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Intel'in 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi göründü

Intel'in önümüzdeki yıl duyurmayı planladığı 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi (kod adı Gulftown) görüntülendi.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi göründü
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Eylül ayında Lynnfield kod adıyla anılan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel gelecek yıla dönük çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak Clarkdale ve Clarksfield kod adlarını taşıyan ve Westmere mimarisini (Nehalem mimarisinin 32nm için uyarlanmış versiyonu olarak düşünülebilir) temel alan entegre grafik özellikli işlemcilerini de endüstrinin beğenisine sunacak olan firma, masaüstü sistemlerde performans çıtasını daha da yukarı taşımanın planlarını yapıyor. Firma tarihinin en radikal girişimlerinden birisi olarak tanınlanan ve esnek tasarım özellikleriyle öne çıkan Nehalem mimarisi ile çekirdek meydan savaşlarında öne geçeceği ve farklı segmentler için çok çekirdekli işlemciler hazırlama konusunda daha agresif bir tutum izleyeceği firma üst düzey yetkilileri tarafından geçtiğimiz yıllarda dile getirilen Intel, sunucu ve iş istasyonlarından sonra masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemcilerini pazara sunmayı hedefliyor.

Intel'in 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi göründü
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Core i9 işlemcisinin çifti ile 24 çekirdekli (HT ile) sistemden ekran görüntüsü. İki işlemcinin tek bir anakart üzerinde kullanılması Skulltrail 2 platformu için de önemli ipuçları veriyor.

Intel'in ilk detaylarını daha önce verdiğimiz 6 çekirdekli yeni işlemcileri Gulftown kod adını taşıyor. Firma tarafından henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da Core i9 markası altında pazara giriş yapması beklenen 6 çekirdekli yeni işlemci ailesi, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak. Sunucu ve iş istasyonlarını hedef alan Dunington kod adlı 6 çekirdekli işlemcilerden sonra masaüstü sistemler için de benzer bir hazırlık içerisinde olan firma bu sayede çekirdek savaşlarında öne geçmeyi ve masaüstü sistemlerde performans çıtasını yükseltmeyi hedefliyor. Westmere mimarisini temel alacak 6 çekirdekli yeni işlemci ailesi yukarıda da belirttiğimzi gibi Nehalem mimarisinin 32nm üretim teknolojisi için güncellenmiş bir versiyonu olarak ta değerlendirilen güncellenmiş mimari ile çoklu ortam odaklı yeni komut setlerini ve AES ileri şifreleme standardı için hızlandırma özelliğini de beraberinde getirecek. LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilece Core i9 işlemciler gün ışığına çıkmaya başladı.

Intel'in 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi göründü
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Lansman tarihi henüz açıklanmış olmasa da önümüzdeki yılın ilk yarısında anons edilmesi beklenen 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesinin satılmakta olan mevcut Core i7 işlemcilerin yerine konumlandırılması bekleniyor. Farklı saat hızlarına sahip modellerin olması beklenen seri dahilindeki işlemciler 12MB seviye 3 bellek ile gelecekler. Üç kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak 6 çekirdekli işlemciler, ayrıca eşzamanlı çoklu-izlek (Hyper-Threading) teknolojisiyle de uyumlu olacaklar. Turbo Boost teknolojisine de destek vermesi ve bu sayede çoklu-izlek desteğine sahip olmayan yüksek frekans hassasiyetli uygulamalarda çekirdek hızını otomatik olarak arttırıp diğer çekirdekleri de neredeyse kapatma moduna getirerek kaynak kullanımını daha verimli gerçekleştirmesi beklenen 6 çekirdekli işlemcilerin gün ışığına çıkan mühendislik örneği 2.4GHz'de çalışıyor. Fiyatları hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı Core i9 ailesinin en güçlü Intel işlemci serisi olarak lanse edilmesi bekleniyor.

Intel'in 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi göründü
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Necessa®i 8 yıl
bu ne ya :S
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DH Misafiri 8 yıl
amd coktan 6 cekırdeklı işlemcını cıkardı hemde 12 mb onbellek hıızı hemde istanbul kod adıyla cıkardı ınanmayanlar varsa arastıra bılırler
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Furkán 8 yıl

DH Misafiri

amd coktan 6 cekırdeklı işlemcını cıkardı hemde 12 mb onbellek hıızı hemde istanbul kod adıyla cıkardı ınanmayanlar varsa arastıra bılırler

