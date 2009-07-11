Intel'in Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcileri 2010'dan önce gelmeyecek

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Masaüstü sistemler için uzunca bir süredir Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli işlemciler üzerinde çalışan Intel'in yeni işlemcilerini yıl sona ermeden göstermesi bekleniyordu ancak gelen son bilgilere göre firmanın 6 çekirdekli yeni işlemcileri önümüzdeki yıla kalmış görünüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı yeni işlemcilerin Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemci ailesiyle birlikte tanıtılabileceği üzerinde duruluyordu ancak son bilgiler yeni işlemciler için beklentileri 2010'a taşıyor.

LGA1366 formunda hazırlanan dolayısıyla X58 yonga setli anakartlarda kullanımı mümkün olacak işlemcilerin Intel tarafından en güçlü masaüstü işlemci çözümleri olarak lanse edilmesi bekleniyor. Üç kanal DDR3 bellek desteği sunacak yeni işlemciler aynı zamanda yeni nesil Hyper-Threading teknolojisi ile 12 izlek işleyebilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 12MB olacak Gulftown serisi 6 çekirdekli işlemcilerin önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte lanse edilmesi beklenirken olası fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.