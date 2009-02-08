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Intel'in Atom platformuyla ilgili sınırlaması VIA'nın önünü açabilir

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Atom platformuyla ilgili sınırlaması VIA'nın önünü açabilir
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Yüksek satış potansiyeline sahip olan netbook bilgisalarlar çekim merkezi olmaya devam ederken, farklı ihtiyaçlar alternatif çözümleri gündeme getirmekte. Netbook pazarını kontrol eden ve Atom platformu sayesinde satılan sistemlerin çok büyük bir kısmında yer alan Intel'in üreticilere uyguladığı sınırlama, Nano ailesiyle Atom platformuna rakip olan VIA'nın önünü açabilir.

Üreticilerin büyük ekranlı netbook'lar üretmek istediği biliniyor. Hatta daha önceki haberlerimizde üreticilerin Intel ile ekran boyutu sınırlamasını görüştüğünü de belirtmiştik. Atom platformunu kullanacak mini-bilgisayarlarda ekran boyutunu 10.2" ile sınırlandıran Intel, daha büyük ekranlı sistemlerde Atom platformunun kullanılmasını istemiyor ve netbook-notebook çizgiğinin belirgin olmasını istiyor.

Intel'in uyguladığı bu sınırlama, üreticilerin arzuladığı daha büyük ekranlı netbook modelleri için VIA'ya olan talebi arttırabilir. Nano işlemci ailesiyle Atom platformunu geride bırakabilecek performans potansiyeline sahip olmasa da güç tüketimi konusunda rakibi ile boy ölçüşebilecek meziyetleri olduğu belirtilen VIA'nın, Samsung'un 12.1 ekranlı yeni netbook modeli için ciddi satış rakamlarına ulaşacak gibi görünüyor.

Samsung'un önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen NC20 isimli ve 12.1 ekranlı yeni netbook bilgisayarı için yılın ilk çeyreğinde 150.000 - 200.000 adet Nano U225 işlemcisi satacağını tahmin eden VIA'nın yılın ikinci çeyreğinde momentum kazanacağı ve çıkışa geçebileceği tahmin ediliyor. Her ne kadar Dell, ilgili modelini askıya almış olsa da bazı üreticilerin de 12" ekranlı netbook'lara ilgi duyduğu söyleniyor.

ABI Research firmasının piyasa araştırmasına göre, sene sonunda 35 milyon netbook satılacağı tahmin ediliyor. AMD'nin henüz varlığını hissettirmediği pazarda alternatif çözümler ve büyük ekranlı netbook'lar sayesinde VIA'nın Nano işlemci ailesiyle pozisyonunu güçlendirmesi beklenebilir. Üretici cephesinde ise en azından şimdilik sadece Samsung, 12" ekranlı netbook modeline sahip olacak gibi görünüyor.


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shavkat 10 yıl
Resimdeki Samsung NC10 yada NC20 değil, oradaki ince ve şık olan bilgisayar Samsung x360, keşke o olsa.
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XivA 10 yıl
intel 10 inc üzerinde çıkarsa 945 in grafik performansı yerlerde sürünür bir dünya laf yerin diye çekiniyor. aferin via. yurdumuza da gelmesi lazım şöyle 12lik dvd li bir ucuz model :) (amd ne zaman ilgilenecek artık bu segmentle bilemiyorum millet götürüyor.)
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max975 10 yıl
güzel bakalım ne kadar önünü açacak
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