AMD'nin işlemcilerinde sadece 6 adet fiziksel çekirdek bulunuyor. Intel'in bu işlemcisinde ise 6 adet fiziksel çekirdek var fakat Hyper Threading teknolojisi ile çekirdek sayısı 12 oluyor.
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byturkuaz 8 yıl
yanlıslıkla gonderıldı slınebılır . flood olmasın
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DH Misafiri 8 yıl
ya niye kasıyosunuz yok çekirdek yok şu yok bu para var mı da hem diyelim ki var al bi amd şöyle iyisinden (git de 500 milyonluk al demiyorum tabi 250 felan misal phenom x3 x4 II değil yani)
işlemci zaten ne oyunu ne de renderı o kadar da ilgilendirmiyor. Ha ben render dan ekmek yiyorum diyorsan amd phenom II x6 al ama intel pahalı (ki ben inteli amd den çok severim) olay ekran kartında rende yapıyorsan geforce gtx 480 al yok oyun oynuyorsan hd 57xx 58xx veya 59xx al geç git
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DH Misafiri 8 yıl
yav kardeşim ne 6-4 diyorsunuz 100sdlik 2 çekirdek size yeter artar bile ancak herkes işine göre işlemcialmalı
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gserkan_gs 9 yıl
ben anlıyamıyorum ya bu intelcileri intel 12 çekirdekli işlemci çıkarsa performans lideri olsa ne farkeder ki çıkartacak 2000 tl yav ben bi bilgisayara 1500 tlden fazla vermem para mı basıyorsunuz siz ne yapıyosunuz arkadaş alırım amdyi renderda 3sn-5sn hızlı yapacak diye anlımdda essek yazmıyo gidipte 1500-2000 tl işlemciye veriyim intel bi taraflarını yırtsada almam ben para babası değilim fiyat performansa bakarım bende intel kullanıyorum bu kadar yazdıktan sonra amd kullanıyo ondan böyle yazıyo demeyin o aptallık 1 kere olur
hayatta almam intel miş peh yiyim inteli forever amd
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DH Misafiri 9 yıl
niye bu kadar kastınız ya
istediğiniz çekirdek olsun
alın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Love_For_You 9 yıl
ula intel çekirdeği bile taneyle aldırıon bize
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utkutur 9 yıl
x files'ın dediklerinetümüyle katılıyorum; ama şunu da eklemeliyim: kim bilgisayarının power tuşuna bastığı anda aynı televizyon gibi 1-2 saniye içinde herşeyiyle önüne gelmesini istemez ki. buna çaycı da dahildir inan ki...
o yüzden teknolojinin gerisinde kalmayıp daha ilerisine gitmek lazım. hak veriyorum ülkemizde teknolojiyi takip etmek oldukça pahalı. bilgi edinmek ise ondan daha zor.
gerçi bugün en iyisini alsam bir yıl sonra kimse yüzüne bakmaz. aldığımda en pahalı işlemci core2 duo t7200 idi. ama buna rağmen hala bir petium 200mhz mmx'in bir win98'i açtığı hızda windows vistayı açmakta.aslında bizi buna zorlayan şey artan ihtiyaçlarımız. işletim sisteminden hep daha fazlasını bekliyoruz. bu yüzden yeni nesil işletim sistemlerini karşılayabilecek daha güçlü donanımlara ihtiyacımız var elbet (buna çaycı dahil olmayabilir belki). günün birinde öyle bir işletim sistemi olacak ki benim sesimle komutları sesimle vereceğim.belki sesimle yazı yazacağım. belki oyunların içinde savaşacağım kimbilir daha neler. tabi bunları karşılayacak bir işlemci gerekecek. bu belki 1024 çekirdekli olacak. belki işlemcide kullanılan materyal silisyum yerine galyumarsenür olacak ve böylece 10000ghz lik bir işlemci gelecek.
hepsi artan ihtiyaçtan kaynaklanıyor. yoksa ateşi bulup tekerleği icat edip bununla da yetinebilirdik(ki hala yetinenler yaşamakta:pigmeler gibi)
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egemenism 9 yıl
İ9 hemen satışa sunulmuyorki. Daha piyasaya oturmasına çok var. Fakat o zamana kadar teknoloji ilerleyeceği ve daha zorlu uygulama ve oyunların olacağı düşünülürse hiç de gereksiz bi işlemci diyemeyiz. İ9 a gereksiz diyen arkadaşların şuan i7 serisi içinde gereksiz diyorlardır
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nfsshift 9 yıl
İNTEL CORE İ50
HAHAH
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Sedat. 9 yıl
Güzel olcak güzel..
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Mori-Seiki 9 yıl
2 Çekirdek şimdilik yetiyo
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