceği yönünde endişelere yol açtı.

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Duruma müdahale eden Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla sektöre çağrıda bulundu. Dernek, düzensiz fiyat indirimlerinin şirketlerin kâr marjlarını erittiğini ve rekabet ortamını bozduğunu belirtti.

Stella Li, röportajda BYD’nin Avrupa’ya yönelik planlarına da değindi. Şirketin önümüzdeki yıllarda Avrupa'da 20 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını söyleyen Li, BYD’nin şu an için Avrupalı üreticilerle iş birliği yapma düşüncesi olmadığını vurguladı.

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BYD isyan etti: "Çin'deki fiyat savaşları sürdürülebilir değil"

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