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Intel'in 32nm işlemcileri rekorla geliyor: Core i5 670, SuperPi 1M dünya rekorunu kırdı

9 yıl
20b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

AMD'nin hız aşırtma ile 7GHz'i gören Phenom II X4 işlemcilerine Intel'in yanıtı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemciler olacak. Firmanın 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı tamamı entegre grafik işlemcili ve tamamı çift çekirdekli yeni nesil işlemciler daha piyasaya sürülmeden yeni bir dünya rekoruna imza attı ve SuperPi 1M testinde 6.344 saniye gibi geçilmesi hayli güç olan yeni bir skora ulaştılar.

EVGA'nın P55 anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak ekstrem soğutma koşullarında gerçekleştirilen testlerde, mühendislik örneği Core i5 670 şlemci ile 6760MHz'de 6.344 saniye SuperPi 1M skoru elde edilirken, işlemcinin 6920MHz'de CPU-Z onayı alabildiği açıklandı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Core i5 işlemciler, 280BCLK değerine de ulaşarak SuperPi 1M ile birlikte bir başka hız aşırtma rekoru daha elde ettiler.

Yüksek saat hızlarına çıkma konusunda sıkıntı yaşamayan 32nm Intel işlemcilerle, 3 Ocak'tan sonra çok daha güçlü skorların alınabileceği zira şu an pek çok kullanıcıda bu işlemcinin olmadığı belirtiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium, Core i3 ve Core i5 serisi 7 yeni işlemci modelini 3 Ocak'ta pazara sunacak olan Intel'in Core i7 serisine ekleyeceği 32nm işlemci modeli ise 6 çekirdekli Core i7 980X EE olacak.

Yeni dünya rekoru hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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Guest-EE6EF2C69 9 yıl
arkadaşlarlar cpu nun içindeki o gpu ne işe yarıyor ?
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MetronoM 9 yıl
evet yavaş yavaş tüm işlemciler nerdeyse eşitlenecek... hepsi her işi yapar kaliteye gelecekler o zaman ne olacak merak ediyorum...
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sadtneverdie 9 yıl
EXcom_Zkko 87 doalrlık versiyonuda olduğuna göre hem ekran akrtı hem işlemci daha ne?
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Zero Limit 9 yıl
core i9 extreme modeli 980xe olacaksa alt model 6 çekirdeklerin kodları ne olacak arkadaş 979-978 filan mı ben bişi anlamadım bu işten


edit: pardon kafa iyi, koskoca i9 ekini hesaba katmamışım
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Hobar 9 yıl

sadtneverdie

EXcom_Zkko 87 doalrlık versiyonuda olduğuna göre hem ekran akrtı hem işlemci daha ne?


iyi de 87$ lık işlemcide gpu yok(ya da düşük) diye biliyorum(emin değilim). gpu lu olanlar. i5 6xx en alt modeli 176$ dan çıkacak.
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EXcom_Zkko 9 yıl

sadtneverdie
EXcom_Zkko 87 doalrlık versiyonuda olduğuna göre hem ekran akrtı hem işlemci daha ne?

87 dolar diye GPU bedavaya mı geldi yani?

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.: mds :. 9 yıl
Yemişim süper psini, f/p lazım vatandaşa.
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sahafiec 9 yıl
Yemişim süper psini, f/p lazım vatandaşa.


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ArdilesS 9 yıl

.: mds :.

Yemişim süper psini, f/p lazım vatandaşa.

+1

zaten f/p ürün alıp overclock yapmak insana daha çok zevk veriyor
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sadtneverdie 9 yıl
.
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sahafiec 9 yıl
çok güzel değer, bu arada 1.940V a da dayanabilmış işlemci.
aslında 32nm avantajı ile 7GHz i geçmesi lazım...
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fotifoti 9 yıl
eskiden çok heveslenirdik bu işlere de,artık boş geliyor :) f/p ürünü alınır, günlük ideal ayar verilir. gerisi zaman kaybı benim için
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sadtneverdie 9 yıl
saçma sapan ve sadece eleştiren hiçbirşey katmayan yorumlara devam... matbaaya karşı cıkan zıhnıyetten 1 gram farkınız yok. ne fiyatına ne performansına ne o/c potansiyeline etki eden grafik birimini eleştirmenin mantığını Allah aşkına biri açıklasın
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EXcom_Zkko 9 yıl
sadtneverdie

saçma sapan ve sadece eleştiren hiçbirşey katmayan yorumlara devam... matbaaya karşı cıkan zıhnıyetten 1 gram farkınız yok. ne fiyatına ne performansına ne o/c potansiyeline etki eden grafik birimini eleştirmenin mantığını Allah aşkına biri açıklasın


Nasıl fiyatına etkisi yok? Babasının hayrına mı koyuyor bunu?
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Momo-Oz 9 yıl
bende 18saniye çıkıyor ,dünya rekoru çıksa ne yazar adamlar OC atmış önemli olan o değerleri oc yapmadan kırmak
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xxugurxx 9 yıl
Vay bee..
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Batuist 9 yıl
pentium olarak adlandırılan model nehalem mimarisimidir?? corei5'den farkı nedir??
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Ozn.Onl 9 yıl
amd ati cephesinde en iyi gösteriliyor şu anda ama bende amd intelin işlemci bakımından tırnağı bile olamaz .
mimari gerçekten süper biz hala 40 nmlerde takıllalım :S
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EXcom_Zkko 9 yıl
Hepsine birden GPU koymanın anlamı nedir? Intel dizüstünde olduğu gibi masaüstünde de kolpa GPU lideri olmanın peşinde sanırım.
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KANUNI61 9 yıl
(tamamı entegre grafik işlemcili ve) ee yuhh yani adam cpu deyil gpu koymuş rekor kırmış mış
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KuarkServerSystems 9 yıl
Bu 32nm işlemciler overclock konusunda tam bir canavar. Voltaj verdikçe dahada yukarılara çıkıyorsunuz. Hava soğutma ile harikalar yaratacaklar. Cumartesi günü sıvı azotla test aldık 6 çekirdekli Gulftown ile detaylar imzamda..
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