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Intel'e karşı bir antitröst davası da New York'ta

New York başsavcısı Andrew M. Cuomo, Intel'i fedaral yasaları çiğnemekle suçluyor. İşte detaylar!
9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hakim pozisyonunu anti-tekel yasalarına aykırı bir şekilde lehine kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 1.5 milyar dolarlık cezaya çarptırılan Intel'in başı kendi evindeki yasalarla da dertte. New York başsavcısı Andrew M. Cuomo, eyalet ve federal anti-tekel yasalarına karşı geldiği gerekçesiyle Intel'e karşı yeni bir dava dosyası hazırladı. Avrupa Komisyonu'nun verdiği karardan önce anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Japonya'da suçlu bulunan ve Güney Kore'de Rekabet Komisyonu tarafından yakın takibe alınan Intel, New York'ta yeni bir tekel davası ile karşı karşıya. New York başsavcısı Intel'i, illegal yöntemler kullanarak hakim pozisyonunu ve işlemci fiyatlarını korumakla suçluyor.

Kısa bir süre önce gerekçeli kararını açıklayan Avrupa Komisyonu, Intel'in gerek kurum içi gerekse de PC üreticileriyle olan elektronik-posta trafiğinden örnekler yayımlamış ve firmanın rakibi AMD'ye karşı anti-tekel yasalarına aykırı yollara girişmekle suçlamıştı. Avrupa Komisyonu'nun gerekçeli kararında AMD tabanlı notebook'ların ertelenmesi ve/veya sadece Intel tabanlı çözümlerin satılması koşuluyla üreticilere ve/veya büyük perakende mağazalarına özel indirimler yaptığı iddia edilen Intel, benzer suçlamalarla bir kez daha karşı karşıya. New York başsavcısı Andrew M. Cuomo'nun dava dilekçesinde Intel'in sadece kendi işlemcilerini kullanması koşuluyla milyarlarca dolarlık indirim (toplam işlemci maliyetlerinde) yaptığı ayrıca üreticilere, ödemelerin kesilebileceği hususunda ciddi yaptırımlarda bulunduğuna yer veriliyor.

Intel'e karşı bir antitröst davası da New York'ta
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New York başsavcısı Andrew M. Cuomo

Intel'in pazardaki pozisyonunu korumak için rüşvet ve baskı kullandığını söyleyen başsavcı Cuomo, bu uygulamalarıyla Intel'in potansiyel rakiplerini haksız bir şekilde engellemekle kalmadığını daha iyi ürün ve düşük fiyat hakları çalışnmış tüketicileri yaraladığını belirtirken bu taktiklerin sona ermesi ve rekabetin yeniden başlaması gerektiğini ifade etti. Intel ve bilgisayar üreticileri arasında var olduğu iddia edilen özel ödemeler ise milyarlarca dolarlar ile telaffuz ediliyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'e, ürünlerinde sadece kendi işlemcilerini kullanması koşuluyla 2006 yılında 2 milyar dolar ödediği söylenen Intel'in 2002-2007 yılları arasındaki ödemelerinin ise 6 milyar doları bulduğu hatta kimi zaman yapılan ödemelerin Dell'in çeyrek bazlı gelilerinin de üzerinde olduğu iddia ediliyor.

İddialar sadece Dell ile de sınırlı değil, hazırlanan rapora göre Intel, yine sadece kendi çözümlerine ağırlık vermesi koşuluyla HP'ye milyonlarca dolarlık indirimler yaparken yine HP ve IBM'i, AMD tabanlı sunucu geliştirmemeleri için tehdit etmekle suçlanıyor. Bu arada Cuomo'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın başladığı 2007 yılından bu yana milyonlarca sayfa döküman ve elektronik postanın gözden geçirildiği belirtilirkeni, suçlamaları içeren dilekçenin tamamı da yayınlandı, buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar: NewYork Başsavcılığı - New York Times - Computerbase.de - TC Magazine - DV Hardware


