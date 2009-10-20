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Intel'den 3GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemci: Pentium E6600

9 yıl
13,8b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den 3GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemci: Pentium E6600
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Core i7 960 işlemcisini kullanıma sunan Intel, AMD'nin Athlon II serisi maliyet odaklı işlemcilerine karşı yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre firma çift çekirdekli modellerden oluşan Pentium E6000 serisine 3GHz'de çalışan Pentium E6600 modelini eklemeyi planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli yeni işlemcinin 3.06GHz'de görev yapacağı ve 2MB kapasiteli Seviye 2 (L2) bellek ile geleceği belirtiliyor. LGA775 formunda olacak ve 1066MHz FSB desteği sunacak işlemcinin hız aşırtma konusunda da iddialı olması bekleniyor.

Intel'in 17 Ocak'ta duyurmayı planladığı Pentium E6600 işlemcisinin 84$ seviyesinden lanse edilmesi, aynı fiyattan satışı devam eden E6500 modelinin ise 74$'a gerilemesi bekleniyor.


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Tolgá 9 yıl
eğer sanallaştırma istiyorsanız E5300 SLGTL kodlu işlemcilerde var E5400 de de var herhalde
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simplethinks 9 yıl
3 çekirdekli amd lere rakip özellikle amd phenom 2 x3 720 ye
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justbejust 9 yıl
Athlon II x3'e tepki olarak değerlendirilebilecek gelişmedir.
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yc#1 9 yıl
Çarpanı da kırık olsa peynir ekmek gibi satılırdı.
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By MuRaT 9 yıl

yc#1

Çarpanı da kırık olsa peynir ekmek gibi satılırdı.

çarpanı İyi Olsa Sence Aynı Fiyat Olur Mu? Olmaz...
Demekki Peynir ekmek gibi satılmaz..
CELERON E3200 DAHA MANTIKLI E8XX SANALLAŞTIRMASI VAR
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cavador 9 yıl

yc#1

Çarpanı da kırık olsa peynir ekmek gibi satılırdı.



ne carpanı , intelin ucuz cpu larında fsb limiti dahi var
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Tolgá 9 yıl
trooper27 katılıyorum...türkiyede E6500 yok bile
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trooper27 9 yıl
aslında teknolojiyi geriden takip edip böle ucuz sistem dizip oc yapmak daha zevkli olur kanısındayım
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ALBAY 9 yıl
Dışarda 84 dolarsa Türkiye ye en az 120 dolardan gelcektir...Bunu alacağıma q6600 alırım


aslında teknolojiyi geriden takip edip böle ucuz sistem dizip oc yapmak daha zevkli olur kanısındayım


Aynen
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