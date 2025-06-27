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    Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 5 GW’lık dev enerji yatırımı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada Suudi enerji devi ACWA Power’ın Türkiye’ye 5 gigavat (GW) kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımı yapacağını belirtti.

    Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 5 GW’lık dev enerji yatırımı Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan merkezli enerji devi ACWA Power, daha önce gündeme geldiği gibi Türkiye’de iki büyük güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor. Toplam 2 gigavat (GW) kapasiteye sahip olacak bu tesisler, Karaman (1GW) ve Sivas (1GW) illerinde inşa edilecek. Ancak 3 GW’lık ilave için de görüşmeler yapılıyor. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

    5 milyar dolar ve 5 GW yatırım

    Bu projeler, ACWA Power’ın Türkiye’ye yönelik 5 milyar dolarlık yatırım planının ilk somut adımı olacak. Bayraktar, tarafların ayrıca 3 GW ilave yenilenebilir enerji kapasitesi için de görüşmelere devam ettiğini belirtti. Daha önceki bilgilere göre kullanılacak paneller ve ekipmanlar Türkiye’deki firmalar tarafından üretilecek.

    Bayraktar, yatırımın uluslararası anlaşmalar yoluyla Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye çekilmesine yönelik ilk örneklerden biri olacağını vurgularken, "ACWA'nın zaten Türkiye'de bir doğalgaz yatırımı vardı. Şimdi yenilenebilirde 5 GW’lık bir projeyle gelecekler, doğrudan dış sermayeyle, rekor bir yatırımla geliyorlar" dedi. ACWA Power’ın ilk yatırımı 2017’de açılan 950 MW’lık doğalgaz tesisiydi.

    En düşük fiyat

    Bakan Bayraktar, bu yeni anlaşmanın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en düşük elektrik alım fiyatını içereceğini belirtti, ancak ayrıntı vermedi. Yıl başında yapılan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) yarışmalarında güneş enerjisinden iletim sistemine verilecek elektriğin fiyatı kilovat saat başına 0,0325 dolara kadar düşmüştü. Türkiye, 2035’e kadar yenilenebilir enerji kurulunu gücünü 120 GW seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

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