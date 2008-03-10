Intel'in mobil işlemci fiyatları güncellendi

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Intel masaüstü platformuna yönelik işlemcilerinin yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 45nm üretim teknolojisine sahip işlemcilerinde de vites yükseltmiş durumda. Mayıs ayında duyurmayı planladığı Montevina kod adlı yeni mobil platformu Centrino 2'ye yönelik olarak yeni işlemciler hazırlamayı sürdüren firmanın dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Extreme QX9300 yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. 2.53GHz'lik saat hızına sahip olan işlemci 1066MHz FSB ve 12MB L2 bellek ile gelirken fiyatı ise 1038$ olacak. Ayrıca firma yine dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve Merom çekirdeğini esas alan iki yeni Celeron işlemciyi Celeron 585 ve 575'i kullanıma sunacak. Bir diğer dikkat çekici işlemci ise detaylarını daha önce verdiğimiz Diamondville serisi dahilinde hazırlanan Atom N270 (1.66GHz/533FSB) olacak ve bu işlemci özellikle giriş seviyesinde yer alan maliyet odaklı sistemlerde kullanılacak.