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Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K

Intel çarpan kilidi açık Pentium E6500K işlemcisini kullanıma sunuyor. 89$'lık fiyatı ile yeni işlemci AMD'nin Black Edition serisine rakip olacak.
9 yıl
4,5b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Black Edition serisi altında farklı fiyat segmentleri için çarpan kilidi açık işlemciler hazırlayan AMD, çekirdek aşırtma işleminin yaygınlaşmasıyla birlikte satışlarını arttırmayı başarmıştı. 100$ seviyesinin sadece biraz üzerindeki fiyatıyla dikkat çeken çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi hem çarpan kilidinin açık olması hem de kapalı olan çekirdeklerinin* açıklabilmesi nedeniyle maliyet odaklı çözüm arayışındaki kullanıcılar için önemli bir seçenek olmuştu. Zira Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X2 550 BE modelinin geriye doğru uyumluluk kapsamında DD2 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda kullanılabilmesi, AMD platformunu yeni bir işlemciyle güncellemek isteyen kullanıcılar adına bir diğer önemli avantaj olmuştu. Intel cephesine baktığımızda ise aynı fiyat segmenti için benzer özelliklere sahip herhangi bir modelin en azından şimdiye kadar hazırlanmadığını görüyoruz. Ancak gelen yeni haberler, Intel'in bu durumu değiştirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K
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Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K
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Intel'in çarpan kilidi açık olan Pentium E6500K modeli, AMD'nin Black Edition serisine rakip olacak.

Intel giriş seviyesindeki sistemler ve ekonomik model arayışındaki hız aşırtma tutkunları için yeni bir işlemcisini kullanıma sunuyor. Firmanın ilk detaylarını daha önceki haberlerimizde paylaştığımız çift çekirdekli Pentium E6500K modeli Çin pazarında satışa sunuluyor. Firmanın yeni işlemcisi teknik özelliklerinin yanı sıra kutulamasıyla da mevcut Intel çözümlerinden ayrılıyor. Bilindiği üzere Intel'in standart işlemcileri Mavi, Extreme Edition serisine dahil olan modelleri ise Siyah bir kutu içerisinde satışa sunuluyor. Çarpan kilidi açık olan Pentium E6500K ise bir kısmı Mavi bir kısmı ise Siyah olan farklı bir kutulamaya sahip. Sadece Çin pazarı için hazırlandığı düşünülen Pentium E6500K modeli için Intel cephesinden ilk resmi açıklama geldi. Intel sözcüsü Daniel Snyder, Pentium E6500K modelinin Çin pazarı için hazırlanan "pilot" bir çalışma olduğunu ve bu çalışma sonucunda farklı coğrafyalar için benzer modellerin hazırlanıp hazırlanmayacağına karar verileceğini belirtti. Peki Pentium E6500K neler vaat ediyor ?

Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K
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Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K
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Pentium E6500K, Intel'in kendi fiyat segmentinde çarpan kilidi açık olan ilk işlemcisi

Çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla aynı fiyat segmentinde mevcut Intel modellerine göre hız aşırtma noktasında daha iddialı olan çift çekirdekli Pentium E6500K, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Wolfdale tabanlı olan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan çift çekirdekli yeni işlemci 1066MHz FSB desteğine sahip. Standart olarak 2.93GHz'de (11.0 x 266) çalışan ve 1.28v geriliminde görev yapan işlemcinin tahmin edebileceğiniz üzere LGA775 formunda yani P3x ve P4x serisi gibi güncel anakartlarla kullanılabilecek. Belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan açık olan çarpan kilidinin katkılarıyla yüksek hız aşırtma başarımı vaat ediyor. Peki işlemci hız aşırtma konusunda ne kadar iddialı, işte ilk hız aşırtma denemesiyle E6500K.

Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K
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2.93GHz'de çalışan Pentium E6500K, 1.7v geriliminde 4.6GHz'e ulaşmayı başardı.

Pentium E6500K'nın hız aşırtma değerlerine geçmeden önce, test sistemindeki donanımları gözden geçirmekte fayda var. Yapılan çalışmada anakart olarak Biostar'ın DDR2/DDR3 bellek desteği sunan, P45 yonga setli P45E Combo modeline yer verilmiş. 800MHz'de çalışan Samsung DDR2 belleklerin kullanıldığın sisteminde soğutucu olaraksa GlacialTech GT5610+ tercih edilmiş. Henüz işlemci profesyonel hız aşırtmacıların test masasına uğramış olmasa da ilk denemelerde işlemci gerilimi 1.76v seviyesine çıkartılarak 4607MHz (17*270MHz) seviyesi görülebilmiş. Daha sonraki denemede ise işlemcinin FSB başarımı gözlemlenmiş ve yine 1.76v geriliminde çarpan 9'a çekilerek 455FSB'de 4.1GHz görülebilmiş. Bu arada merak edenler için Pentium E6500K'da çarpanın 30'a kadar çıkartılabildiğini de belirtelim.

Büyütmek için üzerine tıklayınız.

