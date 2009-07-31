Intel'in 6 çekirdekli Core i9 işlemcisi göründü

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Eylül ayında Lynnfield kod adıyla anılan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel gelecek yıla dönük çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak Clarkdale ve Clarksfield kod adlarını taşıyan ve Westmere mimarisini (Nehalem mimarisinin 32nm için uyarlanmış versiyonu olarak düşünülebilir) temel alan entegre grafik özellikli işlemcilerini de endüstrinin beğenisine sunacak olan firma, masaüstü sistemlerde performans çıtasını daha da yukarı taşımanın planlarını yapıyor. Firma tarihinin en radikal girişimlerinden birisi olarak tanınlanan ve esnek tasarım özellikleriyle öne çıkan Nehalem mimarisi ile çekirdek meydan savaşlarında öne geçeceği ve farklı segmentler için çok çekirdekli işlemciler hazırlama konusunda daha agresif bir tutum izleyeceği firma üst düzey yetkilileri tarafından geçtiğimiz yıllarda dile getirilen Intel, sunucu ve iş istasyonlarından sonra masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemcilerini pazara sunmayı hedefliyor.

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Core i9 işlemcisinin çifti ile 24 çekirdekli (HT ile) sistemden ekran görüntüsü. İki işlemcinin tek bir anakart üzerinde kullanılması Skulltrail 2 platformu için de önemli ipuçları veriyor.

Intel'in ilk detaylarını daha önce verdiğimiz 6 çekirdekli yeni işlemcileri Gulftown kod adını taşıyor. Firma tarafından henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da Core i9 markası altında pazara giriş yapması beklenen 6 çekirdekli yeni işlemci ailesi, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak. Sunucu ve iş istasyonlarını hedef alan Dunington kod adlı 6 çekirdekli işlemcilerden sonra masaüstü sistemler için de benzer bir hazırlık içerisinde olan firma bu sayede çekirdek savaşlarında öne geçmeyi ve masaüstü sistemlerde performans çıtasını yükseltmeyi hedefliyor. Westmere mimarisini temel alacak 6 çekirdekli yeni işlemci ailesi yukarıda da belirttiğimzi gibi Nehalem mimarisinin 32nm üretim teknolojisi için güncellenmiş bir versiyonu olarak ta değerlendirilen güncellenmiş mimari ile çoklu ortam odaklı yeni komut setlerini ve AES ileri şifreleme standardı için hızlandırma özelliğini de beraberinde getirecek. LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilece Core i9 işlemciler gün ışığına çıkmaya başladı.

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Lansman tarihi henüz açıklanmış olmasa da önümüzdeki yılın ilk yarısında anons edilmesi beklenen 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesinin satılmakta olan mevcut Core i7 işlemcilerin yerine konumlandırılması bekleniyor. Farklı saat hızlarına sahip modellerin olması beklenen seri dahilindeki işlemciler 12MB seviye 3 bellek ile gelecekler. Üç kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacak 6 çekirdekli işlemciler, ayrıca eşzamanlı çoklu-izlek (Hyper-Threading) teknolojisiyle de uyumlu olacaklar. Turbo Boost teknolojisine de destek vermesi ve bu sayede çoklu-izlek desteğine sahip olmayan yüksek frekans hassasiyetli uygulamalarda çekirdek hızını otomatik olarak arttırıp diğer çekirdekleri de neredeyse kapatma moduna getirerek kaynak kullanımını daha verimli gerçekleştirmesi beklenen 6 çekirdekli işlemcilerin gün ışığına çıkan mühendislik örneği 2.4GHz'de çalışıyor. Fiyatları hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı Core i9 ailesinin en güçlü Intel işlemci serisi olarak lanse edilmesi bekleniyor.

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