Intel'in 2 milyar transistörlü Tukwila serisi Itanium işlemcileri ertelendi

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Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel, Tukwila kod adını taşıyan Itanium işlemcilerini bir kez daha erteledi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde anons edilmesi planlanan ancak daha sonra ertelenerek 2009 yılının ilk dönemine kaldığı belirtilen işlemcilerin yeni bir erteleme ile yılın ortalarına ötelendiği belirtiliyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Tukwila tabanlı Itanium modellerinin 2 milyar transistöre, 30MB belleğe, Multi-Trehading desteğine, çift entegre bellek kontrolcüsüne ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahi olacağı biliniyor.

Gündeme gelen yeni ertelemenin arkasında herhangi bir problem olmadığı dile getirilirken, DDR3 bellek uyumluluğu ve anakart desteği konusunda iyileştirmeler yapılacağı belirtildi. Sunucu çiftliklerini ve büyük ölçekli ISP'leri hedef alan Tukwila serisi Itanium işlemcilerinin yerini alması beklenen Poulson kod adlı yeni nesil işlemci çözümlerinin ise 2011 yılında gelmesi bekleniyor.

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