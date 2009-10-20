Intel'den 3GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemci: Pentium E6600

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Core i7 960 işlemcisini kullanıma sunan Intel, AMD'nin Athlon II serisi maliyet odaklı işlemcilerine karşı yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre firma çift çekirdekli modellerden oluşan Pentium E6000 serisine 3GHz'de çalışan Pentium E6600 modelini eklemeyi planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemcinin 3.06GHz'de görev yapacağı ve 2MB kapasiteli Seviye 2 (L2) bellek ile geleceği belirtiliyor. LGA775 formunda olacak ve 1066MHz FSB desteği sunacak işlemcinin hız aşırtma konusunda da iddialı olması bekleniyor.

Intel'in 17 Ocak'ta duyurmayı planladığı Pentium E6600 işlemcisinin 84$ seviyesinden lanse edilmesi, aynı fiyattan satışı devam eden E6500 modelinin ise 74$'a gerilemesi bekleniyor.