GES, RES ve şarj istasyonlarında yerli üretim zorunluluğu genişletildi

GES ve RES’te yerli üretim şartı
Yeni düzenlemeye göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarında kullanılacak panellerin, üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesinden başlayarak yurt içinde üretilmiş hücrelerden imal edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin de yurt içinde üretilmiş olması zorunlu hale getirildi.
Rüzgar enerjisi yatırımlarında, kanat ve kulelerin yurt içinde üretilmiş olması, teşvik alabilmenin ön koşulu haline geldi. 1 Ocak 2026’dan itibaren yapılacak başvurularda ise bu şart genişliyor; kanat, kule, jeneratör ya da naselin içindeki jeneratörün de mutlaka Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Bu tarih öncesinde YEKA ihaleleriyle sözleşme kazanmış ya da ön lisans/lisans almış projeler bu zorunluluktan muaf tutulacak.
Şarj istasyonları için de yerli üretim şartı getirildi
Tebliğ, elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için kurulacak şarj istasyonlarını da kapsıyor. Teşvik alabilmek için her bir şarj ünitesinin asgari 120 kW hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu ünitelerin de yerli üretim olması zorunlu hale gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: