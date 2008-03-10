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Intel'in mobil işlemci fiyatları güncellendi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel masaüstü platformuna yönelik işlemcilerinin yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 45nm üretim teknolojisine sahip işlemcilerinde de vites yükseltmiş durumda. Mayıs ayında duyurmayı planladığı Montevina kod adlı yeni mobil platformu Centrino 2'ye yönelik olarak yeni işlemciler hazırlamayı sürdüren firmanın dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Extreme QX9300 yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. 2.53GHz'lik saat hızına sahip olan işlemci 1066MHz FSB ve 12MB L2 bellek ile gelirken fiyatı ise 1038$ olacak. Ayrıca firma yine dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve Merom çekirdeğini esas alan iki yeni Celeron işlemciyi Celeron 585 ve 575'i kullanıma sunacak. Bir diğer dikkat çekici işlemci ise detaylarını daha önce verdiğimiz Diamondville serisi dahilinde hazırlanan Atom N270 (1.66GHz/533FSB) olacak ve bu işlemci özellikle giriş seviyesinde yer alan maliyet odaklı sistemlerde kullanılacak.
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theyapici 11 yıl
şimdi bu fiyatlar ucuzlamış mı yani
peki asus un yeni modellerş 2000- 2500 ytl şöle şu an alasım gelmiyo bu işlemcili modelleri o yüzden ama fark ederse alınır
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ufuks36 11 yıl
1038$ ne demek yaw,Intel bizi parayı kolay kazanıyoz zannediyo heralde,AMD F/P açısından herzaman birinci benim gözümde
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sadtneverdie 11 yıl

Orjinalden alıntı: ufuks36

1038$ ne demek yaw,Intel bizi parayı kolay kazanıyoz zannediyo heralde,AMD F/P açısından herzaman birinci benim gözümde



f/p ıcın degıl o performans ıcın
atom kullananlar gelsede alsam
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Zummet 11 yıl
Dizüstü fiyatlarına yansır umarım.
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black64 11 yıl
üreticiler fiyatları yansıtırsa iyi olur.
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Albatros83 11 yıl

Orjinalden alıntı: Çağrı

Dizüstü fiyatlarına yansır umarım.




Tek tük yeni 45nm li dizüstüler piyasaya girdi ama ufak tefek kampanyaları saymaksak ülkemiz piyasasında şimdilik pek bir değişiklik yok.
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