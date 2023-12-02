Xbox için mobil oyun mağazası resmen geliyor!

Xbox mobil mağazası geliyor
Sao Paulo'da bir röportaj veren Spencer, “Bu stratejimizin önemli bir parçası ve bugün sadece tek başımıza değil, telefondan nasıl para kazanabilecekleri konusunda daha fazla seçenek görmek isteyen diğer ortaklarla da konuşarak aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey” dedi. Bununla birlikte Spencer, daha önceki raporların gelecek yıl olabileceğini öne sürdüğü Xbox mobil mağazanın lansmanı için belirli bir tarih vermekten kaçındı ancak “Bunun birkaç yıl uzakta olduğunu düşünmüyorum, bundan daha erken olduğunu düşünüyorum. Seçeneklerden bahsetmiştik ve bugün cep telefonlarınızda seçeneğiniz yok. Xbox'ın sadece bugün değil, önümüzdeki 10, 20 yıl boyunca geçerli olmasını sağlamak için, farklı ekranlarda güçlü olmamız gerekecek.” dedi.
Apple ve Google’a doğrudan rakip
Şirket kısa bir süre önce oyun devi Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın aldı ve Spencer bu satın almanın kısmen Activision'ın Candy Crush ve Call of Duty Mobile gibi hit oyunlarla mobil oyunlardaki güçlü varlığından kaynaklandığını söyledi. Spencer, bu anlaşmanın şirketin 90 milyar dolarlık mobil oyun pazarındaki nispeten küçük ayak izini artırmak için gerekli olduğunu savundu.
Mobil oyun dünyasında ve mağazalarda Apple ve Google, gelirin çok büyük bir kısmını alıyor. Geliştiriciler ve stüdyolar ise bu mağazaların aldığı yüzde 30’luk komisyon ücretinden oldukça rahatsız. Microsoft, pazar liderlerine karşı uzun süredir devam eden kızgınlığı kendi mağaza teklifine destek sağlamak için kullanabilir. Xbox'ın bulut oyun teknolojisi halihazırda kullanıcıların gişe rekorları kıran oyunları cep telefonlarına aktarmasına olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.