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Intel'in Atom 330 işlemcisi hız aşırtma ile 2200MHz'e çıkartıldı

9 yıl
16,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Atom 330 işlemcisi hız aşırtma ile 2200MHz'e çıkartıldı
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Intel'in maliyet odaklı mini-bilgisayarlar için hazırladığı Atom işlemci ailesi, hız aşırtma yani overclock konusunda iddia sahibi olmasa da bu konuda çalışmalar yapılmıyor da değil. Intel Atom işlemcisiyle gerçekleştirilen yeni bir hız aşırtma denemesinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi için hız aşırtma rekoru kırıldı ve 2.2GHz'e ulaşıldı.

Nvidia'nın ION platformu ile yapılan denemelerde anakart olarak Zotac'ın ION-ITX-A isimli mini-ITX çözümü kullanıldı. CAS5 zamanlamalarına sahip 2GB DDR2-6400 bellek kitinin kulllanıldığı çalışmada çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin standart çalışma frekansı 600MHz arttırılarak saat hızı 2.2GHz'e (2200MHz) çıkartıldı.

Hava soğutma ile yapılan ve donanımsal herhangi bir ince ayarın yapılmadığı çalışmada yazılımsal değişikliklerle 600MHz'lik kazanım sağlandığı belirtilirken, çarpan kilidi kapalı olarak gelen işlemcinin saat hızını arttırabilmek için standart olarak 533MHz olarak belirlenen FSB hızının arttırarak 740MHz'e çıkartıldığı ve bu sayede 2.2GHz'e ulaşıldığı açıklandı.


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u_can_do_this 9 yıl
benim crea minicim de nasıl uygulayacağımı anlatsalar bari :)
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Kassady 9 yıl
Helal olsun valla.Sırada ne var ?
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ecasa_69 9 yıl
bende bu işlemciye sahip insanların o/c ile ugrascaklarını sanmıyorum :)
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sertacaygun 9 yıl
Atom ve OC... Yan yana getirilmemeliydi...
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multeci 9 yıl
%40 daha ne olsun
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St Batuhan 9 yıl
aslında cok sey değişebilir o karınca adına ;) tabi bize de etki edebilir nasıl mesala:
Pikniktesiniz ve oturuyorsunuz. Arkadaşınız çağırdı ve kalkıcaksınız ve o anda karınca üstünüze dogru geliyor tabi siz fark etmeden. Karınca son anda sizi kacırdı ve siz kalktınız. Şimdi karınca 50/100 daha hızlı olsa size gelir ve kasındırırdı ayrıca evinizde belki yavrulayıp bereket getirirdi :P belli olmaz ya da burnunuza kacıp ordan beyne falan size zarar verirdi ya da pc icine girip kısa devreye neden olurdu ;)
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SupermanPrime 9 yıl
bide şu insanları hız aşırtabilseler tam olcak
( iş gücü :D)
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taner11 9 yıl
Karıncanın hızını %50 arttırsan ne olur???
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tolga86 9 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

Karıncanın hızını %50 arttırsan ne olur???


diğer karıncalara makas atar trafikte
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gunman233 9 yıl
O/c ihtiyacı var bence:) Netbook alsam windows 7 kurup uygulamalarda da daha iyi performans için 2 ghz yapsak tadından yenmez, 1,6 ghz az :) Bu işlemi yapan da çoktur bkz:forumlar.
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1ol3irol 9 yıl
yakında iphone işlemcilerinide o.c ederlerse şaşırmam
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TELESCOPE 9 yıl
doyum son noktaya götürür,amaç ileriiiiii
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sadtneverdie 9 yıl
reklamın o/c lusu o/c suzu olmaz :)
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CaSsErDoDo 9 yıl
walla oha artık hızaşırtılmadık birşey bıraktınızmı bu dünyada
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SeKSandDoRT 9 yıl
niye yapmasın ki, insanoğlu doyumsuzdur...
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Eşref_37 9 yıl
Dizüstü hariç bu işlemciyi kullananlar genelde ofislerinde kullanıyor bu insanlarında böyle ihtiyaçları yok.
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Mystério 9 yıl

Orjinalden alıntı: SeKSandDoRT

niye yapmasın ki, insanoğlu doyumsuzdur...

Bak bu doğru işte

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