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Intel'in 32nm Clarkdale işlemcisi görüntülendi

10 yıl
11,2b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 32nm Clarkdale işlemcisi görüntülendi
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2007 yılının sonuna doğru 45nm üretim teknolojisine geçen ve geçtiğimiz yılın Kasıma ayında yeni nesil Nehalem mikroişlemci mimarisini duyuran Intel, tik-tak stratejisi çerçevesinde yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. Firmanın yeni üretim teknolojisiyle masaüstü için hazırlayacağı Clarkdale kod adlı işlemci gün ışığına çıktı.

LGA1156 formunda olan ve entegre grafik birimini üzerinde barındıracak olan çok-zarlı yeni işlemci çift çekirdekli tasarıma sahip olacak. Entegre DDR3 bellek kontrolcüsü ve Hyper-Threading gibi teknolojilere de destek verecek olan işlemcinin Arrendale kod adıyla mobil versiyonları da hazırlanacak.

Intel'in 32nm Clarkdale işlemcisi görüntülendi
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Intel'in 32nm Clarkdale işlemcisi görüntülendi
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erh 9 yıl
biz daha yeni 45-65nm ye geçmeye çalışyoruz
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linuxuzman 10 yıl
Amd de adam akllı bişeyler yapsada fiyatlar düşse bu ne ya. Neyse şu entegre grafik işlemcisi nasıl olcak acaba netbooklar ve dizüstüler için yenilik getireceğini düşünüyorum.
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sertacaygun 10 yıl
İlk başta fiyatlar yüksek olur.
AMD keşke şu 65nm. karın ağrısını yaşamasaydı da, 32nm.'ye Intel'den önce geçebilseydi...
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winnerS 10 yıl
@TURK-ŞAD aynen benimde merak ettiğim entegre grafik birimi, kuzey köprüsüne yapıcak bişi bırakmadılar :)
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aykutx 10 yıl
fiyatını merak ediyorum.
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Batuist 10 yıl
intel yine yol haritasındaki tarihe birebir uyacak gibi.. adamlar karınca gibi çalışıyorlar...
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max975 10 yıl
bakalım nasıl artıları olacak.
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TURK-ŞAD 10 yıl
NM küçülme nedeniyle güç ve enerji tasarrufunda başarılı olması beklenebilir, benim asıl merak ettiği entegre grafik birimi...
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teutara 10 yıl
@elve
yanlış biliyorsun hocam, 45nm o işlemci ailesi.
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupID=40479&code=t6400
teknoloji iyileştikçe fiyat avantajı kazanıyorlar.şükür ki sonunda son kullanıcıya yarıyor.
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hikmetg 10 yıl
Asıl fiyatları önemli. Aksi halde başarılı olmasına imkan yok.
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elve 10 yıl
yanlış bilmiyosam zaten şu anda bir kaç mobil işlemcisi intelin 32nm ile üretiliyor. t6400 sanırım bunlardan birisi.
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ramazzotti 10 yıl
32nm mu
Nehalemin ısınmasını eleştirenler vardı, bu işlemci o sorunu çözebilecekmi bakalım
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