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Intel'in 6 çekirdekli ilk masaüstü işlemcisi 2010'da geliyor

10 yıl
15,5b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 çekirdekli ilk masaüstü işlemcisi 2010'da geliyor
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden biri olan Intel yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunmayı planladığı Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition modelleriyle Nehalem tabanlı ürün gamını genişletmeyi planlıyor. Yılın ikinci yarısında da Core i5 serisi kısmen daha ekonomik Nehalem modellerini pazara sunmayı hedefleyen firma, önümüzdeki yıl ise 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı yüksek performans odaklı yeni işlemcilerini Bloomfield kod adını taşıyan mevcut Core i7 modellerinin yerine konumlandırmayı planlıyor. Intel'in Gulftown kod adını verdiği yeni işlemcileri belirttiğimiz gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve 6 çekirdekli tasarımlarıyla öne çıkacaklar.

Hatırlanacağı üzere Intel geçtiğimiz Eylül ayında Dunington serisi 6 çekirdekli sunucu işlemcisini tanıtmış, geçtiğimiz günlerde ise 8 çekirdekli sunucu işlemcisinin teknik detaylarını açıklamıştı. Firma profesyoneller için hazırlanan sunucu işlemcilerinden sonra 6 çekirdekli ilk masaüstü işlemcisini önümüzdeki yıl kullanıma sunacak. Westmere tabanlı olması beklenen ilk işlemci yeni nesil Hyper-Threading teknolojisiyle fiziksel 6 çekirdekli 12 iş parçacığını kontrol edebilecek. Westmere ile birlikte gelecek 7 yeni SSE komut setini de içerecek olan Gulftown serisi işlemciler 3 kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü ile gelecek ve X58 yonga setiyle kullanılabilecek.

Bu noktada X58 yonga setiyle ilgili de bir parantez açmakta fayda var. Intel, Gulftown serisi işlemciler için X58 yonga setinin yeni bir versiyonunu kullanabilir. Bahsi geçen bu versiyonunun mevcut çözümden farklı olarak SATA-III gibi yeni teknolojilerle donatılabileceği bildirilirken, yine yeni versiyon X58 yonga setinin kullanılacağı Intel markalı anakartta, çoklu-GPU dünyasında yeni bir dönemi başlatacağı iddia edilen Luicd'in Hydra teknolojisine de yer verilmesi beklenebilir fakat bu konuda henüz resmi herhangi bir açıklamanın yapılmadığını da belirtmekte fayda var.

Saat hızları hakkında net bir bilginin olmadığı Gulftown serisi işlemciler, 6 çekirdekli tasarımlarına rağmen 32nm üretim teknolojisinin sağlayacağı termal avantaj ile yüksek saat hızlarına da sahip olabilir.


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Windrider 10 yıl
istanbul'u dört gözle bekliyoruz...
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ellerimkirli 10 yıl
Yeni yonga seti, yeni bağlantı arabirimleri vs = yeni yeni maliyetler.
Teknolojiyi takip etmek oldukça zor zira her yeni gün yeni bir gelişim haberiyle karşı karşıyayız.
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selow 10 yıl

Orjinalden alıntı: Windrider

istanbul'u dört gözle bekliyoruz...



6 diycektin heralde

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Agalloch 10 yıl
Hep ilk i intel yapıyor 6 derken daha sonrası cok kısa oluyor carpıyolarda carpıyolar nitekim üretim enfarmasyonu geliştikce intel yapacağını yine yapıyor Arkandayız intel ama su fiyatlarda biraz düşsen diger üretici firmalarda deseki bizde iyisini yapalım ama önce ama sonra :D :)
İlerde cocugumuza araba fiyatında pc toplamayalım :D sonra yan sanayiye cevrilcek piyasa:D
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justbejust 10 yıl
haydi bakalım çekirdek çitleycez:)
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esraa_s 10 yıl
ii ama cok fazla ii deill x files arkadaşima katılıyorum
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*cparty* 10 yıl
bu 6 çekirdeği hangi yazılımla kullanıcaklarki 4 çekirdek destekli yazılımlar bile daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı
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00x men00 10 yıl

Orjinalden alıntı: *cparty*

bu 6 çekirdeği hangi yazılımla kullanıcaklarki 4 çekirdek destekli yazılımlar bile daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı

sana katılıyom 4 cekiredek aldıkta ne oldu adam gibi oyun desteği yok 6 değil 16 yapsan ne işe yarayacak
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ugacomtr 10 yıl
gel istanbul gel... 6 core amd server cpuları istanbul kod adlı olacak.
not: amdnin ignesiz cpularını gördüm :) süper
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X Files 10 yıl
Çıkartın bakalım nereye kadar çıkartacaksınız. Dünya ve dolayısı ile evlerimiz silikon çöplüğüne dönmeye başladı...
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petsiyehable 10 yıl
oooo süper 6 çekirdek çok deli.amd den de bekliyoruz
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EcZaNeT 10 yıl
zaten 2c ve 6c üretilecek 4 coreleri kesecek heralde
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