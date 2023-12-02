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    Xbox için mobil oyun mağazası resmen geliyor!

    Xbox CEO’su Phil Spencer, Xbox'ın mobil mağazası için resmen ortaklarla görüştüğünü söyledi. Microsoft, bu hamle sonrasında doğrudan Apple ve Google’a rakip olacak.
    Xbox için mobil oyun mağazası resmen geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un özellikle Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra oyun odaklı önemli adımlar atması bekleniyordu. Şimdi ise şirketin Xbox bölümünü yöneten Phil Spencer'a göre Microsoft, Apple Google'ın bu sektördeki hakim konumuyla mücadele edecek bir mobil oyun mağazasının açılmasına yardımcı olmak için aktif bir şekilde iş ortaklarıyla görüşüyor.

    Xbox mobil mağazası geliyor

    Sao Paulo'da bir röportaj veren Spencer, “Bu stratejimizin önemli bir parçası ve bugün sadece tek başımıza değil, telefondan nasıl para kazanabilecekleri konusunda daha fazla seçenek görmek isteyen diğer ortaklarla da konuşarak aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey” dedi. Bununla birlikte Spencer, daha önceki raporların gelecek yıl olabileceğini öne sürdüğü Xbox mobil mağazanın lansmanı için belirli bir tarih vermekten kaçındı ancak “Bunun birkaç yıl uzakta olduğunu düşünmüyorum, bundan daha erken olduğunu düşünüyorum. Seçeneklerden bahsetmiştik ve bugün cep telefonlarınızda seçeneğiniz yok. Xbox'ın sadece bugün değil, önümüzdeki 10, 20 yıl boyunca geçerli olmasını sağlamak için, farklı ekranlarda güçlü olmamız gerekecek.”  dedi.

    Apple ve Google’a doğrudan rakip

    Şirket kısa bir süre önce oyun devi Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın aldı ve Spencer bu satın almanın kısmen Activision'ın Candy Crush ve Call of Duty Mobile gibi hit oyunlarla mobil oyunlardaki güçlü varlığından kaynaklandığını söyledi. Spencer, bu anlaşmanın şirketin 90 milyar dolarlık mobil oyun pazarındaki nispeten küçük ayak izini artırmak için gerekli olduğunu savundu.

    Mobil oyun dünyasında ve mağazalarda Apple ve Google, gelirin çok büyük bir kısmını alıyor. Geliştiriciler ve stüdyolar ise bu mağazaların aldığı yüzde 30’luk komisyon ücretinden oldukça rahatsız. Microsoft, pazar liderlerine karşı uzun süredir devam eden kızgınlığı kendi mağaza teklifine destek sağlamak için kullanabilir. Xbox'ın bulut oyun teknolojisi halihazırda kullanıcıların gişe rekorları kıran oyunları cep telefonlarına aktarmasına olanak sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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