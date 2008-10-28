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Intel'in alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi artarak devam ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi artarak devam ediyor
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Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel'in alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda güneş panelleri üzerine çalışan Sulfurcell ve Voltaix firmalarına sırasıyla 24 milyon dolar ve 12.5 milyon dolarlık yatırım yapan firma şimdiyse Çin merkezli bir diğer "temiz enerji" firması Trony Solar Holdings'i gözüne kestirmiş durumda. Güneş ve rüzgar enerjisi için ekipmanlar hazırlayan firmaya, Intel Capital'in 20 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre Trony Solar Holdings, Intel'den gelecek parayı üretim kapasitesinin arttırılması ve ar-ge çalışmalarına hız kazandırılması için kullanacak. Intel Capital yöneticisi Stephen Eichenlaub ise açıklamasında temiz enerji sahasının Intel'in geleceğindeki en önemli noktalardan biri olduğunu dile getirirken, iki firma arasında yapılan anlaşmanın detayları ve Intel'in yatırım karşılığında ne kadar hisse aldığı açıklanmadı.


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01Mrt 11 yıl
geleceğe yatırım dedikleri böyle birşey olsa gerek...
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XivA 11 yıl
ileriyi görüyor. yeni bir buluş yapıp patent alma işinde olabilir. X86 örneğindeki gibi!
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CoolnQuiet 11 yıl
Ne yatırım ama 55 milyon dolar. Intel gibi yıllık kârı 10-12 milyar dolar olan bir firma için az bir yatırım. Hele hele de firma için ileride çok önemli konulardan görülüyorsa gerçekten az. Yaklaşık yıllık kârın %4-5 i gibi bir yatırım. Şu güneş panelleri ucuzlasa da bizde eve alsak yahu. Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar bence çok çok az. Hala güneş enerjisinde verimlilik en yüksek %50 mesela ve ilerleme çok yavaş, bununda nedeni Ar-Ge ye yapılan düşük yatırımlar bence.

Intel'in burada yaptığı olsa olsa ileride yükseleceğini gördüğü iş kollarına şimdiden yatırım yapmak, ileride nasılsa bu yatırımlar kendiliğinden büyüyecek, o zaman bakarız diye düşünüyor kuvvetle muhtemel.
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WinteR 11 yıl
Bu yıl intel için yatırım yılı oldu, birçok firmayı satın alıp yeni sektörlere girdi, tabi maddi bir sıkıntısı yok.
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arda1811 11 yıl

Orjinalden alıntı: WinteR

Bu yıl intel için yatırım yılı oldu, birçok firmayı satın alıp yeni sektörlere girdi, tabi maddi bir sıkıntısı yok.



işi yaygaraya almıyorlar adamlar amd nin hiç böyle bir girişimini görmedim hep ilk nadımı yapan intel hakkını da veriyor ama
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