Standart çalışma gerilimi 1.264v olan çift çekirdekli Pentium E6500K için gerilim seviyesi 1.5v seviyesine çıkartıldığında da işlemci 4005MHz (15 x 266MHz) seviyesine ulaşmayı başarmış. Yapılan pilot çalışma kapsamında ilk olarak Çin pazarında kullanıma sunulan Pentium E6500K'nin çizeceği tablo, Intel'in benzer özellikteki diğer işlemcileri farklı coğrafyalarda kullanıma sunup sunmayacağının temelini oluşturacak. Ancak görünen o ki Intel de yakın zamanda çarpan kilidi açık yeni işlemci modellerini pazara sunacak. Zira çarpan kilidi açık olarak gelen üstelik çekirdek aşırtma olanağı da sunan Black Edition serisi işlemcilerle pozisyonunu güçlendiren AMD'ye karşı Intel de Pentium E6500K ve devamında gelecek yeni modeller ile yanıt verecek gibi görünüyor. Sadece çarpan arttırılarak hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan Pentium E6500K modeli Çin pazarında 89$ seviyesinde satışa sunulacak. Bakalım Intel'in bu girişimine AMD nasıl yanıt verecek, bunu bekleyip göreceğiz.

* AMD'nin çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcileri, dört çekirdekli Deneb tasarımını baz alıyorlar dolayısıyla kapalı olan çekirdekler belli koşullar altında açılabiliyor.


http://en.expreview.com/2009/08/08/overclocking-test-of-pentium-e6500k-intels-new-secret-weapon.html Yorum Yaz
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Ozn.Onl 9 yıl
intelin ble bişi yacağı aklımdan geçmezdi intelin amacı ben yaparım fiyatıda ne olursa lsun benı baglamaz alan alır almayan almaz dusuncesındekı bir şirketin böle bi işlmeci yapması gerçekten çok şaşırtıcı hele hele bu kadar ucuza :\
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showstopper41 9 yıl
İntel tarihinin çarpan kilidi açık işlemciler kategorisinde çıkardığı açık ara en düşük fiyatlı işlemcisi.
Aynı hamleyi 4 çekirdekli qx ler için de bekliyoruz.
199$'a qx8500 ne güzel olurdu :)
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Towarscke 9 yıl
Dahili bellek kontrolcusu olan Core I5 ve I3 serisine de bunu yapip ayni fiyattan satmali.. yoksa bir anlami yok.. bir konuda Intel iyi bisey yapmis olmuyor. evet yine de Athlon 7750, 7850, 5000+, 6400+, II 250 ve cok dusuk bir ihtimalle 550 gibi Black Edition islemciler karsisinda (islem gucu bakimindan) durabilir.. Athlon II 240 78$+kdv... daha ucuza 7750 ve 7850 bulunabilindigini dusunursek bu islemci Turkiye'de biraz pahaliya gelebilir..
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winnerS 9 yıl
coreindie, aynen katılıyorum, intel hangi konuda tekelse orda yüksek fiyatlı nerde rekabet içindeyse (amd sağolsun :) ) orda uygun fiyatlı işlemci çıkartıyor.
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K.Kahriman 9 yıl
1.7 küsür voltaj bence gerçeği yansıtmıyor 1.5v civarında o işlemci uçar tabi intel işlemciye sınır koymadıysa !!
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coreindie 9 yıl
Amd son dönem phenomII x2 be serisi çarpan kilidi açık işlemcileri üretmeseydi, bugün bu işlemcinin pilot denemesi olmayacaktı. Çok güzel hareketler bunlar. Multiplier unlocked
forever AMD :)
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IeVeN 9 yıl
Ben Açıkcası Defalarca E5200 = 4ghz Kullanmış Birisi Olarak Bu İşlemcide Üstün Bir Taraf Göremedim. E5200 4 Ghz için 1,400 - 1,500 Volt İsteyor ve Bu Konuda da Pek fark Yok. Şimdi Diyeceksiniz Ki E5200 4 ghz İçin 320 Fsb İstiyor Ama Piyasada Bunu Yapamayacak Anakart Neredeyse Yok Gibi.
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Kumandan 9 yıl

(((TeAcHeR)))

bence verilen voltaja göre ahım sahım bi başarı yok ortada[>:]



katılıyorum, ama ???

voltaja göre yük altındaki sıcaklığa da dikkatinizi çekerim ! hemde hava soğutma ile
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coreindie 9 yıl
Bu işlemci pilot deneme amacıyla sadece çinde satışa çıkarıldı twkr ile karşılaştırmayın bu işlemcinin asıl rakibi amd x2 550be serisi.
Amd phenomII 45nm d serisi hydra kod isimli işlemciler, intel gibi high-k üretim yöntemiyle üretilecek. Amd SOI tekniginden high-k yöntemine geçtiğinde enerji tüketimi ve o/c konusunda hava soğutmayla tatmin edici düzeylere çıkabilecek mi?
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Kumandan 9 yıl
Öyle sağda solda twkr falan yazmayın kardeşim, yada çomağınızı hazır tutun (:
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
bence verilen voltaja göre ahım sahım bi başarı yok ortada[>:]
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@nano@ 9 yıl
twkr a çakmış hahayyt
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mgedik06 9 yıl
hastası oldum :)
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