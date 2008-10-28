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Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel'in alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda güneş panelleri üzerine çalışan Sulfurcell ve Voltaix firmalarına sırasıyla 24 milyon dolar ve 12.5 milyon dolarlık yatırım yapan firma şimdiyse Çin merkezli bir diğer "temiz enerji" firması Trony Solar Holdings'i gözüne kestirmiş durumda. Güneş ve rüzgar enerjisi için ekipmanlar hazırlayan firmaya, Intel Capital'in 20 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre Trony Solar Holdings, Intel'den gelecek parayı üretim kapasitesinin arttırılması ve ar-ge çalışmalarına hız kazandırılması için kullanacak. Intel Capital yöneticisi Stephen Eichenlaub ise açıklamasında temiz enerji sahasının Intel'in geleceğindeki en önemli noktalardan biri olduğunu dile getirirken, iki firma arasında yapılan anlaşmanın detayları ve Intel'in yatırım karşılığında ne kadar hisse aldığı açıklanmadı.