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CoreXXX 9 yıl
notebooklarda neden amd olmadığını böylece daha iyi anlamış oldu herkes,masaüstü piyayası yine biraz daha serbest ama laptop alıcısıysanız intelden başka neredeyse alternatif yok gibi,intel böyle yapmasa amd piyasanın yarısına hakimdi zaten şu anda,
şu anda amd nin en çok satılan işlemcisi x4620 100 dolar civarı ve performansı intelin 180 dolarlık q9400 le eşit, ama millet intele nedense bağımlı gibi intel alıyor,yeni sistemimi toplayınca kesinlikle amda alıcam, sadece bu haberden ötürü değil gerçekden amd verilen parayı hakediyor, intel ise 2 katını alıyor
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1 9 0 7 9 yıl
Belki amd'nin bi oyunudur, savcıya intel böyle böyle yaptı de dediler :D İntel benim işimi görüyor:)
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Fear Dot Com 9 yıl
Helal olsun Amd'ye, bunca zaman iyi direnmiş valla.
Walla helal amdeye buzaman kadar dürüst mantığıyla insanlara haksızlık olmayışıyla fiyat performasta iyi olduğuyla ve genelde eksisi yerine fazlası olmasıyla (kapalı çekirdekler gizli pinler vs..) bunlarla bu kadar dayanması tam bir dürüstluk abidesi olusnu gosterir Arkadaslar.
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Sofistike Sinist 9 yıl
Bazıları diyor yok duygulsa bağ kurmayın, yok amd de iyi işlemci yapsın onuda alayım falan filan... Intel'in AMD'nin elinden gasp ettiği milyon dolarlar şu anda gasp edilmeseydi çok daha gelişmiş işlemcilere sahip olma ihtimali vardı. AMD bu haliyle bile INTEL'e dayanabiliyor.

İşte gerçek güç budur. AMD her bakımdan INTEL'den üstün bir şirkettir.

Şu ana kadar sadece bir INTEL işlemcisi kullandım. 1000 GHZ den üstün ilk işlemcim AMD olmuştu ve o günden beri AMD kullanıyorum. Kesinliklede INTEL almayacağım. En azından AMD piyasada INTEL kadar söz sahibi olana kadar...
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freshmind 9 yıl
Boşu boşuna şu intel bana soğuk gelmiyormuş.. Reklamları, yaptıkları , satış politkaları ile kendilerinden iyice soğutmuşlardı, şimdi de bu olay açığa kavuştu en azından şüphemiz kalmadı... Nwidia da Assassins Creed'de dx10.1 desteği ile ATI kartlar %20 oranında performans artışı yakalayınca oyundan dx10.1 desteğini oyundan kaldırttırmıştı.. Ne diyeyim , helal olsun ATI helal olsun AMD ...
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alacakll 9 yıl
anti-intel :) mazlum amd
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justbejust 9 yıl
Denkleşmesi gereken bir bütçe var. Maliye, Doğan grubuna gösterdiği hassasiyeti intel'e de göstersin. Çorbada tuzumuz olsun, bir tekme de biz vuralım.
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iscanthere 9 yıl

justbejust

Denkleşmesi gereken bir bütçe var. Maliye, Doğan grubuna gösterdiği hassasiyeti intel'e de göstersin. Çorbada tuzumuz olsun, bir tekme de biz vuralım.


+1
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Tora 9 yıl
Antitröst yerine tekel-tekelcilik dense daha iyi olur
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gerbay 9 yıl
arkadaşlar taa "ameriga" ya gitmeye gerek yok.
ülkemizde yapılan resmi ihalalerin ihale şartnamelerinde kimler hangi "lobi faaliyetleri" ile ne şekilde çıkar ilişkileri ile şartnamelere "intel işlemci" yazdırıyorlar ve şartnameler o şekilde hazırlanıyor onları araştırın.. intel her ülkede bu tür lobi faaliyetleri yürütüyor (kökeni belli zaten). bunları da araştırın ve intel den daha da nefret edin.. "para için her yol mübah" anlayışı olduktan sonra intel ağzı ile kuş tutsa yaranamaz bana, ülkemi, devletimi de zarara uğratıyor, bu sizin için önemli mi bilmiyorum ama benim için önemli. ben zorunlu olmadıkça intel almam ve de zorunlu değilim.
az biraz da az performans alırım ama vicdanım daha rahat olur. bu benim çin daha önemli.. olay ahlak sorunu ve bu konuda bizim ülkemize de neşter atılmalı, intel her yerde benzer dümenler çaviriyor.. başta da dediğim gibi taa "ameriga" lara gitmeye gerek yok..
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dellino 9 yıl

