Intel'in Core i7 920 modeli için test sonuçları gelmeye başladı

Intel önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Core i7 jenerasyonu dahilinde üç yeni işlemcisini kullanıma sunacak. Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Bloomfield serisi işlemcilerin en uygun fiyatlı modeli Core i7 920 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci 8MB büyüklüğünde çekirdekler arası ortak kullanıma açık L3 bellek ile geliyor. LGA1366 formunda olan Core i7 920 daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 2.66GHz'de görev yapıyor.

Yeni mimarinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne (IMC: Integrated Memory Controller) sahip işlemci 4.8Gbps'lik QPI bant genişliğini desteklemekte. SMT teknolojisi sayesinde 8x thread desteği de sunabilen Core i7 920'nin adetli alımlarda 284$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor. Core i7 920 için Asus'un X58 yonga setli yeni anakartı P6T Deluxe üzerinde gerçekleştirilen bazı test sonuçları da gün ışığına çıktı.

Not: Yayınlanan testlerin iki kanal bellek (Core i7 920 üç kanal DDR3 bellek desteğine sahip) kullanılarak gerçekleştirildiğini de belirtelim. Özellikle Everest testlerini dikkat etmekte yarar var. Zira entegre bellek kontrolcüsüne geçiş yapan Intel'in rakibi AMD karşısında bellek performansına yönelik testlerde neler yapabileceği Nehalem ve Core i7 serisi için cevabı merak edilen en önemli sorulardan biri durumunda.

Diğer test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=203284