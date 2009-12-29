Intel'in 32nm işlemcileri rekorla geliyor: Core i5 670, SuperPi 1M dünya rekorunu kırdı

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AMD'nin hız aşırtma ile 7GHz'i gören Phenom II X4 işlemcilerine Intel'in yanıtı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemciler olacak. Firmanın 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı tamamı entegre grafik işlemcili ve tamamı çift çekirdekli yeni nesil işlemciler daha piyasaya sürülmeden yeni bir dünya rekoruna imza attı ve SuperPi 1M testinde 6.344 saniye gibi geçilmesi hayli güç olan yeni bir skora ulaştılar.

EVGA'nın P55 anakartı üzerinde Sıvı Azot kullanılarak ekstrem soğutma koşullarında gerçekleştirilen testlerde, mühendislik örneği Core i5 670 şlemci ile 6760MHz'de 6.344 saniye SuperPi 1M skoru elde edilirken, işlemcinin 6920MHz'de CPU-Z onayı alabildiği açıklandı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Core i5 işlemciler, 280BCLK değerine de ulaşarak SuperPi 1M ile birlikte bir başka hız aşırtma rekoru daha elde ettiler.

Yüksek saat hızlarına çıkma konusunda sıkıntı yaşamayan 32nm Intel işlemcilerle, 3 Ocak'tan sonra çok daha güçlü skorların alınabileceği zira şu an pek çok kullanıcıda bu işlemcinin olmadığı belirtiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium, Core i3 ve Core i5 serisi 7 yeni işlemci modelini 3 Ocak'ta pazara sunacak olan Intel'in Core i7 serisine ekleyeceği 32nm işlemci modeli ise 6 çekirdekli Core i7 980X EE olacak.

Yeni dünya rekoru hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.