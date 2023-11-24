Huawei, 90 milyon insana internet altyapısı ulaştırdı

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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, merkezinin bulunduğu Çin'in Şıncın şehrinde düzenlediği 2023 Sürdürülebilirlik Forumu'nda, küresel erişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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Huawei'in, bilgi ve iletişim teknolojisi çözümlerinin bugüne dek dünyanın uzak bölgelerindeki 90 milyon insanı "bağlantılı" hale getirdiği ve şirketin, geçen yıl Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) dijital ittifakı "Partner2Connect" (Bağlantı İçin Ortaklık) programına katılımını duyurmasından bu yana geçen bir yılda 30 milyon insana erişim sağladığı aktarıldı.

Şirket, program kapsamında 2025 yılına dek 80 ülkede kırsal ve uzak bölgelerde iletişim altyapısı bulunmayan 120 milyon insana erişim sağlamayı taahhüt ederken bu hedefin yüzde 75'ine şimdiden ulaştığını ifade etti.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Huawei'in 30 yılı aşkın süredir bilgi ve iletişim teknolojilerin sınırlarının genişletilmesi ve küresel düzeyde yayılması için çalıştığını vurguladı.

Liang, şirket olarak bugüne dek 170'ten fazla ülke ve bölgede 1500'den fazla ağ inşa ettiklerini belirtti.

Dünya nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan 400 milyon kişinin mobil iletişim altyapısının bulunmadığı yerlerde yaşadığını kaydeden Liang, internet erişimi söz konusu olduğunda uçurumun büyüdüğüne işaret etti.

Liang, 2023 itibarıyla, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturan 2,6 milyar insanın hiç internet kullanmadığına dikkati çekerek, gelişmekte olan ülkelerde, temel hizmetlerin ve altyapının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan bu insanlara kaliteli bağlantı sağlamak için katedilmesi gereken çok yol olduğunu söyledi.

Huawei'in kırsal bölgelerde "RuralStar" (Kır Yıldızı) ve "RuralLink" (Kır Bağlantısı) adını verdikleri sistemlerle uzak bölgelere kaliteli erişim sağlamak için entegre çözümler ürettiğini dile getiren Liang, bu sistemlerin fiber optik kablolara ve şebeke tesislerine ihtiyaç olmadan bilgi ve iletişim hizmetlerine erişim olanağı sağladığını ifade etti.

ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin de bilgi ve iletişim teknolojilerinin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için gereken ilerlemeye katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, makul maliyetlerle güçlü iletişim altyapısı ve hizmetlere erişimin ülkelerin dijital ekonomisini geliştirerek rekabetçiliğinin artmasını sağladığını vurguladı.

Bogdan-Martin, "Teknoloji ile sürdürülebilir kalkınma arasında seçim yapmamız gerekmiyor. İkisine de ihtiyacımız var. Teknolojiyle birlikte büyüyelim, dünyanın ve insanlığın ilerlemesi için dijital geleceği inşa edelim." diye konuştu.

Batı Afrika ülkesi Gana'da hükümet ile birlikte 172 kırsal bölgede yürüttüğü proje ile 3,5 milyon insana ses ve mobil veri hizmetleri sağlayan şirket, ülkedeki kapsama alanını da yüzde 83'ten yüzde 95'e çıkardı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde Tıngçong iline bağlı tarihi Hışun beldesinde dijital altyapı ve teknolojilerle desteklenen "akıllı turizm" projesi, yerel gayrı safi yurt içi hasılada yüzde 5,6 artış sağladı.

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