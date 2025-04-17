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    Tesla’da “sayaç” skandalı: Sahte kilometre verileriyle garantiden kaçmakla suçlanıyor

    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, onarım sorumluluklarından ve garanti sözleşmelerinden kaçınmak için araçlarındaki kilometre sayaçlarıyla oynamakla suçlanıyor.
    Tesla’da skandal: Sahte kilometre verileriyle garantiden kaçıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devi Tesla, araçlarının kilometre sayaçlarını manipüle ederek garanti kapsamından kaçmak ve müşterilerine ek maliyet yüklemekle suçlanıyor. Şubat ayında ABD’de açılan toplu dava, şirketin garanti süresini erken sonlandırmak için araçların kat ettiği mesafeleri olduğundan fazla gösterdiğini iddia ediyor. İddiaya göre bu durum yalnızca garanti süresini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda araçların ikinci el değerini de hızla düşürüyor.

    Tesla’da kilometre sayacı krizi

    Açılan davaya göre bir Tesla sürücüsü, 2020 model bir Tesla Model Y satın aldıktan sonra, günlük ortalama sürüş mesafesinde "anormal bir artış" fark etti. Oysa sürüş alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik yoktu. Aracı, süspansiyon tamiri için birkaç kez servise de götüren sürücü, 50 bin mil (80 bin km) garanti sınırına normalden çok daha hızlı ulaştı ve garanti süresi sona erdi. İlginçtir ki, garanti sona erdikten sonra aracın günlük ortalama kilometre verileri aniden normale döndü ve sürücünün diğer araçlarının geçmiş verileriyle uyumlu hale geldi.

    Dava dosyasına göre, Tesla'nın kullandığı sistemler klasik mekanik ya da elektronik sayaçlara dayanmıyor: "Tesla Inc., Tesla araçları tarafından kat edilen gerçek mesafeyi manipüle eden ve yanlış yansıtan, tahmine dayalı algoritmalar, enerji tüketim metrikleri ve sürücü davranış katsayıları kullanan bir kilometre sayacı sistemi kullanmaktadır.”

    İddialara göre bu yöntem, Tesla'nın hem araçların değer kaybını hızlandırmasına hem de garanti sürecinden doğan yükümlülükleri azaltmasına olanak tanıyor. Ayrıca bu taktik, kullanıcıları ek garanti satın almaya yönlendirdiği de öne sürülüyor. Açılan toplu davada aynı durumdan şikayetçi farklı model Tesla sürücüleri de bulunuyor.

    Tahmine dayalı kilometre ölçümü?

    Tesla’da skandal: Sahte kilometre verileriyle garantiden kaçıyor Tam Boyutta Gör
    İddialar arasında Tesla'nın araçlarında yer alan kilometre göstergesinin doğrudan bir kilometre ölçüm cihazı olmadığı da yer alıyor. Şirkete ait bir patente atıfta bulunulan davada, araçlardaki kilometre hesaplamasının “yola ve trafik durumuna göre dinamik şekilde değişen, elektrik enerjisi tüketimine dayalı bir formül” üzerinden yapıldığı öne sürülüyor.

    Açılan davaya göre Tesla’nın bu patentli sistemi ile gerçek veriler arasında bir uçurum bulunuyor. Öyle ki gerçek veriler ile gösterilenler arasındaki farkın yüzde 15 ila 117’ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

    Tesla için bir darbe daha

    Bu suçlamalar, Tesla için son derece kritik bir dönemde gündeme geliyor. Şirketin dünya genelindeki satışları düşüşe geçmiş durumda. Bu düşüşte, CEO Elon Musk’ın tartışmalı davranışları ve aşırı sağa yakın söylemleri de önemli rol oynadı. Musk'ın yönetimindeki tartışmaların ardından Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 34’ten fazla değer kaybetti. Öte yandan, ikinci el Tesla araçların değer kaybı da dikkat çekiyor. Verilere göre, Tesla araçları diğer markalara kıyasla üç kat daha hızlı değer kaybediyor. Şirketin yaklaşan ilk çeyrek mali raporunun da beklentilerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

    Aslında Tesla kullanıcılarının kilometre verilerine ilişkin şikayetleri yeni değil. Geçmişte birçok kullanıcı, araçlarının gösterdiği kilometre ile gerçek sürüş mesafeleri arasında ciddi farklar olduğunu dile getirmişti. 2023 yılında Reuters tarafından yapılan bir soruşturma ise, Tesla'nın araçlarının menzil göstergelerini olduğundan daha iyimser gösterecek şekilde "ayarlandığını" ortaya koymuştu. Sürücüler, Tesla'nın vadettiği menzil değerlerine ulaşamadıklarını belirtmişti.

    Hatta Tesla'nın karbon kredisi konusunda da yanlış hesaplamalar yaptığı geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Esasında kilometre sayacındaki hesaplama hatasıyla bu olay ilişkili. Aktarılanlara göre Tesla, karbon kredilerini yüzde 49'a varan bir sapma ile hesaplıyor. Bu da firmanın milyarlarca dolar gelir elde etmesini sağlıyordu.

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    pskillercheto 17 saat önce

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