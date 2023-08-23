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    Anlık Bildirim

    Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk akıllı telefon olacak

    Realme'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu işlemci performansını manuel olarak ayarlama özelliği sunacak. Böylece kullanıcılar CPU frekansını kısıp yükseltebilecekler.
    Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu çok yakında resmiyet kazanacak. Çinli kaynaklar cihazın özellikleri hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Ünlü duyumcu Digital Chat Station, yeni modelde işlemci performansının manuel olarak ayarlanabileceğini açıkladı.

    Realme GT 5'in işlemci frekansı değiştirilebilecek. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçlarına bağlı olarak CPU'nun performansını optimize edebilecekler. Amiral gemisinin işlemci frekansını ayarlama özelliğine sahip ilk akıllı telefon olacağı bildiriliyor.

    Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör

    Root erişimine ihtiyaç kalmayacak

    Cihaz Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Realme GT 5 bu özelliği yerel olarak sunan ilk cihaz olarak gelecek. Şu anda bir akıllı telefonda işlemci frekansını değiştirmek için özel root erişimine sahip olmak gerekiyor.

    Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Bu yenilikçi özelliğe ek olarak Realme GT 5'in 24 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile donatılması bekleniyor. Akıllı telefon 28 Ağustos'ta tanıtılacak. Söz konusu tarihte tüm bu detaylar hakkında daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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