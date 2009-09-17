Intel'den 3.46GHz'de yeni işlemci; Pentium E6700

AMD'nin endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci sunmasına nasıl yanıt vereceği merakla beklenen Intel cephesinde yeni bir çift çekirdekli işlemcinin hazırlıkları yapılıyor. Pilot çalışma olarak ilk etapta Çin pazarında satışa sunulan çift çekirdekli Pentium E6500K (çarpan kilidi açık) modelinden sonra 3.46GHz'de çalışan Pentium E6700 modelinin de ilk etapta Çin pazarına sunulacağı belirtiliyor.
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Pentium E6700, 1066MHz FSB hızını destekliyor. 13 çarpanı ile gelen işlemcinin mühendislik örneği ile yapılan hız aşırtma çalışmasında Gigabyte P45 UD3L anakart ve 4GB DDR2 bellekle birlikte ile birlikte 5.93 GHz (456.4 MHz x 13 @ 2.016 V) seviyesine ulaşıldığı bildirildi.
Önümüzdeki günlerde Çin pazarında satışa sunulması beklenen çift çekirdekli Pentium E6700 işlemcisinin fiyatlandırması ve dünya genelinde ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Fikrinize saygı duyuyorum ama ben Amd yi değil bizi ve bizim haklarımızı savunuyorum. ne intel nede amd babamın oğlu değil ama geliştirilen teknolojiler ve intelin son zamanlardaki faiş fiyatları amd sayesinde yavaş yavaş taban yapmaya başlıyor. demekki 100 dolara da quad core satılabiliyormuş, demeki ne kadar para o kadar performans illeti sadece intelin tekeliymiş. amd şuandaki politikasıyla hem kendi adına hemde tüketiciler adına gayet yararlı işler yapıyor. tabiki kendi keseside dolsun. herhalde ilk quad işlemcimi amd sayesinde satın alacam. saygılar
AMD'yi hemen tüketici dostu ilan ettiniz. Zamanında Intel'in Pentium D serisi işlemcileri AMD'nin X2'sine rakip bile olamıyordu; AMD tüketici dostu olduğu için mi X2 işlemcilerinin fiyatları o zamanlar yüksekti? Siz hala AMD'yi tüketici dostu diye savunun...
Pentium E6700 Gayet iyi bir şekilde geliyor. AMD ve Intel birbiri ile kapışsın; buradan biz kârlı olarak çıkalım :)
artık intel E6700 ile Athlon II X4 620 yarıştırır Bu krizde intel çalışanları kafayı yemiş ne yapacaklarını bilmiyorlar
İntelde Teknoloji geriye doğru gidiyor yakında 478 pim işlemci çıkarsa şaşırmayın
Pentium E6700 , Celeron E3200 ve E3300 2009 - 2010 intel rezillik tablosu
bütün çinlilerde bu işlemciyi bekliyordu