Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 5 GW’lık dev enerji yatırımı

5 milyar dolar ve 5 GW yatırım
Bu projeler, ACWA Power’ın Türkiye’ye yönelik 5 milyar dolarlık yatırım planının ilk somut adımı olacak. Bayraktar, tarafların ayrıca 3 GW ilave yenilenebilir enerji kapasitesi için de görüşmelere devam ettiğini belirtti. Daha önceki bilgilere göre kullanılacak paneller ve ekipmanlar Türkiye’deki firmalar tarafından üretilecek.
Bayraktar, yatırımın uluslararası anlaşmalar yoluyla Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye çekilmesine yönelik ilk örneklerden biri olacağını vurgularken, "ACWA'nın zaten Türkiye'de bir doğalgaz yatırımı vardı. Şimdi yenilenebilirde 5 GW’lık bir projeyle gelecekler, doğrudan dış sermayeyle, rekor bir yatırımla geliyorlar" dedi. ACWA Power’ın ilk yatırımı 2017’de açılan 950 MW’lık doğalgaz tesisiydi.
En düşük fiyat
Bakan Bayraktar, bu yeni anlaşmanın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en düşük elektrik alım fiyatını içereceğini belirtti, ancak ayrıntı vermedi. Yıl başında yapılan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) yarışmalarında güneş enerjisinden iletim sistemine verilecek elektriğin fiyatı kilovat saat başına 0,0325 dolara kadar düşmüştü. Türkiye, 2035’e kadar yenilenebilir enerji kurulunu gücünü 120 GW seviyesine çıkarmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
6 Kişi Okuyor (0 Üye, 6 Misafir) 1 Masaüstü 5 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
2970 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
suudi arabistan, Türkiye Haberleri ve