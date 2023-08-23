Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk akıllı telefon olacak

Tam Boyutta Gör Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu çok yakında resmiyet kazanacak. Çinli kaynaklar cihazın özellikleri hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Ünlü duyumcu Digital Chat Station, yeni modelde işlemci performansının manuel olarak ayarlanabileceğini açıkladı.

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Realme GT 5'in işlemci frekansı değiştirilebilecek. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçlarına bağlı olarak CPU'nun performansını optimize edebilecekler. Amiral gemisinin işlemci frekansını ayarlama özelliğine sahip ilk akıllı telefon olacağı bildiriliyor.

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Root erişimine ihtiyaç kalmayacak

Cihaz Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Realme GT 5 bu özelliği yerel olarak sunan ilk cihaz olarak gelecek. Şu anda bir akıllı telefonda işlemci frekansını değiştirmek için özel root erişimine sahip olmak gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu yenilikçi özelliğe ek olarak Realme GT 5'in 24 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile donatılması bekleniyor. Akıllı telefon 28 Ağustos'ta tanıtılacak. Söz konusu tarihte tüm bu detaylar hakkında daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.

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Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk telefon olacak