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Intel'in Jasper Forest kod adlı yeni Xeon işlemcileri detaylandı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Jasper Forest kod adlı yeni Xeon işlemcileri detaylandı
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IDF (Intel Geliştiriciler Forumu) 2009 için artık son hazırlıklarını yapan Intel, Jasper Forest kod adını taşıyan düşük güç tüketimli yeni Xeon işlemciler için merak edilen bazı detayları açıkladı. Firmanın başta gömülü sistemler olmak üzere iletişim ve depolama uygulamalarında kullanılması beklenen Jasper Forest kod adlı Xeon işlemcilerin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve modeline 1-4 çekirdekl yapıya sahip olacakları belirtildi. Nehalem mimarisini temel alacak ve entegre bellek ve PCIe 2.0 I/O kontrolcüsü ile gelecek yeni işlemcilerin 23-85 Watt arası ısıl güçtasarımına sahip olmaları bekleniyor.

Doğrudan Bellek Erişim (DMA) PCIe hattı üzerinden çoklu sistem erişimi ve donanımsal RIAD hızlandırma gibi özelliklerle donatılan yeni işlemcilerin Intel'in 3420 yonga setiyle kullanılaacağı açıklandı.

Intel tarafından 7 yıllık yaşan destek uygulamasıyla sunulacak olan Xeon (Jasper Forest) işlemcilerin satış tarihi ve fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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bordoomavii 9 yıl
intel de Adam fawer dan etkilendi herhalde :)
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Like a Sir 9 yıl
cıvıl cıvıl olmuş çekirdek zarı:)
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furkancool 9 yıl
hayır kullanamazsın,3420 yonga setiyle kullanılabilecekmiş. profesyonel amaçlı bir işlemci olduğu için server(sunucu)larda falan kullanılır,normal kullanıcıyı pek de ilgilendirmiyo yani:)
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sadtneverdie 9 yıl
x58 anakartımda kullanabilir miyim?
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