Intel'den ekonomi sınıfı hız aşırtma işlemcisi; Pentium E6500K

Black Edition serisi altında farklı fiyat segmentleri için çarpan kilidi açık işlemciler hazırlayan AMD, çekirdek aşırtma işleminin yaygınlaşmasıyla birlikte satışlarını arttırmayı başarmıştı. 100$ seviyesinin sadece biraz üzerindeki fiyatıyla dikkat çeken çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi hem çarpan kilidinin açık olması hem de kapalı olan çekirdeklerinin* açıklabilmesi nedeniyle maliyet odaklı çözüm arayışındaki kullanıcılar için önemli bir seçenek olmuştu. Zira Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan Phenom II X2 550 BE modelinin geriye doğru uyumluluk kapsamında DD2 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda kullanılabilmesi, AMD platformunu yeni bir işlemciyle güncellemek isteyen kullanıcılar adına bir diğer önemli avantaj olmuştu. Intel cephesine baktığımızda ise aynı fiyat segmenti için benzer özelliklere sahip herhangi bir modelin en azından şimdiye kadar hazırlanmadığını görüyoruz. Ancak gelen yeni haberler, Intel'in bu durumu değiştirmeye hazırlandığını gösteriyor.

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Intel'in çarpan kilidi açık olan Pentium E6500K modeli, AMD'nin Black Edition serisine rakip olacak.

Intel giriş seviyesindeki sistemler ve ekonomik model arayışındaki hız aşırtma tutkunları için yeni bir işlemcisini kullanıma sunuyor. Firmanın ilk detaylarını daha önceki haberlerimizde paylaştığımız çift çekirdekli Pentium E6500K modeli Çin pazarında satışa sunuluyor. Firmanın yeni işlemcisi teknik özelliklerinin yanı sıra kutulamasıyla da mevcut Intel çözümlerinden ayrılıyor. Bilindiği üzere Intel'in standart işlemcileri Mavi, Extreme Edition serisine dahil olan modelleri ise Siyah bir kutu içerisinde satışa sunuluyor. Çarpan kilidi açık olan Pentium E6500K ise bir kısmı Mavi bir kısmı ise Siyah olan farklı bir kutulamaya sahip. Sadece Çin pazarı için hazırlandığı düşünülen Pentium E6500K modeli için Intel cephesinden ilk resmi açıklama geldi. Intel sözcüsü Daniel Snyder, Pentium E6500K modelinin Çin pazarı için hazırlanan "pilot" bir çalışma olduğunu ve bu çalışma sonucunda farklı coğrafyalar için benzer modellerin hazırlanıp hazırlanmayacağına karar verileceğini belirtti. Peki Pentium E6500K neler vaat ediyor ?

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Pentium E6500K, Intel'in kendi fiyat segmentinde çarpan kilidi açık olan ilk işlemcisi

Çarpan kilidi açık olarak gelen dolayısıyla aynı fiyat segmentinde mevcut Intel modellerine göre hız aşırtma noktasında daha iddialı olan çift çekirdekli Pentium E6500K, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Wolfdale tabanlı olan ve 2MB seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan çift çekirdekli yeni işlemci 1066MHz FSB desteğine sahip. Standart olarak 2.93GHz'de (11.0 x 266) çalışan ve 1.28v geriliminde görev yapan işlemcinin tahmin edebileceğiniz üzere LGA775 formunda yani P3x ve P4x serisi gibi güncel anakartlarla kullanılabilecek. Belirttiğimiz gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan açık olan çarpan kilidinin katkılarıyla yüksek hız aşırtma başarımı vaat ediyor. Peki işlemci hız aşırtma konusunda ne kadar iddialı, işte ilk hız aşırtma denemesiyle E6500K.

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2.93GHz'de çalışan Pentium E6500K, 1.7v geriliminde 4.6GHz'e ulaşmayı başardı.

Pentium E6500K'nın hız aşırtma değerlerine geçmeden önce, test sistemindeki donanımları gözden geçirmekte fayda var. Yapılan çalışmada anakart olarak Biostar'ın DDR2/DDR3 bellek desteği sunan, P45 yonga setli P45E Combo modeline yer verilmiş. 800MHz'de çalışan Samsung DDR2 belleklerin kullanıldığın sisteminde soğutucu olaraksa GlacialTech GT5610+ tercih edilmiş. Henüz işlemci profesyonel hız aşırtmacıların test masasına uğramış olmasa da ilk denemelerde işlemci gerilimi 1.76v seviyesine çıkartılarak 4607MHz (17*270MHz) seviyesi görülebilmiş. Daha sonraki denemede ise işlemcinin FSB başarımı gözlemlenmiş ve yine 1.76v geriliminde çarpan 9'a çekilerek 455FSB'de 4.1GHz görülebilmiş. Bu arada merak edenler için Pentium E6500K'da çarpanın 30'a kadar çıkartılabildiğini de belirtelim.

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Standart çalışma gerilimi 1.264v olan çift çekirdekli Pentium E6500K için gerilim seviyesi 1.5v seviyesine çıkartıldığında da işlemci 4005MHz (15 x 266MHz) seviyesine ulaşmayı başarmış. Yapılan pilot çalışma kapsamında ilk olarak Çin pazarında kullanıma sunulan Pentium E6500K'nin çizeceği tablo, Intel'in benzer özellikteki diğer işlemcileri farklı coğrafyalarda kullanıma sunup sunmayacağının temelini oluşturacak. Ancak görünen o ki Intel de yakın zamanda çarpan kilidi açık yeni işlemci modellerini pazara sunacak. Zira çarpan kilidi açık olarak gelen üstelik çekirdek aşırtma olanağı da sunan Black Edition serisi işlemcilerle pozisyonunu güçlendiren AMD'ye karşı Intel de Pentium E6500K ve devamında gelecek yeni modeller ile yanıt verecek gibi görünüyor. Sadece çarpan arttırılarak hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan Pentium E6500K modeli Çin pazarında 89$ seviyesinde satışa sunulacak. Bakalım Intel'in bu girişimine AMD nasıl yanıt verecek, bunu bekleyip göreceğiz.

* AMD'nin çift ve üç çekirdekli Phenom II işlemcileri, dört çekirdekli Deneb tasarımını baz alıyorlar dolayısıyla kapalı olan çekirdekler belli koşullar altında açılabiliyor.

http://en.expreview.com/2009/08/08/overclocking-test-of-pentium-e6500k-intels-new-secret-weapon.html