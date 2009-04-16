Intel'in 32nm Clarkdale işlemcisi görüntülendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2007 yılının sonuna doğru 45nm üretim teknolojisine geçen ve geçtiğimiz yılın Kasıma ayında yeni nesil Nehalem mikroişlemci mimarisini duyuran Intel, tik-tak stratejisi çerçevesinde yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. Firmanın yeni üretim teknolojisiyle masaüstü için hazırlayacağı Clarkdale kod adlı işlemci gün ışığına çıktı.
LGA1156 formunda olan ve entegre grafik birimini üzerinde barındıracak olan çok-zarlı yeni işlemci çift çekirdekli tasarıma sahip olacak. Entegre DDR3 bellek kontrolcüsü ve Hyper-Threading gibi teknolojilere de destek verecek olan işlemcinin Arrendale kod adıyla mobil versiyonları da hazırlanacak.
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AMD keşke şu 65nm. karın ağrısını yaşamasaydı da, 32nm.'ye Intel'den önce geçebilseydi...
yanlış biliyorsun hocam, 45nm o işlemci ailesi.
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupID=40479&code=t6400
teknoloji iyileştikçe fiyat avantajı kazanıyorlar.şükür ki sonunda son kullanıcıya yarıyor.