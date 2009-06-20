Intel'in Atom 330 işlemcisi hız aşırtma ile 2200MHz'e çıkartıldı

Intel'in maliyet odaklı mini-bilgisayarlar için hazırladığı Atom işlemci ailesi, hız aşırtma yani overclock konusunda iddia sahibi olmasa da bu konuda çalışmalar yapılmıyor da değil. Intel Atom işlemcisiyle gerçekleştirilen yeni bir hız aşırtma denemesinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi için hız aşırtma rekoru kırıldı ve 2.2GHz'e ulaşıldı.
Nvidia'nın ION platformu ile yapılan denemelerde anakart olarak Zotac'ın ION-ITX-A isimli mini-ITX çözümü kullanıldı. CAS5 zamanlamalarına sahip 2GB DDR2-6400 bellek kitinin kulllanıldığı çalışmada çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin standart çalışma frekansı 600MHz arttırılarak saat hızı 2.2GHz'e (2200MHz) çıkartıldı.
Hava soğutma ile yapılan ve donanımsal herhangi bir ince ayarın yapılmadığı çalışmada yazılımsal değişikliklerle 600MHz'lik kazanım sağlandığı belirtilirken, çarpan kilidi kapalı olarak gelen işlemcinin saat hızını arttırabilmek için standart olarak 533MHz olarak belirlenen FSB hızının arttırarak 740MHz'e çıkartıldığı ve bu sayede 2.2GHz'e ulaşıldığı açıklandı.
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Pikniktesiniz ve oturuyorsunuz. Arkadaşınız çağırdı ve kalkıcaksınız ve o anda karınca üstünüze dogru geliyor tabi siz fark etmeden. Karınca son anda sizi kacırdı ve siz kalktınız. Şimdi karınca 50/100 daha hızlı olsa size gelir ve kasındırırdı ayrıca evinizde belki yavrulayıp bereket getirirdi :P belli olmaz ya da burnunuza kacıp ordan beyne falan size zarar verirdi ya da pc icine girip kısa devreye neden olurdu ;)
diğer karıncalara makas atar trafikte
Bak bu doğru işte