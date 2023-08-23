Realme GT 5 işlemci frekansı ayarlanabilen ilk akıllı telefon olacak

Realme GT 5'in işlemci frekansı değiştirilebilecek. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçlarına bağlı olarak CPU'nun performansını optimize edebilecekler. Amiral gemisinin işlemci frekansını ayarlama özelliğine sahip ilk akıllı telefon olacağı bildiriliyor.
Root erişimine ihtiyaç kalmayacak
Cihaz Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Realme GT 5 bu özelliği yerel olarak sunan ilk cihaz olarak gelecek. Şu anda bir akıllı telefonda işlemci frekansını değiştirmek için özel root erişimine sahip olmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.