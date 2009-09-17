Intel'den 3.46GHz'de yeni işlemci; Pentium E6700

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AMD'nin endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci sunmasına nasıl yanıt vereceği merakla beklenen Intel cephesinde yeni bir çift çekirdekli işlemcinin hazırlıkları yapılıyor. Pilot çalışma olarak ilk etapta Çin pazarında satışa sunulan çift çekirdekli Pentium E6500K (çarpan kilidi açık) modelinden sonra 3.46GHz'de çalışan Pentium E6700 modelinin de ilk etapta Çin pazarına sunulacağı belirtiliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Pentium E6700, 1066MHz FSB hızını destekliyor. 13 çarpanı ile gelen işlemcinin mühendislik örneği ile yapılan hız aşırtma çalışmasında Gigabyte P45 UD3L anakart ve 4GB DDR2 bellekle birlikte ile birlikte 5.93 GHz (456.4 MHz x 13 @ 2.016 V) seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde Çin pazarında satışa sunulması beklenen çift çekirdekli Pentium E6700 işlemcisinin fiyatlandırması ve dünya genelinde ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.