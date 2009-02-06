Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in 2 milyar transistörlü Tukwila serisi Itanium işlemcileri ertelendi

10 yıl
8,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in 2 milyar transistörlü Tukwila serisi Itanium işlemcileri ertelendi
Tam Boyutta Gör

Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel, Tukwila kod adını taşıyan Itanium işlemcilerini bir kez daha erteledi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde anons edilmesi planlanan ancak daha sonra ertelenerek 2009 yılının ilk dönemine kaldığı belirtilen işlemcilerin yeni bir erteleme ile yılın ortalarına ötelendiği belirtiliyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Tukwila tabanlı Itanium modellerinin 2 milyar transistöre, 30MB belleğe, Multi-Trehading desteğine, çift entegre bellek kontrolcüsüne ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahi olacağı biliniyor.

Gündeme gelen yeni ertelemenin arkasında herhangi bir problem olmadığı dile getirilirken, DDR3 bellek uyumluluğu ve anakart desteği konusunda iyileştirmeler yapılacağı belirtildi. Sunucu çiftliklerini ve büyük ölçekli ISP'leri hedef alan Tukwila serisi Itanium işlemcilerinin yerini alması beklenen Poulson kod adlı yeni nesil işlemci çözümlerinin ise 2011 yılında gelmesi bekleniyor.

Intel'in 2 milyar transistörlü Tukwila serisi Itanium işlemcileri ertelendi
Tam Boyutta Gör

Zar görüntüsü


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XivA 10 yıl
alana yanında araba hediye ederler herhalde. 30 MB :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
:) 30 000 dolardan cıkar satamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
intele bak ya bravo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu krizde çok normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl MotorStorm: Pacific Rift inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim