Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Core i7 920 modeli için test sonuçları gelmeye başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
27,2b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Core i7 jenerasyonu dahilinde üç yeni işlemcisini kullanıma sunacak. Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Bloomfield serisi işlemcilerin en uygun fiyatlı modeli Core i7 920 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci 8MB büyüklüğünde çekirdekler arası ortak kullanıma açık L3 bellek ile geliyor. LGA1366 formunda olan Core i7 920 daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 2.66GHz'de görev yapıyor.

Yeni mimarinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne (IMC: Integrated Memory Controller) sahip işlemci 4.8Gbps'lik QPI bant genişliğini desteklemekte. SMT teknolojisi sayesinde 8x thread desteği de sunabilen Core i7 920'nin adetli alımlarda 284$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor. Core i7 920 için Asus'un X58 yonga setli yeni anakartı P6T Deluxe üzerinde gerçekleştirilen bazı test sonuçları da gün ışığına çıktı.

Not: Yayınlanan testlerin iki kanal bellek (Core i7 920 üç kanal DDR3 bellek desteğine sahip) kullanılarak gerçekleştirildiğini de belirtelim. Özellikle Everest testlerini dikkat etmekte yarar var. Zira entegre bellek kontrolcüsüne geçiş yapan Intel'in rakibi AMD karşısında bellek performansına yönelik testlerde neler yapabileceği Nehalem ve Core i7 serisi için cevabı merak edilen en önemli sorulardan biri durumunda.

Diğer test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.


http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=203284 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VMTX 11 yıl
ben bu nehalem kod adlı işlemcileri intel in memory yazma okuma hızındaki zayıflığının giderilmiş ddr3 destekli core2 duo olarak görüyorum.yeni soket falan bence intel in büyük bir hatası.çünkü bu mimariye geçmek isteyen kullanıcalar tekrar yeniden anakart falan ram...vs almaya mecbur olucaklar.buda intel in satış rakamlarına yansıyacaktır.intel nehalem i birsene core2 duo lar la beraber piyasada tutup sonra yanlız nehalem satarsa işi zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Fidelity 11 yıl

Orjinalden alıntı: VMTX

ben bu nehalem kod adlı işlemcileri intel in memory yazma okuma hızındaki zayıflığının giderilmiş ddr3 destekli core2 duo olarak görüyorum.yeni soket falan bence intel in büyük bir hatası.çünkü bu mimariye geçmek isteyen kullanıcalar tekrar yeniden anakart falan ram...vs almaya mecbur olucaklar.buda intel in satış rakamlarına yansıyacaktır.intel nehalem i birsene core2 duo lar la beraber piyasada tutup sonra yanlız nehalem satarsa işi zor.


Pin saysının artması bellek kontrolcusünden kaynaklanıyor.Yapacak bişey yok yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
espada1 11 yıl
hımmmmmm taze haber.....Sağol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambetiko 11 yıl
nereye tıklayacağız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27237 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
test
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Leadtek 9500GT DDR3 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim