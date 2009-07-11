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Intel'in Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcileri 2010'dan önce gelmeyecek

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcileri 2010'dan önce gelmeyecek
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Masaüstü sistemler için uzunca bir süredir Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli işlemciler üzerinde çalışan Intel'in yeni işlemcilerini yıl sona ermeden göstermesi bekleniyordu ancak gelen son bilgilere göre firmanın 6 çekirdekli yeni işlemcileri önümüzdeki yıla kalmış görünüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı yeni işlemcilerin Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemci ailesiyle birlikte tanıtılabileceği üzerinde duruluyordu ancak son bilgiler yeni işlemciler için beklentileri 2010'a taşıyor.

LGA1366 formunda hazırlanan dolayısıyla X58 yonga setli anakartlarda kullanımı mümkün olacak işlemcilerin Intel tarafından en güçlü masaüstü işlemci çözümleri olarak lanse edilmesi bekleniyor. Üç kanal DDR3 bellek desteği sunacak yeni işlemciler aynı zamanda yeni nesil Hyper-Threading teknolojisi ile 12 izlek işleyebilecek. Seviye 2 bellek kapasitesi 12MB olacak Gulftown serisi 6 çekirdekli işlemcilerin önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte lanse edilmesi beklenirken olası fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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maliaslaner 9 yıl
bt lerde önemli bir özellikte 128 bit e geçiyor olmaları.
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yc#1 9 yıl
BT, MRI gibi medikal sistemlerde kullanılan işlemcilerin de yeterince hızlı olması eş zamanlı görüntüleme için olmazsa olmaz. Hatta bu konuda GPU'lar CPU'lardan çok daha verimli.
nvidia.com/...
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Batuist 9 yıl
O işlemci bende olsaydı kesin P4'te kapattığım gibi bunda da Hyperthreding özelliğini kapatırdım.. performans kaybından başka birşey değildi p4'teki artık bu teknoloji güven vermiyor.. isterse ağzıyla kuş tutsun...bu kadar kötü bir tecrübeden sonra bence adını değiştirmeliydi en azından..
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ABSOLUT 9 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

O işlemci bende olsaydı kesin P4'te kapattığım gibi bunda da Hyperthreding özelliğini kapatırdım.. performans kaybından başka birşey değildi p4'teki artık bu teknoloji güven vermiyor.. isterse ağzıyla kuş tutsun...bu kadar kötü bir tecrübeden sonra bence adını değiştirmeliydi en azından..



Ben katılmıyorum.Oldukça memnun kalmıştım HT'den.

Verimlilik ile ilgili problemler var idi evet,bazı uygulamalarda.(İşlemcilerde bulunan ''Replay system'' ile ilgiliydi,izleklerden biri boşta kalıp performans düşüşü yaşanıyordu)
Ama emin olun aradan 5 yıl geçti Hyperthreading'in piyasaya çıkmasından bu yana.Intel'in hiç yenileştirme yaptığını düşünmüyor musunuz bu konuda?
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neXXen 9 yıl
ne gerek var 6 cekirdege. 4 cekirdek herseye yetiyorken bence cok gereksiz
zaten fiyatıda aşırı tuzlu olur bunu
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gordon01 9 yıl
en düşük core i7 300$ civarı, en düşük bu core i9(?) 500$ olur herhalde
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TheViperadix 9 yıl

Orjinalden alıntı: GurkanE

ne gerek var 6 cekirdege. 4 cekirdek herseye yetiyorken bence cok gereksiz
zaten fiyatıda aşırı tuzlu olur bunu


ne tuzu hocam şap
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selcuksert38 9 yıl
sanırım bahsi gecen işlemci i9
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tolgaciik 9 yıl
Tik-Tak Tik Tak.. Tik Taklanan nedense hep biz oluyoruz..
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