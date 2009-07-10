Intel'in LGA775 işlemcileri 2011 yılına kadar pazarda kalacak

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Önümüzdeki aylarda Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini lanse etmeyi planlayan Intel, LGA1156 formundaki işlemciler için P55 yonga setini de yine eş zamanlı olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Core i7 işlemcileriyle LGA1366 formunda geçiş yapan ve Core i5 işlemcileriyle LGA1156 formunu devreye sokacak olan Intel'in, LGA775 formundaki işlemci ve anakartları ise gelen son bilgilere göre, en az iki sene daha pazardaki yerlerini koruyacak gibi görünüyor.

2011 yılında Sandy Bridge mimarisini duyurmasını ve yeni bir soket formuna geçmesi beklenen Intel, aynı süre zarfında LGA775 formundaki işlemci ve yonga seti çözümleriyle de yollarını ayıracak gibi görünüyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Core i7 jenerasyonundan sonra, Nehalem mimarisini son kullanıcılar arasında yaygınlaşmasında kritik öneme sahip olan Core i5 ve hatta Core i3 işlemcileriyle ürün gamında ciddi bir güncelleme yapacak olan Intel, bazı işlemcileriyle de yollarını ayıracak.

En az iki yıl daha pazarda kalacağı söylenen LGA775 çözümler için P45, G45, G43 ve G41 gibi yonga setlerinide güncellemeye giderek DDR3 bellek desteğini sunacak olan Intel, bu sayede hem farklı fiyat kategorileri için LGA775 platformunu mümkün olduğunca güncel tutmaya çalışacak hem de stoklarını eritmeyi hedefleyecek.