gerbay

arkadaşlar taa "ameriga" ya gitmeye gerek yok.

ülkemizde yapılan resmi ihalalerin ihale şartnamelerinde kimler hangi "lobi faaliyetleri" ile ne şekilde çıkar ilişkileri ile şartnamelere "intel işlemci" yazdırıyorlar ve şartnameler o şekilde hazırlanıyor onları araştırın.. intel her ülkede bu tür lobi faaliyetleri yürütüyor (kökeni belli zaten). bunları da araştırın ve intel den daha da nefret edin.. "para için her yol mübah" anlayışı olduktan sonra intel ağzı ile kuş tutsa yaranamaz bana, ülkemi, devletimi de zarara uğratıyor, bu sizin için önemli mi bilmiyorum ama benim için önemli. ben zorunlu olmadıkça intel almam ve de zorunlu değilim.



az biraz da az performans alırım ama vicdanım daha rahat olur. bu benim çin daha önemli.. olay ahlak sorunu ve bu konuda bizim ülkemize de neşter atılmalı, intel her yerde benzer dümenler çaviriyor.. başta da dediğim gibi taa "ameriga" lara gitmeye gerek yok..


Yanlış hatırlamıyorsam 1998-2000 yıllarıydı. USA nın vereceği 800 milyon dolarlık kredinin kulllanım yeri şartlara bağlıydı.
Kredi devlet kurumlarının elektronğik alt yapısında kullanılma ve kullanılan işlemcilerin de Intel olma zorunluluğu vardı.
O gün maliye nin para sıkıntısı olmasa, bu alımlar için iç gelirlerden bir ihale açsa, en azından %30 bir geliri olabilirdi.
Bu paraları bizlere borçlandırılıp. faiziyle birlikte çok büyük maliyetlere gelmiş oldu.
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coreindie 9 yıl
Amd, intel gibi bir firma değil amd bileğinin hakkıyla yani ürünleriyle rakibi olan firmaların karşısına çıkıyor. Amd bu zamana kadar ne nvidia gibi maket gösterdi nede intel gibi alavare dalavere çevirdi. Amd de sonunda çevresinde dönen dolapları anladı ve kendi ürünlerini satan firmaları bir çatı altında toplamaya, amd satıcıları adında ortak bir platform oluşturmaya karar verdi. Amd kendi ürünlerini satan bu firmaların reklam, matbu ve kırtasiye masraflarını karşılıyor ve kendi ürününü en çok satan firmalara indirimle beraber extra primlerde veriyor ve bunu yaparken diğer firmaların ürünlerine karışmıyor. Amd intelin yaptıklarını görünce işin sonunun reklam ve satıcı firmalarda olduğunu anladı ve şimdide oyunu kuralına göre oynuyor. Bizim gibi binlerce amd kullanıcısıda pazarda amd nin de olduğunu f/p oranının iyi olduğunu yeni yeni pc ile tanışanlara anlatarak bir bir açıklıyoruz. Ben amd kullanıyorum çevremde yeni yeni bilgisayarla tanışanlara elimden geldiği kadarıyla amd kullanmalarını öneriyorum, bu iştende bir kazancım yok, ve sadece amd ye sempati duyduğum için bunu yapıyorum çünkü zamanında celeron 1700 işlemci fiyatına daha performanlı olan athlon xp 1700+ troughbread b çarpan kilidi açık dlt serisi işlemci satılıyordu. Bende o zamanlar bilgisayarla yeni yeni tanışıyordum ve ilk bilgisayarımı almaya gittiğimde bilgisayarcıya amd işlemci varmı deyince onlar yanıyor, çabuk bozuluyor demişti. İntel daha hızlı işlemciler üretebilir evet nvidia daha iyi ekran kartları üretebilir, evet onların daha iyi ürün üretmesinin tek nedeni amd dir. Ve onlar ürünlerinin başarısıyla gelen kazançlarla yetinmeyerek bu rekabetin yanında alavare dalavere çevirip rakiplerini yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Amd, o firmalar gibi değil yani bu zamana kadar ne nvidia gibi maket gösterdi nede intel gibi alavere dalavare çevirdi. Hatta geçen senenin başında amd rv770 i çıkarttığı hafta bu nvidiaya Osmanlı tokatı olmuştu ve yeni çıkardığı gtx lerde 100 dolar indirime gidildi, nvidia herhalde bu indirimi babasının hayrına yapmadı değil mi? Amd sadece ürünleriyle rekabet ediyor diğer firmalar gibi değil. Amd yi övmeye gerek yok ve amd zaten yapılması gerekeni yapan normal bir firma. Ben şimdiye kadar amd nin kötü bir tarafını görmedim, amd intelin pazar konumunda olsaydı intel gibi alavare dalavere çevirmezdi ki biliyoruz oyunu kuralıyla oynayan firmaların bu şartlarda ayakta kalması gerçekten büyük bir başarıdır amd nin şimdiki konumunda olması bile büyük bir başarıdır.
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SeKSandDoRT 9 yıl
AMD 5 sene önce 90 nm teknolojisiyle 2.2 ghz de çalışan ama sadece 25 watt güç tüketen işlemci üretebiliyordu, bu benim için iyi bir referanstır, teknolojisi konusunda...
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WinteR 9 yıl

