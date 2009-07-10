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Intel'in LGA775 işlemcileri 2011 yılına kadar pazarda kalacak

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in LGA775 işlemcileri 2011 yılına kadar pazarda kalacak
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Önümüzdeki aylarda Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini lanse etmeyi planlayan Intel, LGA1156 formundaki işlemciler için P55 yonga setini de yine eş zamanlı olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Core i7 işlemcileriyle LGA1366 formunda geçiş yapan ve Core i5 işlemcileriyle LGA1156 formunu devreye sokacak olan Intel'in, LGA775 formundaki işlemci ve anakartları ise gelen son bilgilere göre, en az iki sene daha pazardaki yerlerini koruyacak gibi görünüyor.

2011 yılında Sandy Bridge mimarisini duyurmasını ve yeni bir soket formuna geçmesi beklenen Intel, aynı süre zarfında LGA775 formundaki işlemci ve yonga seti çözümleriyle de yollarını ayıracak gibi görünüyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Core i7 jenerasyonundan sonra, Nehalem mimarisini son kullanıcılar arasında yaygınlaşmasında kritik öneme sahip olan Core i5 ve hatta Core i3 işlemcileriyle ürün gamında ciddi bir güncelleme yapacak olan Intel, bazı işlemcileriyle de yollarını ayıracak.

En az iki yıl daha pazarda kalacağı söylenen LGA775 çözümler için P45, G45, G43 ve G41 gibi yonga setlerinide güncellemeye giderek DDR3 bellek desteğini sunacak olan Intel, bu sayede hem farklı fiyat kategorileri için LGA775 platformunu mümkün olduğunca güncel tutmaya çalışacak hem de stoklarını eritmeyi hedefleyecek.


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safe-e 9 yıl
şuanda 775 pin kullanıyorum ama intelin sırf bu her işlemciye bir anakart çıkarması yüzünden bir sonraki sistemim kesinlikle amd olur
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yekoo 9 yıl
evet amd nin 939-940 rezilliklerinide biliyoruz en azından 2011 e kadar güncellemeler olucak buda iyi birşey yani 2015e kadar lga775 core2duo ve core2quad işlemciler kullanılacak demek buda hayli hayli yeterli bir süre zaten...
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winnerS 9 yıl
Tik-Tak Tik-Tak Saat gibi işliyo intel, bakalım bu şekilde nasıl bir satış sergiliyecek intel
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kerem 9 yıl
İntel LGA775 işlemcileri temmuz 2006 da çıkmıştı tam 3 senelik mazisi var. 2011 ne dirki 2015 dese neyse. 478 pin daha fazla pazarda kalmıştı. Saçmaladılar


haber için teşekkürler fx
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mav1li 9 yıl
Kullanıcıları bundan öncede zırt pırt anakart değiştirmek zorunda bırakan intel lga 775 ile biraz durulmuştu. Core serisi ile başarılı olunca ve satışlarını arttırınca nehalem ile iyice sapıttı neredeyse her işlemciye farklı soket anakart üretecekler. BANNNNNNN
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MMXex 9 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li

Kullanıcıları bundan öncede zırt pırt anakart değiştirmek zorunda bırakan intel lga 775 ile biraz durulmuştu. Core serisi ile başarılı olunca ve satışlarını arttırınca nehalem ile iyice sapıttı neredeyse her işlemciye farklı soket anakart üretecekler. BANNNNNNN


Doğru söylüyorsun. Anakartı geçtim elimdeki soğutucuyu bile kullanamayacam ona yanıyorum
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