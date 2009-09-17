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Intel'den 3.46GHz'de yeni işlemci; Pentium E6700

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den 3.46GHz'de yeni işlemci; Pentium E6700
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AMD'nin endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci sunmasına nasıl yanıt vereceği merakla beklenen Intel cephesinde yeni bir çift çekirdekli işlemcinin hazırlıkları yapılıyor. Pilot çalışma olarak ilk etapta Çin pazarında satışa sunulan çift çekirdekli Pentium E6500K (çarpan kilidi açık) modelinden sonra 3.46GHz'de çalışan Pentium E6700 modelinin de ilk etapta Çin pazarına sunulacağı belirtiliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Pentium E6700, 1066MHz FSB hızını destekliyor. 13 çarpanı ile gelen işlemcinin mühendislik örneği ile yapılan hız aşırtma çalışmasında Gigabyte P45 UD3L anakart ve 4GB DDR2 bellekle birlikte ile birlikte 5.93 GHz (456.4 MHz x 13 @ 2.016 V) seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde Çin pazarında satışa sunulması beklenen çift çekirdekli Pentium E6700 işlemcisinin fiyatlandırması ve dünya genelinde ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

fx57
5.93 GHz (456.4 MHz x 13 @ 2.016 V) seviyesine ulaşıldığı bildirildi.


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muhimmat 9 yıl
Bence gereksiz bir işlemci anca hız aşırtmacılar alır.
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furkancool 9 yıl
piyasadaki büyük oyuncu intel olduğu için intel daha çok insanı kazıklama şansı buluyo,amd'de fırsatı ele geçirince insaf etmiyo tabiki de. ama son 2-3 senedir amd geriden geldiği için anca indirim yaparak rekabet etmeye çalışıyor bu kadar basit
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ozzzy222 9 yıl
eski haber hortlamış sandım
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IeVeN 9 yıl
@buraoca2



Fikrinize saygı duyuyorum ama ben Amd yi değil bizi ve bizim haklarımızı savunuyorum. ne intel nede amd babamın oğlu değil ama geliştirilen teknolojiler ve intelin son zamanlardaki faiş fiyatları amd sayesinde yavaş yavaş taban yapmaya başlıyor. demekki 100 dolara da quad core satılabiliyormuş, demeki ne kadar para o kadar performans illeti sadece intelin tekeliymiş. amd şuandaki politikasıyla hem kendi adına hemde tüketiciler adına gayet yararlı işler yapıyor. tabiki kendi keseside dolsun. herhalde ilk quad işlemcimi amd sayesinde satın alacam. saygılar

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WinteR 9 yıl
Intel son 4 yılın en iyi 4. çeyrek sonuçlarını alıyor ( Intel: %80,6 AMD: %11.5 ) ve çalışanları ne yapacaklarını bilmiyor, tabi tabi, intel batmak üzere son hamleleri :) Teknolojik olarak zaten berbat durumdalar :)
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buraoca2 9 yıl
@IeVeN
AMD'yi hemen tüketici dostu ilan ettiniz. Zamanında Intel'in Pentium D serisi işlemcileri AMD'nin X2'sine rakip bile olamıyordu; AMD tüketici dostu olduğu için mi X2 işlemcilerinin fiyatları o zamanlar yüksekti? Siz hala AMD'yi tüketici dostu diye savunun...
Pentium E6700 Gayet iyi bir şekilde geliyor. AMD ve Intel birbiri ile kapışsın; buradan biz kârlı olarak çıkalım :)
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yenerbalcı 9 yıl
4 çekirdekli işlemci çıkardı AMD ( Athlon II X4 620 99$ ) intel kendisini yormasın E8400 leri Q8400 leri 100 usd indirsin

artık intel E6700 ile Athlon II X4 620 yarıştırır Bu krizde intel çalışanları kafayı yemiş ne yapacaklarını bilmiyorlar

İntelde Teknoloji geriye doğru gidiyor yakında 478 pim işlemci çıkarsa şaşırmayın

Pentium E6700 , Celeron E3200 ve E3300 2009 - 2010 intel rezillik tablosu


Pentium E6700 modelinin de ilk etapta Çin pazarına sunulacağı belirtiliyor.


bütün çinlilerde bu işlemciyi bekliyordu
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IeVeN 9 yıl
Amd Her Zaman Misyonunu Başarı İle Gerçekleştirmiştir. Amd Fiyat Düştükçe İntel de Mecbur Fiyat İndirimine Gidiyor.Eminim 100$ Altı Bir İşlemci Olacak. Benzer Performanstaki Amd İşlemcisi İle Rekabet Adına Fiyat Taban Yapacak. Tüketici Dostu Amd Ye Teşekkür Ederiz.
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