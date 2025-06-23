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    GES, RES ve şarj istasyonlarında yerli üretim zorunluluğu genişletildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayınladığı tebliğe göre güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve şarj istasyonlarını için yerli üretim zorunluluğu genişletildi.

    GES, RES ve şarj istasyonlarında yerli üretim zorunluluğu arttı Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında uygulanacak teşvikler için yerli üretim şartlarını artıran yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarında kullanılan bazı temel parçaların artık Türkiye'de üretilmiş olması gerekecek. 2026’dan itibaren uygulama daha da genişletilerek şarj istasyonları ve rüzgar türbini bileşenlerini de kapsayacak. Düzenleme, teşvik belgesi alacak yatırımlarda yerli üretimi artıracak.

    GES ve RES’te yerli üretim şartı

    Yeni düzenlemeye göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarında kullanılacak panellerin, üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesinden başlayarak yurt içinde üretilmiş hücrelerden imal edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin de yurt içinde üretilmiş olması zorunlu hale getirildi.

    Rüzgar enerjisi yatırımlarında, kanat ve kulelerin yurt içinde üretilmiş olması, teşvik alabilmenin ön koşulu haline geldi. 1 Ocak 2026’dan itibaren yapılacak başvurularda ise bu şart genişliyor; kanat, kule, jeneratör ya da naselin içindeki jeneratörün de mutlaka Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Bu tarih öncesinde YEKA ihaleleriyle sözleşme kazanmış ya da ön lisans/lisans almış projeler bu zorunluluktan muaf tutulacak.

    Şarj istasyonları için de yerli üretim şartı getirildi

    Tebliğ, elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için kurulacak şarj istasyonlarını da kapsıyor. Teşvik alabilmek için her bir şarj ünitesinin asgari 120 kW hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu ünitelerin de yerli üretim olması zorunlu hale gelecek.

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