SeKSandDoRT

AMD 5 sene önce 90 nm teknolojisiyle 2.2 ghz de çalışan ama sadece 25 watt güç tüketen işlemci üretebiliyordu, bu benim için iyi bir referanstır, teknolojisi konusunda...

Hangi işlemci?
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zagor33 9 yıl
Tam 10 yıl öncesine dayanan Intel yolsuzluğu haberi ilgi çekmedi. O halde yeni ortaya çıkmaya başlayan da taze bilgiler verelim: (Link aşağıda)

Intel 2002-2007 yılları arasında Dell firmasına AMD işlemcili bilgisayar satmaması karşılığında 6 milyar Dolar vermiş. Dell'e ödenen para bazı dönemlerde dünyanın en büyük PC üreticisi Dell'in karını geçmiş. Intel'in sadece Dell'e 5 yıl içerisinde ödediği para tahminimce, AMD'nin kuruluşundan bu yana elde ettiği toplam kardan fazla. Bu açıdan bakınca olayın vehameti daha iyi anlaşılıyor. Intel'in aynı şekilde rüşvet verdiği firmalar arasında IBM ve HP de var. Bu şartlar altında AMD'nin batmadan bu günlere gelmesine hayret etmemek mümkün değil. Asıl inanılmaz olan ise bazı arkadaşların hala Intel ile AMD arasında bir fark göremiyor olmaları.

Bir bilgisayarsever olarak beni rahatsız eden durum, neredeyse tüm bilgisayar piyasasının Intel'in elinde oyuncak olması ve bunun sonucu olarak rekabetin engellenmesi. "İkisi de ABD firması, dolayısıyla ikisi de eşit derecede suçludur" mantığı çok sakat. Tüketici gücünün bilincinde olmalıdır, zalime haksıza, cezayı bizzat kendisi kesmelidir.

Intelin Delle rüşvet verdiği ortaya çıktı

Soru: Hırsız ile mağdurun aynı kefeye konduğu nerede görülmüş?
Cevap: DH forumlarında
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MrPerFormance 9 yıl
Savcının bilgisayarında hangi işlemci var acaba :D
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