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Intel'e karşı bir dava da Federal Ticaret Komisyonu tarafından açıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık beş yıl süren araştırmasını Mayıs ayında sonlandırarak Intel'in hakim pozisyonunu adil olmayan yollarla lehine kullandığına karar veren ve 1.5 milyar dolar seviyesinde ceza keserek tarihinin meblağası en yüksek cezalarından birisine imza atan Avrupa Komisyonundan sonra FTC olarak bilinen Amerika Federal Ticaret Komisyonu, Inteş'e karşı yeni bir dava açtığını bildirdi.

Avrupa Komisyonu açıkladığı gerekçeli kararında Intel ve diğer bilgisayar üreticileri arasındaki yazışmalara yer vermiş ve firmanın rakibine (AMD) karşı adil olmayan, haksız bir politika izlediğine karar vermişti. Avrupa Komisyonu'nun gerekçeli kararından bir ay sonra AMD ile anlaştığını açıklayan Intel, rakibine 1.25 milyar dolar vermeyi kabul etmiş, AMD ise tüm davalarından vazgeçmişti.

Önce Avrupa Komisyonu (karar Intel tarafından temyize götürüldü) ve hemen ardından AMD anlaşmasıyla 2,5 milyar dolar civarında bir ödemenin altına giren Intel'e karşı beklenen oldu ve FTC kendi araştırmalarından elde ettiği bulgular çerçevesinde Intel'e tekel davası açtı. Hatırlanacağı üzere Intel - AMD anlaşmasıyla ilgili haberimizde de FTC başkanı'nın konuya ilişkin görüşlerine yer vermiştik.

Intel'e karşı bir dava da Federal Ticaret Komisyonu tarafından açıldı
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Federal Ticaret Komisyonu başkanı Jon Leibowitz, Intel - AMD anlaşmasıyla ilgili açıklamasında, Intel ve AMD'nin durumunu kendi davaları kapsamında inceleyeceklerini ancak Federal Ticaret Komisyonu'nun bağımsız bir Intel soruşturmasına devam ettiğini, dolayısıyla bu aşamada konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını ifade ederek olası yeni bir dava için ilk sinyalleri vermişti.

Tüketici haklarını korumak üzere bağımsız bir ajans olarak 1924 yılında kurulan FTC'nin yeni davası, Intel'e karşı yürüttüğü ilk soruşturma değil. FTC açtığı davanın nedeni olarak Intel'in hakim pozisyonunu kötüye kullanması ve bilgisayar üreticilerini (Dell, HP ve IBM gibi) kendi çözümlerine yönelmeleri konusunda tehdit etmesi olarak gösteriliyor.

Takip ettiği iş uygulamalarıyla rakibinin yenilikçi ürünler geliştirmesine, tüketicilere ise seçme şansı sunulduğuna engel olduğunu dile getiren rekabetten sorumlu FTC yöneticisi Richard A. Feinstein'in açıklamaları ve FTC'nin yeni davasına ilişkin Intel de sessiz kalmadı ve ilk resmi açıklamasını yayımladı.

Intel açıklamasında adil ve yasalara uygun bir politika izlediğini, uygulamalarının tüketici yararına olduğunu belirtirken, yüksek rekabete açık mikroişlemci endüstrinde anahtar rol üstlendiğini ve yenilikçi yaklaşımlarla fiyatların diğer endüstrilere kıyasla daha hızlı düşmesine katkı sağladığını belirtiyor. FTC dosyasının sadece iddialara ve son dakika değişikliklere dayandığını belirten Intel, bu değişikliklerin tüketici zarar vereceğini çünkü yenilikçiliği etkileyeceğin ve fiyatların yükselmesine sebebiyet vereceğini iddia ediyor.


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Apache Squad 9 yıl
Yazık bu intele :D
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dellino 9 yıl
FTC ayıp olmasın diyerek bir dava açtı. Avrupa mahkemesinin kararı sanırım FTC yi bu davayı açmaya mecbur bıraktı.
Sonuç olarak her hangi bir yaptırımın çıkmasını beklemiyorum.
Bu noktadan sonra rekabet kurallarının iyi işlemesi biz tüketicilerin yararına olacaktır.
Darısı ülkemizdeki rekabet kurulunun başına.
Intel'in aldığı cezadan daha büyük cezaları hakeden güzide şirketlerimiz rekabet kurulunu da
yanlarına alarak vatandaşın alyhine çalışmaya devam etmekteler.
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