Intel'e karşı bir antitröst davası da New York'ta

Hakim pozisyonunu anti-tekel yasalarına aykırı bir şekilde lehine kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 1.5 milyar dolarlık cezaya çarptırılan Intel'in başı kendi evindeki yasalarla da dertte. New York başsavcısı Andrew M. Cuomo, eyalet ve federal anti-tekel yasalarına karşı geldiği gerekçesiyle Intel'e karşı yeni bir dava dosyası hazırladı. Avrupa Komisyonu'nun verdiği karardan önce anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile Japonya'da suçlu bulunan ve Güney Kore'de Rekabet Komisyonu tarafından yakın takibe alınan Intel, New York'ta yeni bir tekel davası ile karşı karşıya. New York başsavcısı Intel'i, illegal yöntemler kullanarak hakim pozisyonunu ve işlemci fiyatlarını korumakla suçluyor.

Kısa bir süre önce gerekçeli kararını açıklayan Avrupa Komisyonu, Intel'in gerek kurum içi gerekse de PC üreticileriyle olan elektronik-posta trafiğinden örnekler yayımlamış ve firmanın rakibi AMD'ye karşı anti-tekel yasalarına aykırı yollara girişmekle suçlamıştı. Avrupa Komisyonu'nun gerekçeli kararında AMD tabanlı notebook'ların ertelenmesi ve/veya sadece Intel tabanlı çözümlerin satılması koşuluyla üreticilere ve/veya büyük perakende mağazalarına özel indirimler yaptığı iddia edilen Intel, benzer suçlamalarla bir kez daha karşı karşıya. New York başsavcısı Andrew M. Cuomo'nun dava dilekçesinde Intel'in sadece kendi işlemcilerini kullanması koşuluyla milyarlarca dolarlık indirim (toplam işlemci maliyetlerinde) yaptığı ayrıca üreticilere, ödemelerin kesilebileceği hususunda ciddi yaptırımlarda bulunduğuna yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör

New York başsavcısı Andrew M. Cuomo

Intel'in pazardaki pozisyonunu korumak için rüşvet ve baskı kullandığını söyleyen başsavcı Cuomo, bu uygulamalarıyla Intel'in potansiyel rakiplerini haksız bir şekilde engellemekle kalmadığını daha iyi ürün ve düşük fiyat hakları çalışnmış tüketicileri yaraladığını belirtirken bu taktiklerin sona ermesi ve rekabetin yeniden başlaması gerektiğini ifade etti. Intel ve bilgisayar üreticileri arasında var olduğu iddia edilen özel ödemeler ise milyarlarca dolarlar ile telaffuz ediliyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'e, ürünlerinde sadece kendi işlemcilerini kullanması koşuluyla 2006 yılında 2 milyar dolar ödediği söylenen Intel'in 2002-2007 yılları arasındaki ödemelerinin ise 6 milyar doları bulduğu hatta kimi zaman yapılan ödemelerin Dell'in çeyrek bazlı gelilerinin de üzerinde olduğu iddia ediliyor.

İddialar sadece Dell ile de sınırlı değil, hazırlanan rapora göre Intel, yine sadece kendi çözümlerine ağırlık vermesi koşuluyla HP'ye milyonlarca dolarlık indirimler yaparken yine HP ve IBM'i, AMD tabanlı sunucu geliştirmemeleri için tehdit etmekle suçlanıyor. Bu arada Cuomo'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın başladığı 2007 yılından bu yana milyonlarca sayfa döküman ve elektronik postanın gözden geçirildiği belirtilirkeni, suçlamaları içeren dilekçenin tamamı da yayınlandı, buradan ulaşabilirsiniz.

